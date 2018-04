Jak vypadá úspěšný pojišťovací poradce?

Naše profese vyžaduje dbalost o vlastní zevnějšek. Na setkání s klientem musíme být patřičně oblečeni a v žádném případě to nesmí být něco výstředního. Je dokázáno, že máme-li v tomto povolání dosáhnout úspěchu a lidé nám mají důvěřovat, musíme věnovat zvláštní pozornost svému oblečení. Autority v této oblasti soudí, že naše oblečení by mělo vypadat solidně.

U žen se hodnotí hlavně boty a kabelka, u mužů boty a kravata. Tyto součásti oblečení musí být vysoce kvalitní. Pokud nemáme příliš dobrý vkus, postačí napodobovat dobře oblečené osoby a jejich styl oblékaní přizpůsobit své postavě a osobnosti.

P oradce by měl vypadat jako dobře situovaný člověk

Pokud je sako kostkované, nemůže mít košile proužky. Ale móda má někdy svoje vrtochy, hlavně, aby všechno dohromady příjemně ladilo. Kravata by měla být tak dlouhá, aby sahala k pasu kalhot. Ponožky musí být náležitě vysoké – do poloviny lýtka, aby, pokud si přehodíme nohu přes nohu, nebyly vidět chlupaté nohy či dokonce spodky. Ponožky musí mít barvu bot: hnědé boty – hnědé ponožky, černé boty – černé ponožky. Zapomeňme na mokasíny, zejména na ty se střapci. Boty musí být se šněrováním. Hygienické kapesníčky nosíme v levé kapse kalhot nebo v pravé vnitřní kapse saka, protože je používáme pouze levou rukou. Také hřeben bude ve vnitřní pravé kapse saka: tam, kde je kapesník. Neměli bychom hlasitě smrkat. pokud se jedná o dámy, převládá názor, že by neměly chodit ke klientovi v příliš „úsporných“ sukních a hluboce vystřižených dekoltech.

Mnoho mužů,mezi nimi i autor této knihy, s tím tak stoprocentně nesouhlasí. Musíme ale dát za pravdu odpůrcům takového dámského oblečení, kteří tvrdí, že poradkyně, která přišla ke klientovi v takové kusé sukénce, může mít potom potíž s průzkumem patřičných klientových potřeb, které potřebuje zjistit. Mohla by totiž objevit potřeby zcela jiného rázu, což by se jistě nelíbilo jeho manželce. To by mohlo ohrozit i finální fázi prodeje, protože, jak ukazuje průzkum, 70 % rozhodnutí činí ženy a ty by tedy mohly dát odmítavou odpověď. Nezapomeňme na dobré kosmetické přípravky. Investice do kvalitních kosmetických přípravků se rozhodně vyplácí. Ty populární z nádražního kiosku může náročný klient považovat za nevhodné.

K lienti hodnotí i maličkosti

Ženy by neměly nosit boty s přehnaně vysokými podpatky, ty by si měly ponechat na večerní příležitosti. Při usednutí na židli nebo do křesla by měly vyvolat dojem – „jsem skromná a elegantní žena“. Ženy si nejprve pomalu sedají na okraj židle nebo křesla a po 4–5 sekundách se posunou trochu hlouběji. Tak káže elegance. Při sezení mají mít kolena těsně vedle sebe, nohy položeny rovně nebo vytočeny trochu do strany. Takový začátek je velice důležitý. Pozorovatelé, klienti, cítí, že za nimi přišla vyrovnaná, elegantní paní, která jim nechce nic vnucovat. Nemalý význam mají u klientů obojího pohlaví takové drobnůstky, jakou je např. firemní známka v klopě. Já osobně se necítím zcela dobře oblečen, zapomenu-li si ji připnout do klopy saka. Prostřednictvím této známky se ještě více ztotožňujeme se společností, kterou reprezentujeme.

Klienti hodnotí také takové maličkosti, jakými jsou snubní prstýnek či jeho absence, hodinky, pěstěné ruce a nehty. Někdy se setkáváme se zastánci velkých reklamních nápisů firmy na automobilu. Já osobně jsem v tomto případě spíše umírněným zastáncem tohoto typu reklamy. Samotný fakt pojištění má v sobě něco osobního, soukromého, a ne každý soused musí vědět, že k nám přijel poradce z konkrétní pojišťovny.Moji kolegové, kteří se kdysi chlubili takovými nápisy, dnes mají daleko diskrétnější firemní známky, nalepené na zadním okně, nebo nemají vůbec žádné. Určitě nesmějí dělat pojišťovací společnosti „antireklamu“, tj. používat firemní nápisy na zrezavělém automobilu.

