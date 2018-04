Pro mnoho lidí je v současné době investování ještě stále jakýmsi druhem adrenalinové zábavy, sázky na nejistotu, kde se dá sice vydělat nějaká koruna, většinou ale nakonec stejně přijdeme o všechno. Ať už je na vině nesprávná strategie, chyba portfolio managera, nebo neschopní makléři v brokerské společnosti. I když v minulosti nebyly takové případy až tak velkou raritou, tvrdit, že gambling a investování je totéž, je nesmysl.

Jaká je šance výhry?

Zejména v pravděpodobnosti výhry, nebo zisku je na tom investování mnohem lépe. V přiložené tabulce jsou uvedené procentuální hodnoty, které vyjadřují pravděpodobnost výher v jednotlivých hrách, které se nejčastěji objevují v nabídce kasin a podniků, které se hazardními hry zabývají. Pokud se vám zdá, že například vyhrát 100 % vkladu na ruletě není až tak nepravděpodobné, tak je dobré se zamyslet nad tím, že je také velmi pravděpodobné celou sumu prohrát. Žádná karetní, nebo jiná sázková hra nemůže fungovat, pokud by nebyly výhody na straně poskytovatele služeb, například kasinu.

Pravděpodobnost výhry u nejoblíbenějších her

Hra Nejmenší šance Kombinace Největší šance Kombinace Poker 1/649 740 Royal Flush 1/2,36 Jeden pár Kostky 2,78% 2 nebo 12 16,67% 7 Ruleta 2,63% číslo 46,37% barva

Zdroj: www.casino-hry.cz

Naopak u investiční společnosti něco jako zvýhodňování správce neexistuje. Pokud by investoři nebo dokonce regulátor zjistili, že investiční společnost nebo broker nejedná v zájmu investorů, je velmi pravděpodobné, že její dny jsou sečteny.

Trochu větší pravděpodobnost mají sázkaři při sportovních sázkách. I zde se však pravděpodobnost snižuje například s tím, kolik tipů v kombinaci sázka obsahuje. Různých systémů, které měly přinést svým autorům dříve, nebo později „zaručenou“ výhru, bylo vymyšleno bezpočet. Některé se dokonce snaží vycházet z jakž takž logického předpokladu (jako například to, že v hokeji, nebo ve fotbale bude vybraný tým určitě remizovat – dřív, nebo později apod.). Vždy je to však nakonec o tom, že sázky je neustále potřeba zvyšovat a tím hrozí brzké zruinování.

U investování není potřeba s výší pravidelné investice nijak manipulovat a investor si je většinou velmi dobře vědom, kolik je schopen pravidelně investovat. A navíc, vynechání jedné splátky při investování neznamená, že vynecháme právě ten správný okamžik výhry.

Velmi oblíbené jsou výherní automaty, které jsou v dnešní době řízeny počítačem a tudíž není možné pravděpodobnost výhry určit. Ve většině případů jsou však nastaveny automaty tak, že výhoda na straně herny je do 10 %. To znamená, že z každých vhozených 100 Kč by se vám mělo vrátit 90 Kč. Tak ale nad pravděpodobností výhry žádný hráč neuvažuje. Přitažlivá je právě možnost, že zmíněných 90 Kč se hráči vrátí mnohem dříve, než vhodí zmíněných 100 Kč. V každém případě i zde platí, že herna je ve výhodě, kterou si dokonce ona sama stanoví a hráč se musí spoléhat jen na štěstí.

Sportka z vás milionáře neudělá

U nás je velmi populární Sportka. Je až s podivem, že mnoha lidem vůbec nevadí, že několik let bez problémů investují ve Sportce dvakrát do týdne například 50 korun na tiket, což je v konečném součtu minimálně 400 korun měsíčně. Investovat 400 Kč měsíčně by je však nikdy nenapadlo. Pokud slyší slovo investování, představí si sliby neúměrných výnosů v kampeličkách, nebo ztracené peníze v brokerské firmě, kde před několika lety ztratili polovinu životních úspor. Investování je pro ně zkrátka jen byznys, prostřednictvím kterého investiční společnosti a jim podobní okrádají poctivé občany o úspory. Pravděpodobnost hlavní výhry ve sportce je 1: 13 983 816 (0,000 007 15 %), prakticky tedy nulová, většinou jsou tedy vsazené peníze ztraceny.

Při investování 5 000 Kč ročně (například do podílového fondu) je naopak poměrně velká pravděpodobnost, že v průběhu několika let se váš účet zvětší. U sportky a podobných tipovacích soutěží se šance na výhru prakticky vůbec nezvyšuje a ztráta se tak jen prohlubuje (kromě malé pravděpodobnosti je na straně Sazky také ta výhoda, že na výhry se rozděluje pouze polovina peněz od tipujících).

Kromě toho je třeba brát v úvahu fakt, že správci kasin a sázkových kanceláří vidí neradi někoho pravidelně vydělávat v jejich podniku. Jakmile se stane, že si někdo z kasina odnese opakovaně větší obnos peněz, má problém a velmi lehce se dostane na blacklist podezřelých osob. Buď budou zaměstnanci kasina pobyt takovému klientovi nějakým způsobem znepříjemňovat, nebo mu bude z jakéhokoli důvodu zakázán vstup. Nevěřím, že by nějaká investiční společnost penalizovala nebo omezovala klienty, kteří díky své šikovnosti investují právě do těch produktů společnosti, které nejvíce vydělávají.

Bohužel, i přesto, že pravděpodobnost výhry (nebo spíše neprodělání) na jakékoli hře a sázce je vždy velmi malá, (a dodejme, že mnohem menší, než u klasické investice), má hráčský byznys v poslední době rostoucí tendenci (a to mluvíme jen o legálním gamblingu), kdy jen v USA vzrostl průmysl her a sázek za posledních třicet let desetkrát. Snad největším problémem, který tento růst způsobuje, je v poslední době velmi diskutovaná otázka závislosti. Závislý člověk pak velmi lehce prosází prakticky celý svůj majetek. Je sice pravda, že jsou známé i případy, kdy o všechen svůj majetek přišli také investoři, kteří se snažili rychle vydělat na rizikových obchodech bez toho, aby mysleli na zajištění. O závislosti se však v tomto případě asi mluvit nedá (o porovnání počtu ani nemluvě).

Jedním z alternativních řešení, jak na gamblingu vydělat, může nakonec být právě investice. Mnoho společností, které se zabývají provozem kasin a heren, emitují své akcie na burze. Herní průmysl je navíc jedním z odvětví, kterým se daří jak v období růstu, tak i v obdobích recese a hospodářských krizí. Neznamená to však, že akciím všech společností se musí bezpodmínečně dařit a také zde platí, že je nutné být při výběru opatrný. Rizikovým faktorem, který může znamenat určité riziko, jsou zpřísňující se omezení týkajících se sázení a her, které v některých zemích mohou omezit příjmy z této činnosti. Pro dynamické investory však mohou být investice v tomto sektoru velmi zajímavé.