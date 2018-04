Praktický návod, jak dobře pojistit dítě a studenta

1. Pojistěte hlavně sebe

Pro dítě je nejdůležitější, aby mělo rodinu, která je schopná mu zajistit zázemí. Takže důležitější než pojištění samotného dítěte je pojištění příjmu rodičů – hlavně toho, kdo víc vydělává. I proto mnohé pojišťovny nabízejí víc než samostatné pojistky pro děti takzvané rodinné pojištění. To mívá i své výhody. Za jednu cenu bývá spolu s rodiči pojištěno i několik dětí, někdy dokonce i ty, které se teprve v budoucnu narodí.

2. Zvažte, zda je třeba spořit

I pojišťovny už začínají oficiálně říkat nahlas, že pojištění není spoření a že se tyto dvě věci nemají míchat. V praxi však jejich poradci intenzivně nabízejí investiční pojištění (se spořicí složkou) a s úrazovými připojištěními. A lidé investiční pojištění pro děti kupují. Už proto, že si pamatují, že i jim rodiče uzavřeli smlouvu a oni v osmnácti letech dostali pár naspořených tisíc.

Možností spoření je však dnes mnohem víc a zrovna pojištění, které skrývá dost komplikovaných poplatků, opravdu nepatří k nejvýhodnějším.

3. Vyberte potřebné typy pojištění

Zamyslete se nad tím, co od pojištění očekáváte. Levněji vyjde smlouva, která bude slibovat výplatu peněz jen v případě opravdu vážného problému – tomu odpovídá pojištění trvalých následků úrazu. Kdo chce dostat od pojišťovny zaplaceno za každou větší modřinu či úraz, který je sice nepříjemný, ale žádné následky nezanechá, musí počítat s tím, že si připlatí.

Například pojištění trvalých následků úrazu na milion korun by vyšlo na tisícovku ročně. Když ho navýšíte o takzvané bolestné, zaplatíte dvojnásobek (pojistná částka bude v tomto případě 60 tisíc korun). Při výběru pojistných rizik mějte na mysli, že pojištění si nepořizujete proto, abyste na něm vydělali, ale aby vám pomohlo v situaci, kterou sami nedokážete zvládnout.

Jaké jsou nejčastější úrazy dětí zhmožděniny

odřeniny

zlomeniny dlouhých kostí

zlomeniny klíčních kostí

poranění nadbřišku Z průzkumu MetLife vyplývá, že 1 ze 13 rodičů neví, že děti musí jezdit na kole s helmou až do 18 let. Celkem 33 % rodičů samo důsledně jezdí s helmou, 27 % rodičů si ji na kolo nebere nikdy. Třetina dětských cyklistů zažila karambol na kole, každé 13. dítě dokonce muselo být v této situaci lékařsky ošetřeno.





4. Stanovte výši pojištění

Největší chybou asi je pojistit se na všechno, ale jenom trochu. Je to drahé a v případě komplikací se vám nedostane pomoci, jakou byste potřebovali. Počítejte předem, kolik peněz byste v případě vážného úrazu dítěte potřebovali, aby vás to nijak finančně neohrozilo. Když bude vaše dítě dlouhodobě nemocné a vy s ním budete muset zůstat doma, stačí vám stokoruna denně? Když budete muset bezbariérově přestavět celý byt, stačí vám 100 tisíc korun?

Od poradce si vyžádejte takzvané oceňovací tabulky, které se k vaší smlouvě vztahují. Z nich je patrné, že třeba u zlomeniny jednoho žebra je tělesné poškození do 5 %, léčba maximálně 35 dní a trvalé následky úrazu nebývají žádné. Každá pojišťovna má tabulky své.

5. Využijte progrese

Progrese je kouzlo, jak z nízké pojistky udělat v odůvodněných případech pětkrát vyšší za pojistné, které je vyšší třeba jen 1,5krát. Pro příklad: u pojistné částky 400 tisíc korun byste u ztráty prostředníčku dostali přibližně 30 tisíc korun, při oslepnutí, které představuje stoprocentní postižení, právě oněch 400 tisíc. U prstu to celkem vyhovuje, 400 tisíc v případě slepoty je málo. Řešením jsou pojistky s progresivním plněním – při závažnějším poranění se násobí pojistná částka, někde až 8,5krát – při oslepnutí by klient dostal 3,4 miliony korun.

6. Zkontrolujte přirážku za sporty

Podle rizikovosti mnohé pojišťovny děti vůbec nerozlišují a svorně je zařazují do nejméně ohrožené skupiny. Starosti si nemusí dělat například rodiče dětí, které chodí do Skauta či do Sokola – takové aktivity nebývají posuzovány jako nebezpečné. U vrcholového sportu to bývá jinak. Allianz, ČPP, Generali, MetLife a NN mají dražší pojištění jen pro vrcholové sportovce, První klubová má za přirážku sporty, které vyjmenovává jako rizikové. Česká pojišťovna začíná řešit sportovní registraci až po 15. roku věku, Slavia po 16. narozeninách a jen u rizikových sportů a Uniqa u plnoletých a jen u vrcholových sportovců.

Když dítě patří do více rizikové skupiny, platíte o něco vyšší pojistné. Když potomka pojišťujete a je nesportovec a později začne hrát závodně rugby, měli byste to ohlásit pojišťovně. Když tak neučiníte a dítě se zraní při zápase, může pojišťovna snížit částku, kterou vám za zranění vyplatí.

7. Ohlídejte dětskou cenu

Děti mají pojistky levnější než dospělí. Uzavřít dětskou pojistku jde obvykle hned po narození, ale pojišťovny limitují věk, do kdy ji lze sjednat, a pak věk, do kdy se platí dětské pojistné. Například u Generali uzavřete dětskou pojistku do 14 let věku, pojišťovna však dětské pojistné bude účtovat až do 26 let.

Jednoho dne přestanou být děti dětmi, a buď musí začít platit víc, nebo z pojištění automaticky vypadnou. To může překvapit zvláště na rodinných smlouvách, kde rodiče platí stále stejné pojistné, starší děti však odrůstají a najednou pojištěny nejsou.

Věková hranice pro dětské pojistné Pojišťovna Věk Pojišťovna Věk Aegon

18 Hasičská vzájemná

18 Allianz 15/25 Kooperativa

18/26 Axa 17 MetLife

15/25 Česká pojišťovna 14/26 NN ŽP

18 ČPP 18* Pojišťovna ČS 17/25

ČSOB Pojišťovna

17/26 První klubová

18 Ergo 15/18 Slavia

18/25** Generali

14/26 Uniqa

26** Zdroj: pojišťovny, údaje s lomítkem – maximální vstupní věk/limit pro dětské sazby, /* některá rizika do 26 let, /** potvrzení o studiu





Co lze dětem připojistit

Trvalé následky úrazu: Pojištění počítá s tím, že drobná poranění rodina finančně zvládne, ale kdyby se stalo něco závažného (potomek třeba zůstane po úraze na vozíčku), budou peníze potřeba. Díky tomu, že za úrazy „bez následků“ pojišťovna nic neplatí, může být tento typ pojištění levnější.

Pokud pojištění nabízí „progresivní plnění“, znamená to, že u vážných následků se pojistná částka zvyšuje, a to až několikanásobně.

Denní odškodné při úrazu: Každý den léčby znamená peníze od pojišťovny. Aby pojišťovna neplatila za každé říznutí, obvykle bývá plnění vypláceno až ve chvíli, kdy léčba přesáhne třeba týden či deset dní. Pozor, někdy se může pojišťovat doba nezbytného léčení úrazu – po stanovení diagnózy pojišťovna vyplatí peníze podle tabulek a neřeší se, jaká byla skutečná doba léčby (můžete na tom mírně vydělat i prodělat).

Závažná onemocnění: Pojišťovna má stanovené diagnózy, pokud některou z nich lékař vašemu dítěti určí, vznikne nárok na pojistné plnění. Předem se o seznam diagnóz zajímejte – to, co vám přijde jako závažný zdravotní problém, pojišťovna vůbec na seznamu mít nemusí.

Ošetřovné: Nárok na takzvané ošetřovné mají jen zaměstnanci a pouze pro prvních 9 dní nemoci dítěte (osamělí rodiče 16 dní). Podnikatelé mají smůlu, i když si platí sociální pojištění, ošetřovné od státu nedostanou vůbec. Komerční pojištění pomůže podnikatelům či rodičům, jejichž děti jsou nemocné delší dobu.

Bolestné: Pojištění drobných úrazů. Výron = peníze. Zlomenina = peníze. Opaření = peníze... Komplexní, ale také nejdražší možný typ pojištění. Pojišťovna odškodňuje i situace, které by měla rodina zvládnout sama, a nechá si za to řádně zaplatit.

Hospitalizace: Platba za každý den, který dítě stráví v nemocnici. Třeba na vyšší standard ubytování. Někdy bývá v pojistce speciální připojištění, které pokryje náklady doprovázejícího rodiče, což je zajímavé zejména u malých dětí.

Invalidita: Jednorázové plnění či renta pro případ, že by se dítě stalo invalidním. Pozor, čtěte v pojistných podmínkách, jestli není nějak omezen vznik invalidity – musí-li být způsobena úrazem, nebo i nemocí.

Zlomeniny a popáleniny: Ačkoli si pojištění často myslí, že ruka v sádře nebo tři štychy na předloktí zakládají nárok na to, aby dostali od pojišťovny nějaké peníze, pravda to není. U mnoha úrazových pojistek takzvané „drobné úrazy“, které nezanechají trvalé následky, vůbec zahrnuty nejsou. Zrovna zlomeniny a jizvy však někdy ano. Mohou být zahrnuty paušálně, třeba tak, že za zlomeninu dostane poškozený tisíc korun, aniž by se situace nějak složitě zkoumala.

Smrt úrazem; smrt úrazem nebo nemocí: Tento typ pojištění je trochu na hraně. Nikdo nechce myslet na to, že přežije své dítě. A už vůbec ne kalkulovat, že na tom „vydělá“. Pokud už některá pojišťovna toto pojištění nabízí, obvykle je pojistná částka maximálně do výše předpokládaných nákladů na pohřeb.