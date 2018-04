Jak výhodné je založit si účet v zahraničí? 1. část - Evropa

Od počátku letošního roku si mohou občané ČR založit účet u zahraniční banky, aniž by museli žádat o povolení Českou národní banku. Přesto ale tento počin není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pomineme-li jazykovou bariéru, zůstávají zde stále určité informační povinnosti vůči ČNB a také ekonomická výhodnost založení účtu v zahraničí není zcela jednoznačná. Jednoznačně výhodné jsou termínované vklady při vyšších částkách.

Co se týče zákonů…

Podle nařízení vlády č. 169/2000 Sb. stačí k založení účtu v zahraničí splnit pouze tzv. oznamovací povinnost, která spočívá ve vyplnění příslušného formuláře vydaného Českou národní bankou. Tento formulář můžete získat na pobočkách ČNB a ostatních komerčních bank nebo si jej jednoduše můžete stáhnout z internetových stránek centrální banky. Kdo by si však představoval, že převodem peněz do zahraničí získá určitou anonymitu a skryje své finanční poměry, je na omylu. Ve formuláři musí mimo jiné deklarovat identifikační údaje o zahraničním bankovním ústavu, číslo účtu i úhrnné příjmy a výdaje za sledované období. Nemusíte udávat účel, pro který byl účet založen. Oznamovací povinnost musí plnit občané-nepodnikatelé jedenkrát ročně a firmy a podnikatelé čtyřikrát do roka. Podstatné také je, že na vklady v zahraničí se nevztahuje pojištění podle českých právních norem, ale podle práva dané země. Znamená to, že například v Evropské unii Vám budou při krachu banky vyplaceny vklady do hodnoty 30.000 EUR. Ale pokud se rozhodnete založit svůj účet například v některém z tzv. daňových rájů (offshore centru), nemusíte se při krachu banky se svými penězi setkat vůbec.

Je libo účet v EU?

Z hlediska dostupnosti se jako nejvýhodnější pro založení účtu v zahraničí jeví země Evropské unie. Dá se u nich předpokládat postupná harmonizace legislativy naší země s předpisy EU a přece jen je reálnější osobní návštěva „kamenné“ pobočky v případě jakýchkoli problémů, než například u banky kdesi v Jižní Americe.

Předpokládejme tedy, že se rozhodnu založit svůj účet v EU. Z hlediska přístupu bude nejlepší zvolit internet banking, nebo alespoň homebanking. Dále bude samozřejmě rozhodovat, pro jaké účely budete svůj účet v zahraničí využívat. Pokud se rozhodnete založit si v zahraničí běžný účet, můžete jeho výhodnost z hlediska nákladů porovnat například s českou eBankou v následující tabulce (ceny jsou v Kč přepočtené podle kurzu 1 EUR = 35 CZK a 1 GBP = 55 CZK).

Banka

Banka Název účtu Poplatek za založení Poplatek za vedení na měs. Zaslání výpisu měsíčně Příchozí platba ze zahraničí (1.000 EUR) Odchozí platba do zahraničí (1.000 EUR) Deutsche Bank (Německo) Online-Konto 24 zdarma 92,10 44,8 122,5 525 First-e (Německo) Geldmarktkonto zdarma zdarma zdarma* 140 1050 Bank of Ireland (Irsko) EZ Checking zdarma zdarma 55 0 550 Abbey National (Velká Británie) Instant Plus Account zdarma zdarma zdarma* 550 550 eBanka (ČR) Osobní účet - základ zdarma 55 zdarma* 0 350

* výpis v elektronické podobě

Pokud bychom tedy hypoteticky za měsíc uskutečnili dvě příchozí platby a jednu odchozí, vypadaly by měsíční náklady na vedení účtu takto:

Deutsche Bank

Deutsche Bank 907 Kč First-e 1330 Kč Bank of Ireland 550 Kč Abbey National 1650 Kč eBanka 405 Kč

Z tohoto srovnání vyplývá, že ekonomicky je stále nejvýhodnější založení účtu v ČR. Jiná situace ovšem nastává, pokud se rozhodnete do zahraničí převést své úspory na termínované vklady. Pro ilustraci uvádím úrokové sazby na 5.000 EUR u Deutsche Bank AG a u Abbey National (Direct saver account) ve srovnání se dvěma vybranými bankami působícími na českém trhu.

Trvání termínovaného vkladu v EUR

Trvání termínovaného vkladu v EUR Úroková sazba v % p.a. Deutsche Bank Abbey National Raiffeisenbank CZ Komerční banka 6 měsíců 4,20 5,55 3,90 3,09 1 rok 4,10 5,55 4,00 2,99 2 roky 4,10 5,55 - 3,31

Výhodou také může být kromě vyšších úrokových sazeb to, že v zemích EU jsou vklady pojištěny do výše 30.000 EUR, kdežto devizové vklady u českých bank pojištěné ze zákona momentálně nejsou. Je ale samozřejmé, že tyto investice se vzhledem k počátečním nákladům nevyplatí v řádu několika málo tisíců EUR.

Láká Vás založení účtu v USA nebo v některém z daňových rájů? Potom si nenechte ujít druhou část tohoto komentáře, která vyjde v polovině příštího týdne.

Myslíte si, že Vaše peníze jsou v zahraničí více v bezpečí než u českých bank? Plánujete nebo už máte založený účet v zahraničí?