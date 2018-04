Jak vybrat ideální běžný účet pro firmu či podnikatele

Výběr běžného účtu je pro firmy a podnikatele jedním z klíčových rozhodnutí. Banka, jejíž běžný účet si v nabídce na trhu firma vybere, se totiž stává jakýmsi hlavním finančním partnerem firmy. Běžný účet tak neslouží pouze pro realizaci běžných finančních transakcí, ale předurčuje také to, na koho se bude firma obracet při řešení úvěrových operací, při financování exportu, při zajištění rizik nebo při investování volných finančních prostředků.

Důležitá je především flexibilita

Podnikatelské prostředí se dynamicky rozvíjí a ruku v ruce s tím se mohou vyvíjet i finanční potřeby firmy. Zatímco při startu podnikání potřebuje malá firma nižší úvěr, několik platebních karet a on-line přístup k účtu přes internet, po několika letech již může potřebovat služby v oblasti obchodování s emisními povolenkami, potřebuje financovat vozový park a zadávat hromadné příkazy k úhradě na základě exportu dat z účetního softwaru.

Tyto měnící se požadavky kladou velký důraz na požadovanou flexibilitu banky. Podnikatel má v každém stádiu rozvoje firmy určité potřeby a banka by měla být schopna na ně reagovat nabídkou adekvátní služby.

Při výběru běžného účtu by se tak neměl podnikatel nebo finanční ředitel firmy spokojit pouze s auditem stávajících potřeb v oblasti financování. Měl by hledět do budoucna a počítat s rozvojovými vizemi společnosti.

Bankomat a pobočky - nepotřebný přežitek?

Ani v době rozvinutých služeb přímého bankovnictví není zanedbatelné kritérium dostupné pobočkové sítě. Jsou věci, které prostě on-line nevyřešíte - například přípravu strukturovaných bankovních obchodů, plánování významných investic, nebo třeba finanční ošetření fúze či akvizice nové firmy.

Při výběru banky by měli být podnikatelé náročnější a nespokojit se pouze s osobním přístupem. Velkou výhodou pro podnikatele jsou služby bankovního poradce specializovaného především na řešení podnikatelských potřeb. Pouze takto specializovaný bankovní poradce dokáže být podnikateli partnerem, nikoliv pouze dodavatelem služeb.

Podobné pravidlo platí také pro síť bankomatů, které již dávno nenabízejí pouze výběr hotovosti. I zde totiž můžete často realizovat zajímavé transakce - uhradit fakturu za mobilní telefon či změnit PIN ke své platební kartě.

Také na ceně záleží

Také pro firemní klientelu je samozřejmě důležitý faktor ceny bankovních služeb. Cenově výhodnější bývají v současnosti balíčková konta, která obsahují za jednu cenu celou řadu základních bankovních služeb. U aktivních podnikatelů nebo větších firem mohou být výhodná konta, která nabízejí za paušální poplatek všechny platební transakce zdarma.

I přesto je důležité upozornit, že cena by neměla být jediným rozhodujícím kritériem pro výběr běžného účtu. Důležitá je kvalita služeb a jejich flexibilita. Zejména u firemní klientely je nepříjemné, pokud je banka sice levná, ale některé služby nabízí v omezené kvalitě nebo je nedokáže nabídnout vůbec.