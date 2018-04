Jak výhodně nakupovat v cizině

Co nakoupit u sousedů?

Do Polska pro potraviny, kosmetiku a šaty, do Německa či Rakouska pro víno, elektroniku a oděvy. Tak by mohl vypadat stručný seznam zboží s cenami přijatelnými pro českou peněženku.

Levné nákupy v Německu: elektronika a drogerie

Jet do Německa za levnějšími nákupy? Pokud víte, co se zde vyplatí koupit, můžete ušetřit tisíce. I po vstupu do EU jsou v cenách zboží v českých a německých obchodech značné rozdíly.

Do Polska pro oblek, kávu i boty

Velké nescafé! Odpoví skoro každý, kdo se vydává za nákupy do Polska na otázku, co se tam opravdu vyplatí nakoupit. Kromě toho jsou prý výhodné také maso, uzeniny, textil, nebo zelenina.

Rakousko: víno, drogerie i elektronika

Co se vyplatí koupit v Rakousku? Při výprodejích a slevových akcích skoro všechno. Lidé, kteří mají s nákupy zkušenosti, však tvrdí, že doba nejlepších nákupů už minula.

Na hranicích už není třeba mít obavy

Pamatujete? Plný autobus lidí, každý veze z nákupního zájezdu do Drážďan alespoň dva páry bot a všichni se bojí, protože je nevyplnili do celního prohlášení a nezaplatili clo. Tak tomu je už dávno konec.