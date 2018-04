Jak vyděláte v Africe, nebo Skandinávii?

Rodina fondů European Multi Investment Fund (do roku 2001 jako European Multi Index Fund), patří pod správu společnosti EMI S.A. Jde o Lucemburskou investiční společností, která vznikla z iniciativy tří společností: KBC Asset Management, SINOPIA Asset Management a BBVA.

Fondy EMIF jsou u nás distribuovány stejnými distribučními kanály jako fondy KBC/ČSOB. K dispozici je dosud 22 akciových fondů. Kromě těchto fondů společnost plánuje průběžně vydat dalších několik fondů orientovaných většinou na země střední a východní Evropy, Latinské Ameriky a Asie.

Jak jsme již zmínili, všechny fondy EMIF, které jsou u nás dostupné, patří do skupiny akciových fondů. Na své si tak přijdou především zkušenější investoři ochotní akceptovat určitou míru rizika, kteří mají jasnou představu o tom, kam chtějí zacílit své prostředky. Z hlediska poplatkové struktury patří fondy EMIF na našem trhu k lacinějším, poplatky při nákupu podílových listů se pohybují v rozmezí 2,5 - 3 %. Za správu fondu si společnost účtuje 1,15 - 1,5 %.

Téměř všechny fondy společnosti jsou zaměřeny na konkrétní země, případně na úzký region, a proto se hodí především jako doplňkové fondy k jinému, široce rozprostřenému fondu.

Podle rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo se však i v portfoliu EMIF najdou fondy,

které jsou široce diverzifikované a nejsou striktně orientované na jeden region. Patří mezi ně fondy EMIF Europe Value a EMIF Europe Growth. První jmenovaný investuje do akcií vybíraných podleMSCI Value Index. V něm se nacházejí hodnotové (value) akcie, tedy akcie společností, které mají trvale dobré postavení na trhu. Druhý fond naopak investuje podle indexu MSCI Growth do růstových (growth) akcií. Ty jsou zajímavé tím, že v budoucnu je očekáván jejich nadprůměrný růst.

Dalším fondem s širším záběrem (vzhledem k celému portfoliu EMIF) je EMIF Europe Small Caps. Ten se zaměřuje na akcie malých společností s nízkou kapitalizací. Posledním fondem, který může být považován za široce diverzifikovaný, je EMIF World Emerging Equities. Ten nakupuje akcie v zemích, které jsou považovány za tzv. rozvíjející se a očekává se od nich nadprůměrný růst. Patří sem např. Východní Evropa, Asie, nebo Latinská Amerika. Tento fond je denominován v USD.

Fondy investující ve vyspělých evropských zemích jsou denominovány v euru, a téměř všechny investují podle hlavních indexů jednotlivých burz, které se snaží samozřejmě překonat. Jejich provázanost s indexem je patrná také v názvu. Jde o fondy EMIF Austria Index Plus (rakouský index ATX), EMIF Belgium Index Plus (belgický index BEL-20) , EMIF France Index Plus (francouzský index CAC 40), EMIF Germany Index Plus (německý index FAZ), EMIF Greece Index Plus (index ASE), EMIF Ireland (irský index ISEQ), apod.

Pouze fondy EMIF Switzerland Index Plus (švýcarský index SBC 100) a EMIF UK Index Plus (britský index FTA All-share index) se odlišují tím, že nejsou denominované v EUR, ale v domácí měně (CHF a GBP), jelikož tyto země nepatří do měnové unie. Fond EMIF Scandinavia Index Plus investuje do akcií společností působících a obchodovaných na trzích ve Švédsku, Norsku a Dánsku a je veden ve švédské koruně.

V americkém dolaru jsou pak vedené fondy, které již nejsou navázány přímo na určitý index a jsou spravovány aktivně. Fond EMIF Brazil investuje do brazilských akcií, fond EMIF China and Hong Kong se orientuje na akcie společností obchodovaných na burzách v Číne a Hong Kongu. Na Mexické společnosti se orientuje fond EMIF Mexico, turecké akcie zase vyhledává fond EMIF Turkey. Jestli máte doma náhodou přebytečné jihoafrické randy, můžete investovat do fondu EMIF South Africa.

Jsou pro vás úzce zaměřené akciové fondy zajímavé? Nebo raději širší diverzifikaci? Podělte se s námi o své názory.