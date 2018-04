Jak vydělávat s podílovými fondy

, aktualizováno

Důvodů, proč lidé spoří, mohou být stovky. Vědět, proč potřebujete spořit, je jednodušší než vědět, kam uložit své peníze. Podílové fondy patří mezi efektivní nástroje při dosahování vytčených cílů investora. Investoři do podílových fondů, ještě předtím než do nich vloží vlastní peníze, mají právo poznat základní principy fungování fondů, a co od nich mohou čekat. Nový seriál o fondech si klade za cíl pomoci vám při náročném rozhodování o investicích do podílových fondů.