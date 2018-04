Jak výhodné je založit si účet v zahraničí? Část druhá - USA a offshore centra

V první části komentáře o účtech v zahraničí jsem se zabýval podmínkami vedení účtu v zemích Evropské unie. V dnešní druhé části můžete porovnat tyto podmínky s cenami služeb u amerických bank a u bank působících v offshore centrech.

Nepřesvědčila Vás EU? Zkuste Ameriku!

Porovnání služeb amerických bank s bankami v Evropě (viz 1. část komentáře) není v důsledku podstatně odlišného životního stylu a jiných zvyklostí v oblasti běžného platebního styku jednoduché. Platební styk občanů USA je založen především na šecích, z čehož vyplývá, že banky kladou na tuto oblast služeb velký důraz. Většina základních účtů je vedena klientům zdarma a také vystavování a proplácení šeků bývá bezplatné. Obdobou našich termínovaných vkladů jsou depozitní certifikáty (Certificates of Deposit,CD`s), které jsou úročeny fixní úrokovou sazbou p.a. a úroky jsou připisovány většinou čtvrtletně. Banky také poskytují služby v oblasti penzijního připojištění (Retirement plans) a on-line brokerských služeb.

Při výběru americké banky mi nezbývá, než Vám popřát mnoho štěstí a hlavně trpělivosti. Pokud totiž budete chtít získat o Vámi vybrané bance bližší informace týkající se podmínek uzavření smlouvy, poplatků či úrokových sazeb depozitních certifikátů, začne se okruh dostupných bank rychle ztenčovat. U některých velkých bank (např. Key Bank) se mi tyto informace během uplynulých dvou týdnů zjistit nepodařilo. Zaměřil jsem se proto také na regionální banky, jakou je například Columbia Bank ve Washingtonu. 28 poboček sice není mnoho, ale aktiva ve výši 1,3 bilionu USD mi připadají jako dostatečná (např. aktiva Komerční banky činí přibližně 432 mld. Kč). Nemohl jsem také vynechat Citibank, jejíž internetové bankovní služby jsou v USA hodnoceny jako jedny z nejlepších. Podmínky účtů u těchto dvou bank můžete opět porovnat s eBankou, přičemž ceny služeb jsou přepočteny kurzem 1 USD = 38 CZK.

Banka

Banka Název účtu Poplatek za založení Poplatek za vedení na měs. Zaslání výpisu měsíčně Příchozí platba ze zahraničí (1.000 USD) Odchozí platba do zahraničí (1.000 USD) Citibank EZ Checking zdarma zdarma** zdarma* 380 1520 Columbia Bank Columbia Club Account zdarma 188 zdarma* 760 950 eBanka Osobní účet - základ zdarma 55 zdarma* 0 350

* výpis v elektronické podobě** pokud neklesne zůstatek pod 1500 USD

Pokud tedy vyjdeme ze stejného vzorového příkladu jako u bank v EU (dvě příchozí platby a jedna odchozí), vyjdou nám následující měsíční náklady:

Citibank

Citibank 2280 Kč Columbia Bank 2658 Kč eBanka 405 Kč

Náklady na provozování účtu v částce převyšující 2.000 Kč měsíčně jsou tedy poměrně vysoké. Stejně jako u výše uvedených německých bank se ale situace změní, pokud se rozhodnete pro dlouhodobé uložení volných prostředků v podobě nákupu depozitních certifikátů. V následující tabulce můžete srovnat výnosnost depozitních certifikátů u Citibank, Bank of New York (jedna z nejstarších bank na Wall Street) a Columbia Bank s termínovaným vkladem u Komerční banky při minimálním vkladu ve výši 1.000 USD:

Trvání termínovaného vkladu v USD

Trvání termínovaného vkladu v USD Úroková sazba v % p.a. Citibank Columbia Bank Bank of New York Komerční banka 6 měsíců 4,65 5,83 4,86 4,09 1 rok 4,75 5,61 4,60 4,94 2 roky 4,75 5,72 4,50 4,28

Pro přesnost srovnání musím uvést, že úroková sazba Komerční banky patří v současné době u nás spíše k vyšším a sazby ostatních českých bank se pohybují kolem tří až čtyř procent. I zde se však vzhledem k malým rozdílům ve výnosu a velkým rozdílům v počátečních nákladech na převod částky nákup depozitních certifikátů nevyplatí pro občany, kteří nedisponují částkou alespoň v řádu desítek tisíc dolarů.

A pokud požadujete stoprocentní diskrétnost...

Koho by nelákalo založit svůj účet v některém z daňových rájů? Tyto většinou malé země nebo ostrůvky se v poslední době stávají čím dál větším lákadlem pro mnoho zákazníků, a to především z důvodu striktního dodržování bankovního tajemství a minimálního zdanění přijatých úroků. Jednou z bank působících v takovéto oblasti je například Bank of Ireland, sídlící na ostrově Man, který je pod britskou správou. Tato banka samozřejmě poskytuje své služby formou internetového bankovnictví a jistě zajímavou nabídkou je i daňové poradenství v oblasti offshore (při založení účtu máte právo na bezplatnou schůzku s poradcem auditorské firmy KPMG). Další britskou bankou působící v offshore bankovnictví je Lloyds TSB Bank a její pobočka na ostrově Jersey. Třetí bankou ve srovnání je Paritate Bank sídlící v Litvě. Zajímavou službou této banky je zřízení účtu bez nutnosti prokázání totožnosti (za tučný příplatek 150 USD) a další služby pro utajení totožnosti majitele účtu. Oblíbené jsou v této oblasti také banky z Lichtenštejnska, jako Bank von Ernst nebo Liechtensteinische Landesbank, které ovšem na internetu cenové podmínky svých služeb nezveřejňují.

Banka

Banka Název účtu Poplatek za založení Poplatek za vedení na měs. Zaslání výpisu měsíčně Příchozí platba ze zahraničí (1.000 USD) Odchozí platba do zahraničí (1.000 USD) Bank of Ireland EZ Checking zdarma zdarma 55 0 550 Lloyds TSB Instant Access Account zdarma zdarma zdarma* 110 302,5 Paritate Bank Paritate Online Banking System 3800 zdarma zdarma 0 1575 eBanka Osobní účet - základ zdarma 55 zdarma* 0 350

* výpis v elektronické podobě

U bankovních domů poskytujících offshore bankovní služby jsou jistě zajímavé také úrokové sazby z termínovaných vkladů, ale bývají vesměs stanoveny individuálně v závislosti na výši zůstatku a často nebývají zveřejňovány. U výše zmiňované Bank of Ireland se sazby na vklad v USD s délkou trvání jeden měsíc pohybují od 5,3% p.a.

Závěrem

Založit si svůj běžný účet v zahraničí se nevyplatí, pokud z něj nebudete chtít provádět pravidelné platby v rámci země, ve které banka sídlí. V opačném případě se náklady na účet při cenách mezinárodních transferů peněz vrátí velmi rychle, zvláště pokud přičtete k poplatkům zahraniční banky také poplatky banky v ČR za převod do zahraničí. Samozřejmostí je i vydání platební karty při srovnatelných cenových podmínkách s českými bankami, ale výběr peněz z bankomatu v ČR se může značně prodražit. I když úroveň poskytovaných služeb tuzemských a zahraničních bank je srovnatelná, je jedna oblast, kde zahraniční banky vedou. O několik let napřed jsou v poskytování on-line brokerských služeb, kde se ceny za uskutečněnou transakci pohybují již od 10 USD a zpoždění zobrazovaných cen je minimální.

Co si myslíte o amerických bankách? Hodláte následovat Viktora Koženého a přesunout své peněžní prostředky do některého z daňových rájů?