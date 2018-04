Jak výhodně nakupovat? S rozmyslem a chladnou hlavou.

Přitom se dá výhodně nakupovat, a to zejména v období velkých slev. Ty se týkají nejvíce oblečení a obuvi, například značkové oděvy se dají koupit až se 70 procentní slevou, o něco později se doprodávají loňské modely lyží. Značkový kostýmek za 4000 korun místo 10 000 korun nebo lyžařské boty za polovic, taková bývá realita lednových a únorových výkladních skříní. I na dovolené se dá ušetřit, pokud se pro ni rozhodnete v takzvané první nebo poslední minutě. Například prázdninové pobyty, částečně zaplacené do konce března přijdou až o dvacet procent levněji než při pozdějším nákupu.

Kdo si vybavuje knihovnu a chce ušetřit, měl by navštívit obchody s levnými knihami. I kvalitní literatura se zde dá sehnat až o polovinu levněji než v běžných knihkupectvích. Počátkem a koncem roku se snaží přilákat také prodejci aut nové zákazníky. Nabízejí většinou zlevněné modely aut předcházejícího roku, limitované série akčních modelů a k nim často také havarijní pojištění zdarma. Umíte výhodně nakupovat? Oslovili jsem moderátorku Mirku Čejkovou Ne. Do samoobsluhy chodím nakupovat s papírkem, a když ho náhodou zapomenu, tak je z toho pohroma.

Každá nabídka nemusí být výhodná

Obchodníci chtějí, aby zákazník koupil i to, co nepotřebuje nebo místo levnější varianty sáhl po dražší. Mezi klasické triky patří umísťování základního zboží až na konec prodejny, aby se k němu zákazník dostal jen přes další lákadla, stojany přeplněné zbožím u pokladen, kde se zákazníci zdrží delší dobu, naaranžování levnějšího zboží do regálů pod či nad úrovní zraku, nasvícení zboží a podobně. Až osmdesát procent lidí přiznává, že nedokáže koupit jen to, co opravdu potřebuje. Pokud nechcete kupovat nic navíc, myslete při návštěvě obchodu na radu odborníků a do obchodu se vydávejte jen s předem připraveným seznamem.

Jak se vyhnout zbytečnému utrácení?

1/ nakupujte s předem připraveným seznamem

2/ vydejte se jen do těch obchodů či oddělení, kde opravdu něco potřebujete

3/ předem porovnejte ceny dražších výrobků v různých obchodech

4/ odolejte prosbám dětí nebo je neberte s sebou

5/ pro malý nákup zvolte menší košík

6/ akční nabídku využívejte jen pokud zboží opravdu potřebujete

7/ vydejte se na nákup s plným žaludkem, prázdný svádí k větším nákupům

Co vy, myslíte si že umíte nakupovat nebo shledáváte svůj styl nákupu hektickým a možná také nevýhodným? Těšíme se na vaše názory.