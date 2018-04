Jak vybrat leasingovou společnost?

Silné finanční zázemí

Vybírat byste měli ke spolupráci na pořízení automobilu především z renomovaných leasingových společností, které mají silné finanční zázemí. Obecně si leasingové společnosti na financování nákupů automobilů většinou půjčují od bank či mateřských společností. Nakoupená auta pak dávají do zástavy ve prospěch svých věřitelů. Zbankrotuje-li leasingová společnost, s největší pravděpodobností pak přijdete o „svůj“ automobil, i když platíte pravidelně a bezproblémově předepsané splátky.

Automobil je totiž vždy ve vlastnictví leasingové společnosti. Věřitel ho tedy může zabavit a z jeho prodeje se snaží uhradit závazky, které vůči němu má leasingová společnost. Mezi finančně nejsilnější leasingové společnosti patří CAC Leasing, ČSOB Leasing, GE Money Auto, ŠkoFIN, VB Leasing nebo Leasing České Spořitelny. Většina z nich také nabízí velmi kvalitní služby, o čemž svědčí i to, že dohromady ovládají nadpoloviční podíl na trhu.

Doplňkové služby

Neméně důležité jsou doplňkové služby, které leasingové společnosti nabízejí. Patří mezi ně možnost předčasného (řízeného) ukončení leasingové smlouvy, výběr pojišťovny, individuální pojištění, výběr vyšších zůstatkové hodnoty, delší doby financování a či nepravidelného splácení.

Povinné podklady k žádosti

Nutné podklady pro vyřízení leasingové smlouvy zahrnují platný občanský průkaz, rodný list a výpisy z bankovního účtu, kterým je možné prokázat měsíční příjmy. Lze jej nahradit potvrzením zaměstnavatele o výši mzdy. U vozů s nižší pořizovací hodnotou a složení zálohy převyšující 30% jeho ceny stačí u některých leasingových společností předložit pouze občanský průkaz a rodný list. Pro uzavření leasingové smlouvy zpravidla musíte prokázat čistý měsíční příjem (upravený o další závazky) ve výši minimálně dvojnásobku měsíční leasingové splátky.

DPH u leasingu

Na leasingové nabídce i splátkovém kalendáři je vždy vyčíslena výše DPH – 19 % pro předmět leasingu. Leasingové financování je výhodné právě díky tomu, že si leasingové společnosti mohou DPH 19% u auta odečíst z ceny vozu, což snižuje klientem zaplacené úroky.

Pojištěni u leasingu

Všechny leasingové společnosti vyžadují, aby vůz byl havarijně pojištěn a zákon pak ukládá mít sjednané povinné ručení. Požadavky na maximální výši spoluúčasti jsou u havarijního pojištění různé podle leasingové společnosti. Sjednat a zaplatit pojištění odpovědnosti (tzv. Povinné ručení) je povinností majitele vozu, ačkoli i v tomto ohledu vám může leasingová společnost vyjít vstříc a sjednáte jej přes ni.

Leasingový koeficient

Leasingový koeficient je poměrové číslo, které ukazuje o kolik více zaplatíte za pořízení vozu na leasing ve srovnání s pořízením tohoto vozu za hotové. Obecně vzato by se do čitatele mělo započítat všechno, co v leasingu zaplatíte vč. DPH (bez pojištění), a do jmenovatele cenu vozu vč. DPH. Existuje ale zhruba kolem 20 některých celkem transparentních, ale některých velmi zavádějících způsobů výpočtu leasingového koeficientu. Naše leasingová kalkulačka používá následující, dle našeho názoru nejobjektivnější způsob výpočtu:

Čitatel: součet zálohy na leasingové nájemné, paušálního poplatku vč. DPH, sumy všech splátek leasingového nájemného vč. DPH bez pojištění a zůstatkové hodnoty vč. DPH Jmenovatel: cena vozu vč. DPH

Výsledkem je číslo větší než 1, které vám za desetinnou čárkou ukazuje kolik % zaplatíte navíc, když si vůz pořídíte na leasing ve srovnání s tím, kdybyste si je pořídili za hotové. Např. koeficient 1,158 znamená, že za dobu leasingu zaplatíte 15,8% z ceny za to, že jste si auto pořídili na leasing.

Porovnání dvou nabídek

Jakmile porovnáváte dvě leasingové nabídky, je třeba vzít v úvahu součet všech plateb, které za dobu leasingu zaplatíte. Jedná se o:

zálohy na leasingové nájemné

paušální poplatek na začátku smlouvy

všechny leasingové splátky včetně pojištění i povinného ručení

zůstatkovou hodnotu

Určitě není snad třeba připomínat, že je nutné srovnávat porovnatelné: tedy stejnou cenu, značku a typ auta a stejnou délku trvání leasingu. V případě, že je zůstatková hodnota na konci leasingu vyšší než symbolická (> 2000 Kč) doporučujeme srovnat současnou hodnotu těchto dvou variant.

