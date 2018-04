Jak výhodné je spořit v pojišťovně?

Životních pojištění je několik druhů. Jenom některé z nich se doporučují ke spoření fi nančních prostředků a jako zdroj peněz např. pro důchod.

Kromě pojistné ochrany se zde tvoří kapitálová hodnota, kterou pojišťovna zhodnocuje. Po dlouhé době bude hodnota kapitálové hodnoty větší, než kolik jsme do pojištění postupně vložili.

To, že budeme mít u pojišťovny více, než kolik jsme vložili, není pro nás překvapující. To je vlastnost všech rozumných investičních příležitostí.

Důležité je podívat se na to, kolik vlastně budeme mít naspořeno. Bude to více, než kolik bychom měli naspořeno při použití jiných možností spoření nebo investování?

Porovnání zhodnocení dané kapitálovým životním pojištěním a jinými investičními příležitostmi s výnosem 1 %, 2 % a 3 %

Pozn.: Kapitálové životní pojištění pro případ dožití s jednorázovým pojistným a s technickou úrokovou mírou 4 % p.a., není počítáno s daní na konci období. Po jejím zohlednění bude výnos pojištění nižší.

Kapitálové životní pojištění

Životní pojistka se hodí jen pro někoho.

s jednorázovým pojistným má dominantní funkci zhodnocování peněz, protože pojistné riziko je malé. Např. pro muže ve věku 25 let při pojistné době 35 let je při jednorázovém pojistném 20 000 Kč pojistná částka pouze 53 000 Kč. Pojišťovna tak kryje riziko v případě smrti na částku 33 000 Kč, protože 20 000 Kč vložil klient sám. Navíc v průběhu času, jak roste kapitálová hodnota, klesá i toto pojistné riziko.

Ihned po založení životního pojištění klesá kapitálová hodnota pod původně investovanou částku. Vložili jsme 20 000 Kč a po prvním roce je kapitálová hodnota pouze 18 000 Kč. Teprve za 5 let se dostáváme na původně investovanou částku. Asi za 7 let budeme mít na životním pojištění tolik, kolik bychom měli při investování s výnosem 1 % ročně. Asi po 13 letech se dostáváme na stejnou úroveň, na jakou bychom se dostali při investování s výnosem 2 % ročně. Po 13 letech je efektivní úrok vyšší než 2 % ročně a postupně roste. Po 35 letech máme naspořeno přibližně tolik, jako při investování s výnosem 3 % ročně.

Efektivní úrok životního pojištění

Efektivní úrok životního pojištění po 35 letech nedosahuje ani 3 % ročně. Při výpočtu jsme počítali s výnosem životního pojištění 4 % ročně. Náklady spojené s krytím pojistného rizika a náklady pojišťovny zapříčinily pokles zhodnocení. Efektivní úrok s rostoucím časem roste, ale nikdy nedosáhne výnosu, jaký vynáší srovnatelné portfolio. V horizontu 35 let náklady pojišťovny znamenají snížení efektivního úroku o jeden procentní bod.

Pojistné rezervy jsou investovány převážně do dluhopisů a dluhopisových fondů, proto budou mít i přibližně stejné zhodnocení jako OPF dluhopisové. Kdybychom místo do životního pojištění vložili peníze do podílových fondů investujících do dluhopisů, měli bychom vyšší výnosy. Při výnosu 4 % ročně bychom po 35 letech měli naspořeno asi 79 000 Kč místo 53 000 Kč v životním

pojištění. Rozdíl je 26 000 Kč (v budoucí hodnotě).

Pojištění může přinést i vyšší výnosy podle toho, jak se daří zhodnocovat pojistné rezervy. Jestliže pojišťovna vydělá na pojistných rezervách více (např. 6 %), je velice pravděpodobné, že i dluhopisové portfolio vydělá více (kolem 6 %). Životní pojištění není jenom o zhodnocení, ale i o pojištění. Je na každém, aby si zhodnotil, jestli je cena za pokrytí malého rizika přijatelná.

Pojišťovny uvádějí zhodnocení pojistných rezerv v minulých obdobích

Je potřeba mít na paměti to, že zhodnocení se netýká celé naší investované částky. Např. v 1. roce sice bylo zhodnocení 4 %, ale hodnota prostředků investovaných do životního pojištění poklesla.

I životní pojištění má jistou formu státní podpory. O zaplacené pojistné je možné snížit daňový základ a zaplatit tak méně na daních. Výše roční úspory závisí na příjmech daného člověka a na tom, v jakém daňovém pásmu se pohybuje. Každý rok je tak klientovi vrácena určitá částka na daních. (U stavebního spoření nebo u penzijního připojištění se státní podpora vyplatí klientovi na účet, v případě životního pojištění je mu vrácena daň.).

Jaký bude efekt státní podpory? Principy budou podobné jako u penzijního připojištění nebo stavebního spoření. S rostoucí dobou efektivní úrok klesá.

Efektivní úrok životního pojištění, včetně daňové úspory pro různou dobu

Pozn.: Je počítáno s výnosy 4 % ročně. Není zohledněna daň z vyplacené částky na konci období. Po jejím zohlednění by efektivní úrok byl nižší. Životní pojištění je do 60 let pojištěného, aby byla splněna podmínka pro odpočet zaplaceného pojistného. Jednorázové pojistné je 20 000 Kč.

Efektivní úrok je pochopitelně tím vyšší, čím vyšší je daňové pásmo. Protože tím více se uspoří na daních. Stejně jako u stavebního spoření nebo u penzijního připojištění dochází k poklesu,efektivního úroku s časem.

Stejně jako v předchozím příkladě, i zde je počítáno se zhodnocením pojistných rezerv o 4 % ročně. Z tabulky jsou vidět případy, kdy efektivní úrok je nižší než 4 %. (4 % bychom velice pravděpodobně měli také, pokud bychom investovali mimo pojištění.) Zajímavé zhodnocení je pro dobu pojištění 5 let, možná ještě pro 10 let pro vyšší daňová pásma.

Tento typ pojištění se dá z hlediska výnosu doporučit snad jenom těm, kdo mají nedaleko věk 60 let a těm, kteří jsou ve vyšších daňových pásmech. Pro delší dobu než 10 let určitě najdeme výhodnější způsob investování.

Sjednali byste si kapitálové životní pojištění? Myslíte si, že může přinést vyšší zhodnocení úspor než jiné alternativní produkty? Máte nějaké životní pojištění?

