Jak vybrat nemovitost vašich představ

Výběr nemovitosti je sice velmi příjemnou záležitostí, avšak i při ní je třeba postupovat velmi obezřetně. Každý máme samozřejmě odlišné představy o ideálním bydlení. Tím můžeme nazvat takové bydlení, které absolutně naplňuje s ohledem na všechna kritéria naše představy. Ruku na srdce, získat skutečně ideální bydlení se asi nepodaří nikomu z nás a je třeba vždy učinit určité kompromisy. Důležité však je, aby plusy převažovaly, co možná nejvíce nad případnými mínusy.

Jaké faktory je třeba pečlivě zvážit?

Do skupiny základních rozhodovacích faktorů náleží lokalita, charakter nemovitosti, dopravní obslužnost, občanská a sociální vybavenost, ostatní vlivy (hluk, prašnost, příroda atd.).

Lokalita

Vlastní výběr vhodné lokality by měl předcházet hledání vhodné nemovitosti. Opět musí každý zájemce o vlastní bydlení vyhodnotit svoje potřeby a také potřeby ostatních členů domácnosti. Někteří lidé preferují bydlení v centrech měst, odkud to nemají daleko do práce, za kulturním vyžitím, sportovních klubů. Za to platí zpravidla daň v podobě vyšší ceny bydlení, menší rozlohy svých bytů či nemovitosti a do určité míry i ztrátou soukromí. Přesto zájem o bydlení v centrech měst příliš neutichá a lidé preferují zmiňované plusy nad mínusy bydlení ve centrech měst.

Na druhé straně však jsou lidé, kteří touží trávit svůj volný čas spíše v soukromí či na čerstvém vzduchu vzdáleni od uspěchaného ruchu města. Bydlení na venkově či na předměstích opět přináší výhody a nevýhody. Zřetelnou nevýhodou oproti bydlení v centru je nutnost dojíždění. Drtivá většina z nás dnes pracuje v městských centrech, a proto člověk bydlící na venkově či v předměstích musí do práce dojíždět. Nezřídka mu tato cesta zabere více než hodinu, což přináší denně dvě hodiny časové ztráty. Na druhé straně však těží z výhod v podobě klidu, kvalitního životního prostředí, levnějšího a zpravidla prostornějšího bydlení a podobně.

Jak je vidět, tak výběr vhodné lokality není jednoduchý a najít lokalitu pouze s plusy nelze. Je tedy na každém z nás, aby v klidu vyhodnotil svoje představy a následně se rozhodl pro lokalitu. Vlastní rozhodnutí by tedy mělo být porovnáním plusů a mínusů v závislosti na vlastních potřebách a přáních.

Nemovitost

Ještě více otázek než v případě výběru vhodné lokality je třeba vyhodnotit v případě volby vlastní nemovitosti.

První a to zásadní věcí je volba mezi bytem a rodinným domem. Zájemce o bydlení by si měl uvědomit především to, zda je ochoten rodinný dům udržovat, neboť bez alespoň částečné manuální šikovnosti a zejména zájmu o práce tohoto druhu by bylo pořízení rodinného domku pro takovou osobu spíše noční můrou než opravdovým požitkem. V případě obývání bytu tyto starosti, snad kromě nějakých minimálních interiérových úprav, odpadají.

Při rozhodování o vlastní nemovitosti nemůžeme opomenout finanční faktor. Ještě donedávna platilo pravidlo, že rodinné domy jsou dražší než byty, avšak to již nemusí platit. Dnes existují výjimky a byt může být dražší než rodinný dům. Každopádně však každý zájemce o bydlení musí vzít v úvahu i finanční aspekt a bylo by zbytečné se zajímat o finančně nedostupnou nemovitost.

V případě, že se rozhodneme pro bydlení v bytě, pak je třeba vzít v úvahu následující faktory. V první řadě je třeba správně zvolit jeho velikost. Očekává-li někdo přírůstek do rodiny, tak by této příjemné události měl přizpůsobit svoje požadavky. Na druhou stranu kupříkladu starší manželský pár, jejichž potomci již mají rodiny vlastní, nebude potřebovat bydlet ve velkém bytě. Opět platí tedy zásadní rada. V klidu si vše promyslet na nejméně deset let dopředu, neboť není nic horšího než se každý rokem stěhovat.

Kromě tohoto aspektu je třeba brát v úvahu vlastní umístění bytu v rámci celého domu. Někdo se nemusí cítit bezpečně, jestliže okna jeho bytu jsou příliš blízko země, zatímco druhý nerad bydlí v horních patrech domu. Vyšší patra nemají rády zejména maminky s malými dětmi.

Důležitým faktorem ovlivnujícím kvalitu bydlení je také pozice bytu s ohledem na expozici vůči světovým stranám. zejména menší byty bývají situovány pouze na jednu světovou stranu a nejméně populární bývají především strany severní. Tyto byty bývají po celý rok bez slunečního svitu a jsou obecně velmi tmavé.

Poměrně pikantní aspektem jsou sousedé. Je vhodné se alespoň zběžně o nich informovat, neboť není nic horšího než poslouchat každým dnem zuřivé hádky.

V případě, že se rozhodnete pro koupi již existujícího rodinného domku, tak je třeba postupovat opět podobně jako v případě bytu. Důkladně si prohlédněte vybranou nemovitost. Klaďte majiteli, co možná nejvíce otázek. Soustřeďte se na informace o stavu elektrické sítě, odpadu, zdrojích tepla. Informujte se, kolik stojí kupříkladu roční poplatky za teplo. Jednoduše zjistíte, jak je dům tepelně izolován a jaké případné další investice by si vyžádal.

Velmi účelné bývají také rozhovory se sousedy. Nejenže je poznáte a předejdete tak případným budoucím konfliktů, ale také jim můžete položit několik otázek týkající se vámi vyhlédnuté nemovitosti. Velmi často se stává, že vlastník nemovitosti se snaží zatajit některé na první pohled nepříliš viditelné vady nemovitosti, které by mohly snížit zájem a cenu této nemovitosti. Právě z tohoto důvodu bývají rozhovory se sousedy velmi užitečné.

Dopravní obslužnost

Opět kritérium, které může být pro někoho velmi podstatné a pro druhého takřka bezvýznamné. Dopravní obslužností se myslí to, jak daná lokalita je dosažitelná prostřednictvím veřejných dopravních prostředků. Zatímco v centru měst bývá dopravní obslužnost vždy velmi dobrá, pak v případě bydlení na předměstích či dokonce na venkově horší.

Je třeba vzít v úvahu především frekvenci dopravy, tedy to jak často je možné v určitých časových intervalech se dostat na potřebné místo určení. Platí pravidlo, že s rostoucí vzdáleností od centra města kvalita dopravní obslužnosti klesá.

Faktor dopravní obslužnosti by měly brát v úvahu především lidé s dětmi, které nemohou využít osobního automobilu a jsou tím pádem na veřejné dopravě závislé.

Občanská a sociální vybavenostTímto faktorem se rozumí to, jak jsou v okolí dané nemovitosti rozmístěny nemocnice, mateřské školy, jesle, divadlo, kino, sportoviště a podobně.

Opět platí, že pro někoho je občanská a sociální vybavenost důležitý aspekt, zatímco pro někoho jiného nikoli. Rodiny s malými dětmi budou klást velký důraz na to, aby byly v blízkosti jejich bydliště jesle či mateřská škola. Obecně platí, že čím blíže se nachází nemovitost centru města, tak se občanská a sociální vybavenost zkvalitňuje.

Pozor na právní vady

I ta nejlepší nemovitost může být zatížena právními vadami. Jak se jim vyhnout vám podrobně sdělíme v dalších částech našeho rádce.

Dostatečné množství informací je klíčem ke správné volbě

Před vlastní realizací koupě je tedy třeba získat o vybrané nemovitosti maximální množství informací. Teprve potom lze přistoupit k realizaci koupě. Při rozhodování je třeba samozřejmě volit určitou formu kompromisu, neboť ideální nemovitost z pohledu výběru lokality, charakteru nemovitosti, dopravní obslužnosti a občanské a sociální vybavenosti. Právě proto je velmi důležité, aby si každý stanovil priority a na jejich základě byl schopen přijmout určitý kompromis.