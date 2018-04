Jak vybrat nejlepší hypotéku

, aktualizováno

Přemýšlíte o hypotéce? Potom vězte, že vybírat z nabídek na trhu není dnes nic jednoduchého. Náš redaktor vyzkoušel hypotéky v praxi - co banky slibují a co skutečně nabízejí? Na co si dát pozor?