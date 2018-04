Kapesné pro dítě je v Česku problém. Chybuje v tom 40 procent rodičů

Pouze osm procent dětí nedostává kapesné. To zní dobře: většina dětí má své peníze a musí s nimi hospodařit. Jenomže ve více než 40 procentech případů to vypadá tak, že kapesné se vyplácí, když děti potřebují nebo rodiče mají. A to je spíš finanční anarchie, kterou nelze nazvat výchovou ke správnému přístupu k penězům.

Jak vysoké kapesné? 1. až 5. třída 10–50 Kč/týden

6. až 9. třída 200–400 Kč/měsíc

střední škola* 400–800 Kč/měsíc

vysoká škola* 600–1 000 Kč/měsíc Pozn.: Orientační kapesné (záleží, kde rodina žije a jak je situována).

* Peníze na osobní spotřebu, pokud si dítě samo platí obědy, telefony, dopravu, je třeba přiměřeně navýšit.

Zdroj: výzkum Ipsos, 2012

Dagmar Prajzlerová z poradenské společnosti Partners takový model kritizuje. "To je nejhorší řešení. V dětech mylně pěstuje pocit, že peníze jsou snadno k mání, tedy vždy, když je potřebují. Podobné chování může v dospělosti vést k větší nezodpovědnosti a snadnému zadlužování se."

U mladších školních dětí si dokonce polovina rodičů myslí, že vlastní peníze jsou pro ně zbytečné, vždyť jim přece dají vždy, když na něco potřebují nebo něco chtějí.

Šestkrát "ano" pro kapesné

Výhody pravidelného kapesného jsou přitom neoddiskutovatelné.

Dítě se učí hospodařit s určitým množstvím peněz, když je utratí najednou, musí si v následujících dnech odepřít to, co by chtělo. Učí se postupně spořit na věci, na které jedno kapesné nestačí. Ve chvíli, kdy má dítě svůj účet a internetové bankovnictví, začíná ovládat dovednosti, které se ve škole neučí, ale jsou pro praktický život potřeba. Při využívání bankovního účtu žije s imaginárními penězi: ví, že musí počítat, i když opravdové bankovky z peněženky nemizí. Když ve starším školním věku rodiče zavedou model "dáme ti víc, ale budeš si z toho platit obědy ve škole a telefon", dítě se učí, že některé výdaje jsou nezbytné a musí na ně mít rezervu. Až se dítěti poprvé stane, že "ujede" a přešvihne třeba účet za telefon, bude si muset půjčit u rodičů. A pozná pocit dluhu i zavazující nutnost splátek.

Měli jsme systém, teď dáváme, když je třeba…

To, že kapesné je mnohdy v rodinách imaginární pojem, potvrzuje 45letá Markéta z Prahy: "Původně jsme měli dost propracovaný systém, ve kterém výši kapesného ovlivňovaly školní známky. S prvními dvěma dětmi to fungovalo, ale další potomci by, vzhledem ke školním výsledkům, museli vyplácet nás, a tak se systém zhroutil. Mladší děti dostávají peníze účelově: na kino se školou, na výlet, na tramvajenku… Podle stavu své peněženky jim občas nechám něco navíc."

Podobné je to i v jiných rodinách. Rodiče jsou často přesvědčeni, že jejich děti kapesné mají, ty si na druhou stranu stýskají, že rodiče na den výplaty mnohdy "zapomínají". Dětem je hloupé se připomínat, a tak zůstávají bez peněz.

Kapesné snědly bonbony? Víc peněz už nedostaneš!

Se začátkem školního roku se ve spoustě rodin otázka kapesného řeší. A jak to udělat, aby právě u vás doma kapesné neztratilo svůj smysl?