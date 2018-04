Jak vysoké budou alimenty

Když máte děti, připravte se na jednání u soudu, a to ještě před samým rozvodem. Je nutné určit, kdo o ně bude pečovat a kolik bude výživné. Při určení alimentů se vychází z příjmů obou rodičů a z toho, kolik peněz dítě stojí. Čtěte, jaké situace vás mohou potkat.



Dohodli jste se bez problémů předem

Nejjednodušší to mají manželé, kteří se na tom, kdo bude o dítě pečovat, a na částce, jakou bude druhý platit, předem dohodnou. Sepíší dohodu, kterou musí schválit soud. "Na jednání se musí dostavit oba osobně," upozorňuje advokátka Zdeňka Beranová. Schválení není jen formální záležitost. Pokud soud totiž ve spolupráci se sociálním pracovníkem, který dítě vždy zastupuje jako opatrovník, zjistí, že dohoda rodičů není v souladu se zájmy dítěte, dohodu neschválí a určí pravidla jiná.



"Mohlo by se stát, že matka souhlasí s výživným 2 000 korun, aby už vše měla za sebou. Sama vydělává jen 10 000 korun a otec je úspěšný manažer s vysokým platem," uvádí příklad advokát Tomáš Pelikán. A tady zasáhne soud a řekne, že to je málo, protože by se dítěti výrazně zhoršila životní úroveň.



Křištálová lupa Nemáte představu, jak vysoké by měly alimenty být

Manželé předloží soudu potvrzení o svých příjmech a zároveň doloží co nejpodrobněji všechny náklady, které za dítě platí. Tady je důležité nezapomenout opravdu na nic, do měsíčních částek byste měli rozpočítat i jednorázové výdaje například za tábory, školy v přírodě, sportovní vybavení a tak dále.



Každý chcete něco jiného. Radikálně

Matka je na rodičovské dovolené s příjmem 7 600 korun měsíčně, exmanžel docela úspěšně podniká, ale na daňovém přiznání vykáže ztrátu. Co teď? Kolik bude žena dostávat, když otec podle papírů vlastně nic nevydělá? "Soud také zkoumá životní situaci a majetkové poměry po faktické stránce, tedy tak, jak je to doopravdy, a ne jen na papíře," upozorňuje Tomáš Pelikán.



Pokud jeden z partnerů tvrdí, že má nulové příjmy, a jezdí v drahém autě a několikrát ročně je na zahraniční dovolené, výživnému neuteče. Soud může obesílat banky, státní orgány, předvolávat si jako svědky známé a sousedy nebo třeba zákazníky podnikajícího rodiče. Tomu, kdo zapírá příjmy, se může stát, že soud stanoví výživné podle patnáctinásobku životního minima, což je nyní téměř 47 tisíc korun.



Soud také zkoumá, jestli se rodič nevyhýbá vyššímu výdělku, než na jaký má předpoklady. "Je-li nezaměstnaný s několika vysokoškolskými diplomy a jen se mu nechce pracovat, soud mu nařídí výživné stejné, jako kdyby pracoval," uvádí Tomáš Pelikán.





. Jaké výživné můžete očekávat Na jednu stranu rovnice dáme náklady na dítě, na stranu druhou pak příjmy obou rodičů. Výsledek by měl být takový, aby se rodiče podíleli na nákladech podle poměru svých příjmů.

Příklad: - Náklady na dítě jsou 15 000 korun měsíčně. - Matka má čistý příjem 20 000 korun. - Otec má čistý příjem 40 000 korun. Podílet se budou v poměru 1:2 dle příjmů, matka 5 000 korun, otec 10 000 korun.

Částka se ještě ale koriguje, počítá se třeba i s tím, že ten, u koho dítě žije, mu vaří a pere. O to by měl druhý rodič platit víc.

Průměrné alimenty jsou podle statistik 1 600 korun, ale tam je zahrnuto i výživné vyplácené historicky. Nově stanovované alimenty se podle právníků většinou pohybují mezi 4 a 6 tisíci, podle okolností.

Pokud se po nějaké době změní finanční situace rodičů, je možné soudu navrhnout úpravu výživného, výše alimentů totiž s inflací automaticky neroste. Požádat můžete jak o snížení, tak o zvýšení.O nižší alimenty může žádat například otec, který už žije v novém partnerství a narodí se mu další dítě. Má tedy další závazek a jeho výdělek se musí rozdělit i na nového potomka. Změnu může žádat, i když třeba přijde o práci a jeho příjem se sníží.Naopak o zvýšení je třeba požádat například v momentě, kdy dítě dospívá, začne chodit do nové školy, má víc zájmů a dražší kroužky, případně onemocní a léčení stojí víc peněz. Zvýšení je na místě i v případě, že rodič, který na výchovu přispívá, získá lepší místo, a tím i vyšší plat. Soud znovu prozkoumá situaci a nařídí změnu výživného. Za žádost o změnu výše výživného se žádný soudní poplatek neplatí. O zvýšení lze požádat i zpětně, maximálně však za dobu tří let.I když dítě oslaví osmnácté narozeniny a právně se zařadí mezi dospělé, rodič na něj nepřestává platit výživné. V té době potomek většinou ještě studuje a vyživovací povinnost trvá až do té doby, než dítě začne samo pracovat nebo bude schopno pracovat. Pokud studuje vysokou školu, obvykle to platí do 26 let. Zvýší-li se náklady, třeba při studiu na soukromé škole, žádá o zvýšení alimentů už potomek sám.Pokud už dítě dostudovalo a nemá se k tomu, aby šlo do práce, je to důvod k zastavení platby alimentů. Výjimkou jsou děti těžce nemocné či invalidní. U nich trvá vyživovací povinnost rodičů doživotně.Bývalý partner najednou přestane posílat alimenty. Co teď? Obraťte se na policii a podejte na něj trestní oznámení. Je to nejjednodušší způsob, který ve většině případů zabere a nebude vás stát ani korunu.Pokud by však ani pohrůžka policie nic nezmohla, nezbude vám než se obrátit na soud a požádat o zjištění majetkových poměrů neplatiče či podat návrh na exekuci. "V tomto případě bych doporučil advokáta, který návrh vypracuje," navrhuje Tomáš Pelikán. Zaplatíte mu sice odměnu, ale zase budete mít jistotu, že bude vše sepsáno správně a soud vám návrh nevrátí. Navíc budete mít nárok na náhradu nákladů právního zastoupení od neplatícího rodiče, kterou exekutor vymůže společně s dluhy.