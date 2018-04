Spěcháte na hypotéku? Pět tipů, jak ji dostat

Akutní telefonáty v půl osmé večer, urgentní e-maily v jednu v noci, intenzivní práce o víkendech. Donedávna běžná praxe tak nanejvýš v logistice. Dnes je to realita úvěrových specialistů v bankách.

Poptávka po hypotečních úvěrech dosahuje rekordní úrovně. Mohou za to nízké úrokové sazby a zároveň přijatelná úroveň cen nemovitostí. A také fakt, že si přes všechny hospodářské krize světa nežijeme vůbec špatně.

Jaké důsledky to má pro žadatele o hypoteční úvěr? To, co dříve trvalo hodiny, trvá dnes dny. To, co šlo vyřídit za dva pracovní dny, může trvat dva týdny. Jestliže jste se také rozhodli koupit nemovitost na hypoteční úvěr, inspirujte se pěti tipy, které vám pomohou proplout celou anabází bez problémů a hlavně včas.

Tip 1 Hypotéku rychle nebo je čas na výhodné akce?

Pokud řešíte jednoduchou koupi, máte jak doložit dostatečný příjem a máte dostatek času (ideálně tři měsíce do podpisu kupní smlouvy), pak se neomezujte. Můžete vybírat z nabídky jakékoli banky na českém trhu.

Jestliže ale spěcháte, raději zapomeňte na banky, které lákají klienty na jakékoli akční podmínky - výše úrokové sazby, odhad zdarma apod. Jakákoli „akce“ totiž znamená ještě větší vytížení zaměstnanců banky než obvykle. Otázka proto zní: Chci to levně, nebo rychle?

Tip 2 Vhodnou banku si vytipujte předem

Přirozenou tendencí je vybírat banku podle nabízené úrokové sazby. Jedná se ale o velmi povrchní kritérium. I když započtete veškeré poplatky, nemusí být výsledná cena úvěru to nejdůležitější. Velmi nepříjemných překvapení se můžete dočkat třeba při výstavbě domu, kdy vám banka může sdělit, že aktuální hodnota je nízká, a neuvolní další čerpání úvěru.

Hypotéční kalkulačka Vyzkoušejte naší hypotéční kalkulačku, která vypočítá měsíční splátku hypotéky a zobrazí splátkový kalendář.

Stejně nepříjemné může být i čekání na schválení výjimky z metodických pravidel banky. Vytížení totiž nejsou jen úvěráři, ale snad všichni, kdo se na procesu zpracování a schvalování hypotéky podílejí.

Ať už stavíte dřevostavbu nebo kupujete byt v dražbě, lze dopředu vytipovat banky, které mají lépe vyšlapané cestičky. Takové, které nebudou chtít ke schválení úvěru stavební povolení, nebo nebudou požadovat speciální certifikace od stavební firmy, která výstavbu bude realizovat.

Tip 3 Běžte tam, kde vás znají

Z pohledu dokládání příjmu to bývá nejsnazší v bance, ve které aktivně využíváte běžný účet. Občasné přečerpání účtu nebo jiné škraloupky mohou naopak v takovém případě uškodit. Předschválený limit hypotéky nebo možnost neřešit potvrzení příjmu je navíc příjemným benefitem. Ušetřený čas můžete věnovat vyjednávání o lepší úrokové sazbě, pro tyto účely dobře poslouží konkurenční nabídky.

V případě, že se dokládání příjmu nevyhnete, je opět dobré znát dopředu metodiku banky. Aby vás při podání žádosti nepřekvapilo, že kromě jednoduchého formuláře potvrzeného zaměstnavatelem budete ještě potřebovat výpisy z účtu, výplatní pásky nebo dokonce pracovní smlouvu.

Metodiky jednotlivých bank se značně odlišují v přístupu k pracovnímu poměru na dobu určitou, dohodám o pracovní činnosti nebo příjmům z podnikání. A opět platí: než zdlouhavě vyjednávat výjimky z metodiky, je rychlejší a méně stresující svěřit případ bance, která vaše dané specifikum bere jako standard.

Tip 4 Výběr pobočky je důležitý

Ta nejtěžší část je výběr pobočky. Sjednání hypotečního úvěru je obchod a obchod je vždy především o lidech. A samozřejmě platí: čím schopnější úvěrář, tím je vytíženější. Navíc je to typicky člověk, ke kterému se ani nedostanete, protože podklady s vámi sesbírá osobní bankéř nebo hypoteční makléř. Nemáte tak mnoho možností výběr konkrétního úvěráře ovlivnit. Každá pobočka navíc musí plnit své plány. Ty, které mají splněno, budou méně vstřícné, než ty, kterým svou hypotékou dopomůžete k prémiím.

Tip 5 Finanční poradci umějí hypotéku urychlit

Doporučení závěrem? Celým procesem můžete projít sami, stejně tak ho můžete z větší části svěřit nezávislému odborníkovi – hypotečnímu makléři nebo finančnímu poradci. Nebudete tak muset studovat metodiky bank, licitovat o podmínkách, ani pátrat po zkušených úvěrářích a neustále je uhánět. Navíc pokud ve vybrané bance z nějakého důvodu neuspějete, nebudete muset znovu od začátku celý svůj příběh vyprávět někomu jinému.