Jak vydělávat na akciích, když ostatní prodělávají

- 3 500,- (-) poplatky za uskutečnění nákupu a prodeje3 500,-

čistý zisk z transakce 261 900,-

Pozn.: uvedené ceny jsou přibližné a odpovídají současným podmínkám tuzemských obchodníků s CP

Je ovšem nutno podotknout, že uvedený příklad je vzorový a málokdo dokáže časovat trh tak přesně, aby uzavíral takové obchody několikrát do roka. Vzhledem k poplatkům za vypůjčení cenných papírů musí investor v tomto případě spoléhat na to, že cena akcie klesne o výrazně během krátkého časového horizontu. Při krátkém prodeji na přelomu září a října by byla celá situace zcela opačná. Navíc je třeba uvědomit si ještě několik dalších, nikoli bezvýznamných, rizik:

1) Ceny akcií mají obecnou tendenci růst a v dlouhodobém horizontu tedy dosáhnete zisku spíše klasickým způsobem investování než krátkými prodeji. V podstatě tak sázíte proti dlouhodobému trendu ve vývoji akciových trhů.

2) Short selling můžete provádět pouze z účtů umožňujících obchodování na úvěr (margin account). Z toho ovšem vyplývá riziko, že při překotném vývoji ceny akcie směrem vzhůru můžete přijít o veškerý svůj majetek na účtu. Peníze získané z prodeje vypůjčených akcií nemůžete v drtivé většině případů použít na další obchody a zůstávají na účtu blokovány jako zástava za půjčku. V důsledku nepříznivého vývoje kurzu však může dojít ke snížení maržového krytí na účtu pod požadovanou úroveň a váš broker vás může požádat o doložení další hotovosti na účet. Pokud tak neučiníte, je oprávněn všechny vaše pozice uzavřít a uspokojit své pohledávky vůči vaší osobě.

3) Několikrát do měsíce se stane následující situace: cena akcie XY s poměrně nízkou tržní kapitalizací rapidně vzroste během krátkého časového období, přičemž se všeobecně očekává spíše pokles její ceny. To způsobí snahu mnoha investorů, kteří tuto akcii prodali na krátko, realizovat své ztráty v únosné míře a akcii nakoupit, aby ji mohli vrátit a uzavřít své pozice. Jenže tím se paradoxně vytlačuje cena ještě výše a méně ostražití investoři mohou velmi snadno splakat nad výdělkem.

Dalším omezením je kromě vysokého rizika Kde prodávat na krátko v ČR? V tuzemsku není short selling rozšířený v takové míře jako například ve Spojených státech, a proto budete muset mezi brokery poskytujícími služby i fyzickým osobám hledat toho pravého trochu déle. Například u Fio, burzovní společnosti, zaplatíte za podání pokynu přes internet 1500 Kč a za vypůjčení jednoho lotu např. Unipetrolu zaplatíte týdně 2500 korun. Navíc musíte předem složit na účet jako jistinu částku odpovídající 20 až 30 procentům z celkové investice. U společnosti Atlantik FT zaplatíte za podání pokynu částku 0,3% z objemu transakce a poplatky BCPP (0,015%, min. 350 a max. 1400 Kč). Podmínky krátkého obchodu však závisí na individuální dohodě se společností. U třetího rivala, společnosti Patria-Direct, tuto službu teprve připravují. Zajímají vás služby tuzemských obchodníků s cennými papíry? Detailní informace naleznete v naší sekci věnované brokerům. také to, že nelze prodávat na krátko všechny akcie. Většinou tak nepochodíte při pokusu o krátký prodej primárních emisí, titulů s nízkou likviditou, akcií firem s malou tržní kapitalizací a v USA též tzv. penny stocks, tedy akcií s cenou nižší než 5 amerických dolarů. Ve Spojených státech se rovněž setkáte s tzv. Uptick rule. To bylo zavedeno americkou Komisí pro cenné papíry již ve třicátých letech a zakazuje prodat na krátko akcii za cenu, která je nižší než cena předchozího obchodu. Pokud tedy budete chtít prodat akcii za 50 USD v momentě, kdy vypadá řada prodejních cen takto: 50; 50,05; 50, tak neuspějete. Místo ceny 50,05 by zde musela být cena nižší než 50 USD.

Na závěr uvádím zajímavou definici krátkých prodejů, kterou jsem si přečetl na jednom americkém investičním serveru (samotná definice bohužel napovídá tomu, že doména tohoto serveru již není funkční). V každém případě by měla sloužit její volná interpretace z mé paměti spíše pro úsměv nežli jako návod k bezhlavým krátkým prodejům: „Short selling je způsob, jak překonat pesimismus když trhy padají a medvěd poráží býka – vždyť vydělávat, když ostatní prodělávají, je tak krásné.“

Zkoušeli jste někdy prodávat na krátko? Obchodujete vůbec s akciemi, nebo svěříte raději výběr těch správných titulů správci podílového fondu?