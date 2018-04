Jak vysoké pojistné částky platíme?

Pojištění pro případ dožití nepřináší pojišťovnám nějaké velké riziko, které by kryly. Klient platí pojistné a je mu vyplaceno pojistné plnění v případě dožití. V případě smrti mu je ve většině případů vráceno zaplacené pojistné. Když klient zemře, vrátí mu pojišťovna to, co od něho dostala. Když se dožije daného věku, dostane vyplacenu pojistnou částku. Jak vysoké jsou pojistné částky?

V případě pětileté doby trvání pojištění zaplatíme více, než kolik nám pojišťovna garantuje, že na konci dostaneme. Kdybychom místo pojišťovně platili na běžný účet, budeme na tom lépe. Když během doby spoření zemřeme, budeme mít na účtu více peněz než v případě pojištění. Když se dožijeme daného věku, budeme mít na účtu opět více peněz než kolik dostaneme od pojišťovny. Srovnání s běžným účtem je celkem extrémní a v praxi bychom ho asi nepoužili, protože bychom peníze uložili o něco málo výnosnějším způsobem. Jenom je zajímavé vědět, že v některých případech je pojišťovna z hlediska výnosu horší než uložené peníze bez zhodnocení. (Pojišťovna má vyšší náklady než kolik dokáže vygenerovat zhodnocení.)

Roční pojistné pro případ dožití s pojistnou částkou 1 000 000 Kč od pojišťovny A. Pojištěný je muž. Věk Doba pojištění 5 10 20 30 206 690 Kč 97 850 Kč 44 090 Kč 40 206 820 Kč 97 980 Kč 44 180 Kč 50 207 230 Kč 98 370 Kč 44 580 Kč

Zajímavější je následující tabulka, která ukazuje celkově zaplacenou částku pojišťovně.

Celkem zaplacená částka za celou pojistnou dobu. (Pojištění pro případ dožití s pojistnou částkou

1 000 000 Kč u pojišťovny A) Věk Doba pojištění 5 10 20 30 1 033 450 Kč 978 500 Kč 881 800 Kč 40 1 034 100 Kč 979 800 Kč 883 600 Kč 50 1 036 150 Kč 983 700 Kč 891 600 Kč

V případě desetileté a dvacetileté doby trvání pojištění zaplatíme méně, než kolik nakonec dostaneme, pokud se dožijeme. Je alespoň v těchto případech pojištění výhodné?

Vnitřní míra výnosnosti (efektivní úrok) zaplaceného pojistného a obdrženého pojistného plnění (v případě dožití) Věk Doba pojištění 5 10 20 30 -1,09% 0,39% 1,18% 40 -1,12% 0,37% 1,16% 50 -1,18% 0,30% 1,08%

Chcete-li se dozvědět, kolik letos připíšou jednotlivé penzijní fondy, klikněte ZDE.

Sice dostaneme vyplaceno více (pokud se dožijeme), ale zhodnocení je žalostné. Při desetileté době trvání pojištění stačí pouze 0,3 % až 0,4 % a ze zaplaceného pojistného dostaneme po 10 letech 1 milion korun. I zde se dá říci, že běžný účet poráží výnosy pojištění (fond peněžního trhu pojištění porazí zcela určitě.)

Při dvacetileté době trvání je vnitřní míra výnosnosti lepší, ale výnos 1 % není to, co bychom v horizontu 20 let očekávali. Určitě si budeme umět najít lepší zhodnocení pro naše peníze.

Jediná výhoda, která může hovořit pro pojištění, je možnost snížení daňového základu. Za prvé to není vlastnost pojišťoven, ale zákona o daních. Za druhé nejsou vždy splněny podmínky pro uplatnění odpočtů a za třetí je třeba se dívat na daňové úspory očima vnitřní míry výnosnosti. Nikoli jenom tak, jak ukazují agenti: snížíte si základ o 12 000 Kč ročně (nebo dokonce nesprávně ušetříte na daních 12 000 Kč ročně). Snížení základu znamená maximálně úsporu 32 % z 12 000 Kč (3 840 Kč). Porovnejme tuto částku s tím, jaké jsou náklady pojišťovny.