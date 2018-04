Jak vybrat správnou hypotéku?

Hypotéky: čím dříve, tím lépe

Porostou úroky hypoték v letošním roce, nebo se růst zastaví? Vyplatí se nakupovat nemovitosti za každou cenu? Jaký bude vývoj úročení úvěrů ze stavebního spoření?

Jaký typ hypotéky se pro vás hodí?

Banky mají ve své nabídce různé typy hypotečních úvěrů, které se odlišují především ve způsobu splácení. Každý úvěr nemusí být nutně výhodný pro každého. Jak si správně vybrat a ušetřit?

Na kolik vás přijde hypotéka?

Na kolik přijde miliónová hypotéka? Jak vychází srovnání výhodnosti hypotéky a úvěru ze stavebního spoření demonstrované na modelovém příkladě? Jakou roli hraje překlenovací úvěr?

5 rad, jak nejlépe financovat bydlení

Na co všechno je třeba myslet, než požádáte o půjčku na bydlení, a co vás čeká potom? Co obnáší hypoteční úvěr a na co je třeba dát si pozor? Poradíme vám.

Průměrná hypotéka se přehoupla přes 1,2 mil. Kč

Proč se postupně zvyšuje průměrná výše hypotečních úvěrů, které banky poskytují v poslední době? Můžeme se u hypoték dočkat ještě dalšího poklesu úrokových sazeb? Jak se sazby vyvíjely během loňského roku?

Výhody a nevýhody hypotéky a úvěru ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Výhody + lze získat větší sumu peněz + při změně úroků lze úvěr obvykle bez sankce uhradit + mladí lidé při nákupu starší nemovitosti získají dotaci od státu + banky půjčí až na 100 procent ceny nemovitosti + zaplacené úroky lze odečíst z daní Nevýhody - lze je využít jen na nákup nemovitosti do osobního vlastnictví - úroková sazba se může během doby splatnosti změnit - vysoké poplatky za vedení úvěrového účtu - dlužník musí uzavřít životní pojistku - ze zákona není právní nárok na získání hypotéky, záleží jen na bance Úvěr ze stavebního spoření Výhody + úroková sazba úvěru je po celou dobu splácení stejná + příznivější úroky než u hypotéky + o zaplacené úroky z úvěru lze snížit daně + po splnění stanovených podmínek má klient ze zákona nárok na úvěr + řádný úvěr lze kdykoliv předčasně splatit bez sankcí Nevýhody - klient musí před čerpáním úvěru naspořit určitou sumu peněz - spořitelna půjčí obvykle nižší sumu, než může být hypotéka - pro vyšší částky úvěru jsou potřeba ručitelé - obvykle vyšší úročení překlenovacích úvěrů