Jak vydělat až 8 % ročně

Riziko, výnos a likvidita u stavebního spoření

V následujícím textu se budeme zabývat pouze spořicí fází stavebního spoření (neuvažujeme úvěr).

Zanedbatelné riziko

Pokud jste investor rizikově averzní a bojíte se investovat například do akcií či podílových fondů a zároveň víte, že své úspory nebudete v několika dalších letech potřebovat, je pro vás stavební spoření vhodnou volbou. Riziko, že byste o své úspory přišli, je téměř nulové, vklady jsou ve stavební spořitelně stejně jako v kterékoli jiné bance ze zákona pojištěny.

Vysoký výnos

Výši výnosu máte prakticky předem zajištěnu, záleží jen na vás, jakým způsobem budete spořit a zda splníte všechny podmínky pro výplatu státní podpory. Roční výnos stavebního spoření se může vyšplhat až k sedmi procentům. Pokud u HYPO stavební spořitelny klient spoří tak, aby splnil podmínky pro přiznání úrokových zvýhodnění, roční výnos může přesáhnou 8 %. Mezi tyto podmínky patří například: spořit pravidelně, dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla, zříci se úvěru.

Největší zásluhu na vysokém výnosu z vkladů ve stavebním spoření má státní podpora. Ročně může klient získat až tři tisíce korun (maximálně 15 % z uložených 20 000 korun). Podmínkou pro výplatu státní podpory je však trvání smlouvy minimálně šest let. Tyto podmínky jsou platné pro smlouvy, které byly sjednány po 1. lednu 2004. Starší smlouvy mají nárok na vyšší státní podporu a výnos tak běžně dosahuje 13 %. Navíc stačí, když smlouva trvá pět let.

Výnos zvyšuje také skutečnost, že úrokové výnosy nejsou zdaňovány. To se však v budoucnu může změnit, zákon o stavebním spoření to umožňuje. Úrokové sazby z vkladů jsou nejčastěji ve výši 2 %.

Nízká likvidita

Problémem u stavebního spoření je nízká likvidita. To znamená, že úspory „blokované“ ve stavebním spoření nebudou v případě potřeby volně k dispozici. Pokud bude nutné vyzvednout je dříve než za šest let od uzavření smlouvy o stavebním spoření, přijde klient o celou státní podporu. Pokud navíc smlouvu předčasně zruší, bude muset spořitelně zaplatit sankční úhradu 0,5 % z cílové částky (poplatek je u všech šesti spořitelen stejný).

Kolik nám stavební spoření může vynést

V jednom z předešlýchjsme zjišťovali výši výnosů spořicích účtů . Konkrétně byly uvažovány dva případy, a to uložení 30 a 60 tisíc korun. Nejvyšší roční výnos z vkladu 60 000 korun přineslo ING konto (úroková sazba 1,9 %), a to 969 korun po zdanění. Nyní se podíváme, kolik ze stejného vkladu získáme ve stavebním spoření. Již v prvním roce bychom z tohoto vkladu získali státní podporu 3 000 korun a úroky (nedaní se) 1 200 korun. Což je mnohem více než na ING kontu.Jelikož stavební spoření by mělo sloužit ke spoření a ne jako jednorázový termínovaný vklad, uvedeme si ještě třetí případ, a to pravidelné spoření 1 670 korun měsíčně (což je 1/12 z 20 000 korun jako ročního základu pro maximální státní podporu).

Státní podpora je konstruována tak, že každých 20 000 korun se jako základ pro výpočet státní podpory použije pouze jednou. To znamená, že z jednorázového vkladu 60 000 korun lze získat celkově maximálně tři státní podpory (9 000 korun). Další státní podpora by se v dalších letech počítala pouze z připisovaných úroků.

Většina stavebních spořitelen úročí vklady klientů sazbou 2 %, spořitelna Wüstenrot nabízí sazbu 2,5 %. U HYPO stavební spořitelny může klient k základní sazbě 2 % získat navíc úrokové zvýhodnění téměř 1 % a případně ještě tzv. dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 % z cílové částky. Jedná se o spořicí tarif NS/EU ve variantě s úhradou za sjednání smlouvy ve výši 1,8 %. Jak již bylo uvedeno, pro výplatu úrokového zvýhodnění musí být splněno několik podmínek.

Tři příklady: jednorázové vklady 30 000 a 60 000 korun a měsíční spoření částky 1 670 korun

Zadání příkladů: 1/ jednorázový vklad je uložen ihned po sjednání smlouvy 2/ při pravidelném spoření klient každý měsíc ukládá 1 670 korun trvání smlouvy 6 let, poté si klient celou částku vybere

smlouva je se státní podporou

smlouva uzavřena v roce 2005 (podle novely zákona z roku 2004)

klient nebude žádat o úvěr

poplatky za vedení i za sjednání smlouvy jsou do výpočtu zahrnuty

Jednorázové vklady 30 000 a 60 000 korun

Pro jednorázové vklady jsme vybrali stavební spořitelnu Wüstenrot, jelikož nabízí nejvyšší sazbu (2,5 %) a zároveň má jedny z nejnižších poplatků za vedení účtu. V HYPO spořitelně by při jednorázovém vkladu bez dalšího spoření klient neměl nárok na úrokové zvýhodnění, sazba by tedy byla pouze 2 % a navíc má HYPO vyšší poplatky. Ve výpočtu jsou poplatky již přímo zahrnuty, klient je neplatí zvlášť nad rámec 30 či 60 tisíc korun. Výpočty a návrh vhodné výše cílové částky provedla stavební spořitelna Wüstenrot.

Jednorázový vklad uložen ihned po sjednání smlouvy Jednorázový vklad 30 000 korun Wüstenrot doporučená cílová částka 38 000 vlastní vklady 30 000 státní podpora 4 940 celkové úroky 5 088 poplatky 2 130 celková vyplacená částka 37 898 Jednorázový vklad 60 000 korun Wüstenrot doporučená cílová částka 78 000 vlastní vklady 60 000 státní podpora 10 141 celkové úroky 10 153 poplatky 2 530 celková vyplacená částka 77 764

Zdroj: stavební spořitelna Wüstenrot

Poznámka Wüstenrot: poplatek ze uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky, poplatek za vedení účtu 250 Kč ročně, úroková sazba 2,5 %

Pravidelné spoření

Pro pravidelné spoření jsme kromě Wüstenrotu vybrali HYPO stavební spořitelnu, u které klient může získat úrokové zvýhodnění. Aby tomu tak bylo, je důležité vhodně zvolit výši cílové částky. Příliš vysoká by znamenala pomalý růst hodnotícího čísla a nárok na dodatečné úrokové zvýhodnění by mohl vzniknout později než po šesti letech. Vysoká cílová částka také znamená zbytečně vysokou úhradu za sjednání smlouvy. Nízká cílová částka by naopak mohla vést k přespoření, což by vedlo ke ztrátě úrokového zvýhodnění. Výpočty a návrh vhodné výše cílové částky provedly uvedené stavební spořitelny. Ve výpočtu jsou stejně jako v předešlém příkladu již započteny poplatky.

U HYPO je úrokový výnos o 4 000 korun vyšší, spoření je však zatíženo vyššími poplatky, takže celkový rozdíl se sníží na přibližně 1 400 korun.

Pravidelné spoření 1 670 korun měsíčně Wüstenrot HYPO doporučená cílová částka 146 000 188 000 vlastní vklady 120 240 120 240 státní podpora 19 034 19 220 celkové úroky 9 871 13 804 poplatky 3 210 5 905 celková vyplacená částka 145 935 147 359

Zdroj: stavební spořitelny HYPO a Wüstenrot

Poznámka HYPO: poplatek ze uzavření smlouvy je 1,8 % z cílové částky, poplatek za vedení účtu 360 Kč ročně, základní úroková sazba 2 %, max. úrokové zvýhodnění 50 % ze základního úročení, dodatečné úrokové zvýhodnění 1 % z cílové částky. Wüstenrot: poplatek ze uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky, poplatek za vedení účtu 250 Kč ročně, úroková sazba 2,5 %



Je vidět, že pravidelným spořením 1 670 korun měsíčně můžeme po šesti letech dosáhnout pomocí stavebního spoření částky více než 147 000 korun. Čistý výnos při takovém spoření tedy může dosahovat až 27 000 korun.

