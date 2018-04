Při výběru úrazové pojistky buďte pragmatičtí, ať neplatíte moc

Doba, kdy měl každý stejnou pojistku sdruženého pojištění mládeže, za zlomenou nohu dostal tisícovku a k osmnáctinám 10 tisíc korun, je už dávno pryč. Typů pojištění je víc a mají různé přednosti i nevýhody.

Až se budete zamýšlet nad tím, jak své dítě dobře pojistit, oprostěte se od citů. Na ty budou hrát pojišťovací agenti, až budou líčit všechny možné i nemožné životní nástrahy. Vy buďte spíš pragmatičtí, ať neplatíte víc, než musíte.

Jen velké úrazy = nižší pojistné

Nejprve si ujasněte dilema z úvodního příkladu. Co vlastně od pojistky čekáte? Že si dítě jako odškodnění za prožitou bolest bude moci koupit nový mobil? V tom případě vybírejte pojistku, která kryje i malé úrazy či nabízí odškodné. Třeba když má pojišťovna vyplatit při pobytu v nemocnici (po úraze) 300 korun za den, zaplatíte za to na pojistném měsíčně 75 korun.

Druhou možností je pojišťovat jen opravdu velké průšvihy, které sami finančně nezvládnete. Nikdo nechce předem přemýšlet o tom, že jeho dítě skončí na vozíku, ale proto platí: city pryč, uvažujte pragmaticky.

Pojistit dítě na smrt? To se nedělá

Ačkoli se i dětským pojistkám říká životní, pravé životní pojištění to není. „Bylo by neetické kalkulovat s tím, že klient dostane třeba milion, když mu zemře dítě,“ vysvětluje zástupkyně pojišťovny MetLife, Naďa Šeráková. V takovém případě se pojišťuje spíš rodič dítěte. „Největším finančním rizikem dítěte totiž je, když mu umře jeho máma či táta. Proto je důležité pojistit sebe ve prospěch dítěte,“ zdůrazňuje Václav Bálek z Allianz. Ideální pro takový případ je renta, která bude dítěti vyplácena, dokud si nebude samo vydělávat.

Spořit, nebo nespořit?

Opět velké dilema. Když si koupíte jen rizikovou pojistku, vyjde vás celkově levněji než pojištění se spořením. Ale na konci nic nebudete mít... Zatímco pojistka se spořením je ročně i pětkrát dražší, ale po letech na vás čekají alespoň nějaké úspory. Pozor – pojistka není primárně spořením, a kdybyste ji vypověděli předčasně, dostanete odbytné, které budete považovat za směšné.

Poškození se počítá na procenta

Průzkum 8 % lidí věří, že když mají sjednané pojištění, nic se jim nestane. Říkají, že tím uplácejí osud. Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Při uzavírání smlouvy se ptejte, od kolika procent tělesného poškození vám pojišťovna zaplatí. Například Generali slibuje, že vyplatí i škody, které nedosahují jednoho procenta tělesného poškození. „V případě poranění šlach na prstech ruky může dojít k lehkému omezení pohybu nikoliv celého prstu, ale pouze jeho článku. Takové omezení bychom hodnotili například jako 0,5 procenta z pojistné částky,“ popisuje Jiří Cívka z této pojišťovny.

Existují však i pojistky (nutno dodat, že jsou levnější), které plní třeba až od 10 procent tělesného poškození. A protože například „trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku“ se oceňují do sedmi procent tělesného poškození, nedostali byste u tohoto typu pojistky nic.

Pojištění hned z porodnice?

Co si vybavíte, když se řekne „finanční produkt pro dítě“? stavební spoření 31 %

pojištění pro děti 17 %

dětské konto 39 %

vkladní knížka 5 %

studentské konto 8 % zdroj: Partners

Řešíte, kdy dítě pojistit? Jestli se vám právě narodilo, určitě se do několika týdnů ozve někdo, kdo vám smlouvu nabídne. Vy si jen ujasněte, jaká je pravděpodobnost, že mimino v kočárku přijde k nějakému úrazu, který by na něm zanechal dlouhodobé následky. Takže obava, že musíte mít dítě pojištěné hned na cestě z porodnice, stejně jako když odjíždíte novým vozem z autosalonu, není na místě. Ostatně není kam spěchat – u úrazových pojistek pojišťovny v naprosté většině při výpočtu ceny nezohledňují věk dítěte ani třeba jeho sportovní aktivity.

Pojistka na pár dní

Možná patříte k té skupině lidí, kteří si velké neštěstí nepřipouštějí, malé neřeší a beztak jsou přesvědčeni, že pojišťovna by jim ve výsledku nevyplatila nic, a tak nemá cenu hradit spousty peněz předem.

Jestli máte pocit, že ve vaší přítomnosti se dítěti nic stát nemůže, ale jste trochu neklidní, když odjede třeba na tábor či školu v přírodě, mohli byste se spolehnout na krátkodobé pojištění na konkrétní akci. Pojišťovny ho nabízejí organizátorům takových pobytů a čtrnáctidenní tábor vyjde pro jedno dítě na 50 korun.

Pokud organizátor pojistku pro účastníky akce nesjednává, můžete dítěti uzavřít cestovní pojištění pro tuzemský pobyt. To je možné pořídit i individuálně.

Úraz je důležitý, ale není to vše

Finančně vás může ohrozit nejen to, že se vašemu dítěti něco stane, ale i to, že provede něco, čím způsobí škodu dalším osobám. Vytrhne se vám třeba na přechodu, vběhne do vozovky, brzdy kvílí, sklo se sype, plechy se mačkají...

Na tuto situaci je ideální pojištění odpovědnosti (takové povinné ručení pro běžný život). Výhodou je, že platí pro celou rodinu (či domácnost) a na dvoumilionovou škodu vyjde na 400 až 600 korun ročně. V souvislosti s novým občanským zákoníkem pojišťovny zvýšily limity pojistného plnění, zatím ale nedošlo ke zdražování. Pokud pojistku tohoto typu pro svou rodinu nemáte, je právě teď nejlepší čas si ji sjednat.