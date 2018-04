Jak vydělat na důchodovém pojištění s daňovou úlevou?

V dnešním komentáři se zaměřuji na srovnání možností využití daňových úlev spolu s maximálním zhodnocením prostředků prostřednictvím pojištění pro případ dožití. Je třeba zdůraznit, že tato varianta je spojena s minimální, případně nulovou pojistnou ochranou. Obecně platí, že některé produkty důchodového pojištění mohou nabídnout doplňková připojištění (úraz, závažné choroby, penzi pro pozůstalé atd.). Od těchto plnění byly programy všech pojišťoven použité v komentáři záměrně oproštěny, aby nedošlo ke zkreslení. Riziková připojištění totiž nejsou odečitatelná z daní a také snižují celkový výnos. Namísto jednorázového plnění, jehož výše je v tomto komentáři kritériem pro posouzení dosaženého efektivního úroku, lze u důchodového pojištění obvykle využít výplatu doživotní penze.

Předmětem zájmu komentáře jsou produkty pěti největších životních pojišťoven, jejichž podíl na trhu životních pojistek představuje dohromady přes 86 procent:

Česká pojišťovna - Celoživotní důchodový program Záruka

ING Nationale-Nederlanden – Důchodové pojištění Investor

IPB Pojišťovna - DA-1

Kooperativa - Důchodové pojištění 3 RG

Allianz – Kapitál

Modelový klient v komentáři má věk 30 let, hrubý příjem 26 000 Kč měsíčně a roční pojistné činí 12 000 Kč.

Údaje pro test poskytli přepážkoví pracovníci pražských poboček pojišťoven.

Základní rozdělení

První kategorii tvoří důchodové pojištění investičního charakteru, ve kterém klient má možnost ovlivnit umístění vložených prostředků a díky tomu i výši potenciálního výnosu. Z pěti testovaných produktů splňuje tento požadavek pouze DP Investor od ING Nationale-Nederlanden s možností umístit až 100 % pojistného do fondu světových akcií. Tento způsob investování dává klientovi naději na připsaný výnos ve výši 10 % i více. Zejména pro mladé zájemce o daňový odpočet je taková vlastnost produktu velmi důležitá, i když je vidina vyššího zisku vykoupena kolísáním hodnoty a nezaručenou minimální částkou pro případ dožití.

U ostatních pojistek se výnosy realizují klasicky formou připsaných podílů na výnosech z rezerv. Vzhledem k převaze dluhopisů v portfoliích pojišťoven se do budoucna dá počítat zhruba s hodnotou 5 – 6 % p.a., což vzhledem k dlouhodobému vázání prostředků výrazně značně snižuje předpokládanou výnosnost.

Důležitým ukazatelem je také poměr mezi připsaným výnosem a skutečným efektivním úrokem, kterého klient dosáhne. V tomto ohledu vychází nadprůměrně Česká pojišťovna a Kooperativa, k průměru se řadí ING Nationale-Nederlanden a Allianz a podprůměrnou hodnotu vykazuje (v případě svého produktu DA-1) IPB Pojišťovna. Tento údaj hraje rozhodující roli v okamžiku, kdy pojišťovny vykáží navenek stejnou hodnotu připsaného výnosu.

Zisk z daní průběžně investujeme

Samozřejmě zde platí pravidlo volby. Někdo raději likvidní prostředky získané každoročně zpět na daních utratí. Třeba jako kompenzaci za odloženou spotřebu peněz placených v pojistném, jejichž výběr je vázán do 60. roku věku. Abychom objektivně vyhodnotili skutečný výnos důchodového pojištění s daňovou úlevou, je třeba počítat s pravidelným investováním daňového zisku. V příkladu pro tento účel posloužil akciový podílový fond s průměrným výnosem 10 % p.a. (reálný dlouhodobý průměr kvalitních fondů) a se započítaným vstupním poplatkem 5 %. Do fondu se každý rok po dobu 30 let trvání pojistky vložily 3 000 Kč získané ročně na daních. K předpokládaným zůstatkům u všech pojišťoven se tak připočítává částka zhruba 590 000 Kč, kterou zjednodušeně můžeme označit jako ZHODNOCENÝ ZISK Z DAŇOVÉ ÚLEVY.

Velký zisk, nebo jistota?

Rozhodování o výběru pojistky zde má zcela standardní pravidla známá z finančních trhů. Buď předpoklad vyššího zhodnocení s možností kolísání hodnoty investice, nebo větší jistota spojená s nižším výnosem. Včetně zhodnocené investované daňové úlevy se hodnota DP Investor se stoprocentním akciovým portfoliem za 30 let (při 10 % p.a.) může vyšplhat přes 2,3 mil.Kč, což by reprezentovalo efektivní úrok 10,14 % p.a. Při konzervativněji laděném portfoliu se ovšem Investor velmi přiblíží ostatním produktům.

Zbývající produkty mohou klientům nabídnout po přičtení zhodnoceného zisku z daňové úlevy stav po 30 letech zhruba v rozpětí 1,2 – 1,8 mil. Kč v závislosti na skutečně připsaných výnosech. Efektivní úrok takové investice se pohybuje v rozmezí 6,9 – 8,9 % p.a., výhodou je zaručená minimální částka pro případ dožití. Pevnou část výnosu tvoří ve všech případech pochopitelně každoroční zisk z daňové úlevy. Všechny hodnoty jsou počítány po odečtení 15 % zdanění výnosu, kterým je důchodové pojištění stejně tak jako životní pojištění a penzijní připojištění zatíženo.

Hodnocení produktů

**** - ING Nationale-Nederlanden (DP Investor)

*** - Česká pojišťovna (Celoživotní důchodový program Záruka)

- Kooperativa (Důchodové pojištění 3 RG)

** - Allianz (Kapitál)

* - IPB Pojišťovna (DA-1)

