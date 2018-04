Jak vypadá nejlevnější banka po zdražení

Nejdříve si vyjmenujme nejdůležitější změny v segmentu retailové klientely, ke kterým v sazebníku Živnobanky došlo.

- byl zaveden poplatek za vedení účtu (dříve zdarma, nyní 30 korun za měsíc)

- měsíční poplatek za služby přímého bankovnictví byl sladěn na 30 korun (internetové bankovnictví přitom bývalo zdarma; u telefonního klient mohl volit mezi paušálem, nebo placenými impulsy – nyní platí obojí)

- byly zpoplatněny platby v rámci banky (podané na přepážce: 10 Kč, elektronicky: 2 Kč); provedení platby na základě trvalého příkazu v rámci ŽB: 2 Kč

Změny platí pro nové klienty od 1.10., stávající mají měsíc k dobru, než je změny postihnou. Poplatky za vedení účtu platí pro všechny běžné účty kromě tzv. účtů technických, které jsou zřízeny pouze např. k termínovaným vkladům nebo některým úvěrům a mají omezenou funkčnost. Banka chce postupně oslovit své zákazníky nabídkou nových osobních menu – balíčků služeb, které rovněž od 1.10.2003 zavedla. Přitom těm, kteří na jeden z typů balíčků přejdou, nabízí změnu bez nutnosti změny čísla účtu, trvalých příkazů či výměny platební karty. Co tedy zmíněné balíčky nabízejí a za kolik?

Balíčky jsou nabízeny ve třech variantách – Standard (99 Kč/měsíc), Forte (149 Kč/měsíc) a Grand (289 Kč/měsíc). Podle slov svého mluvčího banka zvolila styl „all inclusive“, balíčky tedy kromě zřízení a vedení běžného účtu v korunách zahrnují (varianta Standard):

- vedení karty Visa Electron

- zřízení a vedení přečerpání účtu

- založení a vedení internetového, telefonního a GSM bankovnictví

- neomezený počet příchozích transakcí v korunách a odchozích zadaných přímými kanály nebo v samoobslužné zóně v Kč

- zadávání trvalých příkazů ke korunovému účtu a jejich provádění

- změny a zrušení trvalých příkazů na účtu v Kč prostřednictvím přímých kanálů

- zadávání, změna a rušení souhlasů s inkasem včetně SIPO a provádění plateb z účtu v Kč

- výběry z bankomatů Živnostenské banky a dva výběry z bankomatu jiných tuzemských bank

Varianty Forte a Grand potom nabízejí rozšíření v podobě embosované debetní nebo kreditní karty (nebo dvou karet), založení a vedení běžného účtu v cizí měně (1 nebo 2) a cestovního pojištění zdarma.

Co balíčky ve své ceně zahrnuto naopak nemají (v rámci korunového platebního styku)? Je to měsíční výpis poštou (10 korun), ceny za kontakt při operacích prováděných přes telefon (3 Kč při transakci přes automat – za jeden hovor, 6 Kč při transakci přes telefonního bankéře) a také některé operace realizované přes pobočku.

Balíčky tedy zahrnují mnoho - pro někoho zbytečně. Zatímco dříve klient v případě internetového a zvolené varianty telefonního přístupu k účtu neplatil paušálně kromě karty v podstatě nic (příp. jen za výpis, pokud si zvolil zasílání s měsíční frekvencí) a v případě několika málo provedených operací se tak mohl „vejít“ do několika desítek korun za měsíc, nyní jen za vedení účtu, vedení internetového a telefonního bankovnictví samostatně zaplatí 90 korun.

Na začátku června jsme na základě modelového příkladu spočítali roční náklady na vedení účtu v jednotlivých bankách. Živnostenská banka zaujala první místo s nejnižšími základy. Jak by obdobný výpočet se stejnými předpoklady vyšel nyní?

Pro výpočet jsme zvolili jsme vždy základní varianty různých balíčků (samotný běžný účet některé banky ani nenabízejí; a pokud ano, tak obvykle za nepříliš výhodných podmínek) a určitý předpokládaný počet prováděných operací (viz zadání). Jako hlavní byl zvolen přístup k účtu přes telefon - telebanking je v České republice nejčastěji využívanou službou přímého bankovnictví.

Jaký byl výsledek? Živnostenská banka po změnách sazebníku za uvedených předpokladů zůstala v podstatě nejlevnější bankou (díky dřívější ceně 50 Kč za měsíční správu kontokorentu, která do výpočtu vstoupila a nyní je v rámci balíčku zdarma, se roční náklady dokonce oproti minulému výpočtu nepatrně snížily). Předčila ji pouze Poštovní spořitelna, která ovšem nesplňuje některé ze zadaných požadavků – nemá aktivní telefonní bankovnictví (přes pevnou linku) a počítány byly proto operace na přepážce (pokud by byl brán v potaz GSM Banking, který stojí 30 korun za měsíc, byly by roční náklady samozřejmě vyšší). Jde o modelový příklad. Menší počet operací prováděných klientem by výpočet pozměnil – nový balíček Źivnobanky, který jako první zahrnuje kromě některých služeb neomezený počet určitých typů transakcí u nás, bude tím výhodnější, čím více klient provádí operací a čím více potřebuje služeb; pro ty, kterým na účet pouze chodí výplata a operací provádějí minimum, bude cena 99 korun za měsíc připadat zřejmě příliš vysoká, stejně jako nynější jediná alternativa v rámci Živnobanky – pouhé vedení účtu s jedním kanálem přímého bankovnictví za šedesát korun.

Banka Roční náklady***** Poštovní spořitelna - program Klasik 1 318 Kč* Živnostenská banka - Osobní menu Standard 1 449 Kč Česká spořitelna - Výhodný program 1 509,80 Kč Komerční banka - Perfekt konto 1 541,40 Kč Raiffeisenbank - Kompletkonto Start 1 579 Kč** ČSOB - Osobní konto Plus 1 644 Kč eBanka - program Základ zdarma 1 784,60 Kč*** HVB Bank - konto Rodina (s jedním účtem) 2 322 Kč eBanka - program Základ 2 552,60 Kč**** GE Capital Bank - účet Genius 2 559 Kč Citibank - Osobní účet 3 920 Kč******

*) Poštovní spořitelna nenabízí aktivní telefonní bankovnictví (přes pevnou linku), proto jsme vzali v potaz operace na pobočce; **) balíček obsahuje standardně výpisy čtvrtletně, měsíční byly dopočítány - záleží však na domluvě s pobočkou; ***) v případě, že měsíční příjem na účet klienta přesáhne 15 000 Kč; ****) s programem eLinka by náklady byly cca o 100 korun nižší; *****) pokud banka vyžaduje poplatek za zřízení kontokorentu, nebyl do každoročního vedení kvůli své jednorázovosti započítán; platby jsou počítány vždy do jiných ústavů v ČR; pokud banka nabízí možnost využití telefonního automatu a lze jím provádět určitou operaci, započetli jsme cenu této transakce (bývá levnější); případné poplatky operátora za placenou telefonní linku (ČS, ČSOB, GE Capital Bank, Citibank) nebyla brány v potaz; (******) při zůstatku na všech účtech nad 300 tis. Kč klient neplatí za vedení účtu s přidanými službami, banka nenabízí kontokorent

Započítané poplatky - předpoklad, že za rok průměrný klient zaplatí: 1/ každý měsíc za vedení elektronické platební karty 2/ každý měsíc výplata 3/ každý měsíc vedení účtu 4/ každý měsíc za výpis z účtu 5/ 4x do měsíce z účtu odejdou peníze na základě trvalého příkazu 6/ každý měsíc 4x vybere z bankomatu vlastní banky 7/ 3x do roka vybere částku 10 000 Kč na přepážce vlastní banky 8/ 3x do roka vloží na přepážce vlastní banky na svůj účet 10 000 Kč 9/ zřídí 5 trvalých příkazů - díky telefonnímu bankovnictví 3x, na přepážce 2x 10/ změní 3x trvalý příkaz - díky tel. bank 2x, na přepážce 1x 11/ zruší 2x trvalý příkaz - díky tel. bank 2x 12/ 3x za měsíc provede jednorázový příkaz do jiné banky - díky tel. bank. 13/ vedení kontokorentu za rok 14/ vedení telefonního bankovnictví ročně

Nutno podotknout, že kromě zdražení a uvedení balíčků došlo v sazebníku Živnobanky také u některých produktů ke snížení cen. Nejde však na rozdíl od zdražených položek o produkty základní – snížila se cena za vedení kreditních karet ( i dodatkových); roční cena za Visa Credit Classic a Visa Credit Gold klesla z 960 Kč na 600 korun, za Visa Kredit Gold Čedok z 2280 na 1920 Kč. Rovněž klesly úrokové sazby u hypoték. Došlo také ke snížení ceny za vedení kontokorentu (z padesáti na dvacet korun měsíčně).

Jak tedy vypadá situace v Živnobance po změnách? Jak bylo řečeno, mají balíčky za svou cenu co nabídnout a zejména aktivnějším klientům se zřejmě vyplatí. Tím, že však banka zároveň s jejich uvedením zásadně zdražila základní poplatky, jistě nepotěšila nikoho a zejména ne ty, kteří příliš operací neprovádějí a přišli tak o možnost vést účet za velmi levné peníze. Čeští klienti přišli o jedinou nabídku banky, která bez jakýchkoliv podmínek umožňovala vedení účtu zdarma, a to spolu s některými dalšími bezplatnými službami. Nové sazby za jednotlivé služby (vedení účtu, služeb přímého bankovnictví) nejsou podobně jako u většiny bank výhodné pro nikoho a mají nejspíše zajistit zájem o balíčky. Nebo mají balíčky naopak zakrýt zdražení?

Co říká k nové strategii sama banka? Podle vyjádření svých představitelů nemá strach ze ztráty klientů, neboť si od nové strategie slibuje mimo jiné právě získání dalších, náročnějších. Zda se její očekávání potvrdí, nebo banka svým přístupem spíše více klientů odradí, ukáže čas. Zavedení poplatků totiž přišlo téměř současně s protichůdnými aktivitami konkurence, která naopak za určitých podmínek či alespoň na určité období nabídla bezplatné vedení účtu, a to většinou i s přidanými službami.

