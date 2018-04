Jak vypadá nákup na splátky?

Princip splátkového prodeje

Poté, co si zákazník vybere zboží, které hodlá splácet, je splátkovým prodejcem seznámen s náležitostmi, které jsou s touto službou spojené. Je důležité, aby zákazník správně zhodnotil, je - li schopen pravidelně a v době (jejíž délku má možnost si zvolit) splácet úvěr.

Zákazník musí pochopitelně splňovat určitá kritéria a přinést konkrétní doklady. Podmínky jsou u v šech splátkových společností téměř shodné:

Spotřebitelský úvěr je možný v rozmezí 3.000,- až 75.000

Minimálně 2 doklady totožnosti (jeden z nich vlastní občanský průkaz

Doklad k ověření adresy (vyúčtování za telefon, SIPO, výpis bankovního účtu, platná bankovní karta

Prokázání trvalého zdroje příjmu (pracovní poměr, podnikatelský příjem, důchod)

Minimální přímá platba 10 % za zbož í

České občanstv í

Minimální věk 18 le t

Adresa trvalého bydliště popřípadě kontaktní adresa na území ČR

Některé splátkové společnosti od zákazníka nevyžadují prokázání trvalého příjmu a stačí jim pouze platná bankovní karta (do určité výše úvěru), čímž se pochopitelně poskytnutí úvěru značně urychlí.

V případě, že splátková společnost schválí zákazníkovu žádost o úvěr, a ten souhlasí s podmínkami ze strany prodejce (výše splátek, doba splácení a velikost přímé platby), je se zákazníkem sepsána smlouva o úvěru.

Zákazník pak má dvě možnosti, jak realizovat své nákupy a tím čerpat úvěr:

Okamžité splácení vybraného zboží na základě smlouvy Získání úvěrové karty a její využívání k budoucím nákupům

Úvěrová karta funguje na principu revolvingového úvěru. Je to dlouhodobý, opakovatelný a obnovitelný úvěr. Držitel revolvingového úvěru má k dispozici finanční prostředky ve výši dohodnutého úvěrového rámce. Každým nákupem se snižuje disponibilní zůstatek, který ještě může zákazník ze svého úvěrového rámce použít. Každou splátkou se naopak prostředky na nákup dalšího zboží na úvěr zvyšují.

Úvěrová karta má tedy tu výhodu, že je využitelná kdykoliv a způsobem, který si zákazník zvolí. Vedle nákupu zboží nebo služeb některé úvěrové karty totiž nabízejí také výběr hotovosti (dokonce i v zahraničí) a tím svému držiteli zaručují stálou finanční rezervu.

Pro případ, že by se zákazník dostal do situace, kdy by nemohl čelit splátkám, může využít pojištění, které splátkové společnosti nabízejí jako součást svých služeb. V případě pojistné události (jakými jsou například trvalá invalidita, plná pracovní neschopnost nebo úmrtí) pak za něj čerpaný úvěr splácí pojišťovna.

Takovéto pojištění nabízí splátkové společnosti za měsíční příplatek ke splátce, který například u firmy Cetelem činí 1,75%. To znamená, že při měsíční splátce 1 000 Kč Vás pojištění vyjde na 17,50 Kč měsíčně.

Jak dlouho Vám bude trvat vyřízení spotřebního úvěru?

Sepsáním žádosti o úvěr strávíte kolem pěti minut. Pak čekáte na schválení žádosti o úvěr splátkovou společností. To trvá také kolem pěti minut. Pak už následuje jen podpis úvěrové smlouvy, který Vám nezabere (včetně seznámení se s podmínkami, vztahujícími se k dané výši úvěru) více než deset minut. Sečteno dohromady, získání spotřebitelského úvěru Vám nebude trvat déle než dvacet minut.

Momentálně jsou na trhu tři hlavní společnosti, které umožňují splátkový prodej prostřednictvím úvěrové karty: Cetelem ČR, a.s. (Karta Aura), GE Multiservis (Karta OK) a Home Credit (Karta Yes a ČP Úvěrová karta).

Jak dlouho trvalo vyřízení spotřebitelského úvěru Vám? Podělte se s námi o Vaši zkušenost.