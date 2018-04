Jak vydělat na lahvích dobrého vína

Jakkoli se může zdát, že nákup vína je hodně vzdálen investování v tradičním smyslu, není to úplně pravda. Podobně jako je tomu u jakékoli jiné investice, i výnos z prodeje vína je ovlivněn poptávkou a nabídkou a budoucí výnos není zaručen.

Mnohokrát se totiž stane, že je některý ročník hodnocen velmi pozitivně, vína jsou velmi drahá ale nakonec se očekávání nenaplní a víno po dozrání není dostatečně kvalitní. Na druhé straně se také může stát, že některý z ročníků, který je z počátku podceňován, nakonec dosáhne nadprůměrné kvality a překoná všechna očekávání. Výnos z prodeje pak může být nadprůměrný. To se však týká především kvalitních, prověřených značek, které dosahují určitého standardu i v horších ročnících (kratší léto, příliš mnoho deštivých dnů apod.).

Podobně je to s nabídkou a poptávkou, která se v čase mění. Dobré ročníky od kvalitních producentů se totiž na trhu neobjevují často a když už, tak jen v omezeném množství. S rostoucí poptávkou po této kvalitě pak logicky roste i cena, která může dosahovat astronomických výšek a majitelé takových vín si mohou přijít na zajímavé zisky.

Určitá specifika však víno přeci jen má a jeho konečnou cenu určuje několik konkrétních faktorů. Velmi důležitým faktorem je poloha vinice, kvalita vína se totiž mění s klimatickými podmínkami, jako jsou nadmořská výška, složení půdy, množství slunce apod. Důležitými faktory jsou také stáří révy, množství a způsob hnojení (různé typy hnojiv), způsob, jakým se víno sklidí (strojově, nebo ručně) a technologie zpracování. Rozdíl je také v tom, jestli jde víno do prodeje bezprostředně po dokončení výroby, nebo určitou dobu zraje v tancích, popřípadě v dřevěných sudech, které mu dodají na specifičnosti. Velký vliv na cenu vína mají také různá ocenění na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Jak se do vína investuje?

Když už se tedy někdo rozhodne investovat do vína, musí si ujasnit pár detailů. Předně je nutné si uvědomit, že ne každé víno je vhodné k investici (těžko lze očekávat, že cena krabicového vína ze supermarketu bude po několika letech vyšší, než dnes). K investičním záměrům se hodí jen vína od kvalitních producentů, pocházející z dobrých oblastí a mělo by vycházet z dobrého ročníku (odhad ročníku je však velký risk, jak je o tom psáno výše). To, že kvalita znamená vyšší cenu, většinou platí i u vína. Najdou se však také výjimky. Při troše štěstí se tak může stát, že nakoupíte kvalitní víno za nízkou cenu, mnohem častěji se však stává, že drahé víno vlivem špatného skladování a jiných faktorů nedosahuje kvality, jaké by se dalo podle ceny očekávat.

Na výběr jsou v současnosti jak vína domácí (zejména moravská), tak zahraniční. Domácí kvalitní vína jsou dostupná v soukromých vinotékách, nebo přímo u výrobců vína. Ti náročnější a zkušenější určitě využijí možnost nakoupit vína zahraniční, zde je však již prakticky nutností využít služeb odborníků, resp. firem, které se obchodováním s vínem zabývají (ti mohou investorovi pomoci i při nákupu domácích vín).

Nebojte se zahraničních vín

Velmi rozšířeným způsobem, jak nakoupit zahraniční víno za dobré ceny, je možnost nakupovat jej prostřednictvím futures na víno, tzv. „en primeur“. Je to způsob, kdy se kupuje víno ještě nelahvované a fyzicky se kupující jeho majitelem stává až po určité době. Při dobrém výběru lze takové víno po několika letech celkem slušně prodat. Detailní popis, jak takové „en primeur“ probíhá včetně několika odkazů na firmy, které vám nákup vína v zahraničí zprostředkují, si můžete přečíst ZDE.

Nákup vína jako investice není krátkodobá záležitost, obecně totiž platí, že kvalitní vína zrají několik let, až desítek let, a s postupem času tak jejich cena stoupá (především slámová, nebo ledová vína mohou být uložena i stovku let). Kvalitní moravská vína mají dobu zrání obecně kratší než zahraniční, pohybuje se v intervalu 2 – 6 let. Po uplynutí této doby víno dosáhne svého kvalitativního vrcholu. V následujících letech pak může dojít k tomu, že začne ztrácet na kvalitě, „zlomí se“ a klesá i jeho cena. Nejvhodnější doba prodeje je tak logicky právě tehdy, když se víno nachází na svém vrcholu.

Doba zrání u zahraničních vín je většinou delší (nejčastěji 10 – 15 let) a cena těch nejznámějších odrůd pocházejících z nejvyvedenějších ročníků od nejznámějších výrobců stoupá prakticky neustále (děje se tak i po uplynutí doby, kdy víno dosáhne svého vrcholu).

Kvalita je důležitá

K tomu, aby víno ani po několika letech neztratilo svou kvalitu, je však nutné správné uložení. Jelikož se víno jako investice nepořizuje po jedné lahvi, ale většinou se kupuje více kusů najednou (i desítky a stovky kusů), ideálním prostředím pro zrání vína jsou sklípky k tomu určené (stálá teplota a vlhkost, málo světla, klid, důležité je také to, aby bylo víno uloženo naležato apod.). Ne každý však má možnost si něco takového pořídit. Určitě se nedoporučuje skladovat víno na světlém místě s jinými druhy potravin, kde teplota v průběhu roku kolísá. Řešením je pronájem úložných prostor (boxů), který nabízí kromě Národní banky vín také mnoho domácích producentů a vinoték (roční pronájem boxu se pohybuje kolem 2 000 – 3 000 Kč).

Investoři nakupující víno v zahraničí by měli využít přímo služeb tamních producentů, kteří pravidla možnost uschování lahví nabízejí. Investor tak má jistotu, že o víno bude dobře postaráno. Kromě kvalitní péče totiž odborníci průběžně kontrolují stav vína, jeho kvalitu, dobu zrání a mohou investorovi nabídnout certifikát o skladování vína, který mu pak pomůže při jeho prodeji. Další kupec bude mít totiž jisotu, že pořizuje víno, které není znehodnocené špatným skladováním.

V případě zájmu mohou také přímo producenti zprostředkovat prodej. Výhodou takového řešení je, že pokud vinař kupuje víno jen za účelem dosažení zisku, nemusí víno vlastnit fyzicky a odpadá tak riziko ztráty kvality při převozu apod. To platí jak pro vína zahraničí, tak i pro domácí produkci.

Po stránce výnosnosti investice se může zisk pohybovat v rozmezí 10-15 %, v některých případech i 30 % ročně, výjimečně i více (například cena láhve slavného Chateau Margaux z roku 1995 vzrostla za osm let pětinásobně, ze dvou tisíc korun na deset tisíc). Nevýhodou u vína může být nižší likvidita, než u jiných, běžných investičních nástrojů. Ze dne na den totiž několik desítek nebo i stovek lahví vína (i velmi kvalitního) asi neprodáte.

Oproti jiným investičním nástrojům má ale víno nakonec jednu nezanedbatelnou výhodu. Pokud se vám ho totiž prodat nepodaří (důvod může být jakýkoli), nikde není psáno, že si na něm nemůžeme pochutnat sami, případně jej někomu darovat.