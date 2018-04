Jak vysokou cílovou částku si zvolit?

Až do konce loňského roku platila ve stavebním spoření všeobecně známá čísla. Každý věděl, že státní podpora činí 25% z ročně uspořené částky, maximálně však z 18 000 korun, z čehož vyplývá výše optimálního měsíčního vkladu 1 500 korun. Pro zachování nejvyšší výnosnosti se také doporučovalo ukládat každým rokem částky o něco nižší, tak, aby roční úspora opravdu zůstávala stále pouze na výši 18 000 korun a nezvyšovala se díky rostoucím úrokům, které na účet postupně přibývají. Tento postup byl však výhodný jen před několika lety, kdy úročení stavebního spoření v hodnotách kolem 4% až 5% bylo v porovnání s dvoucifernými úrokovými sazbami termínovaných vkladů velmi nízké. V posledních letech však celkově úrokové sazby na trhu poklesly tak nízko, že stavební spoření s úročením 2% až 3% naopak ostatní způsoby bezpečného uložení peněz vysoce předčilo. Navíc se úrokové výnosy ze stavebního spoření (stále ještě) nezdaňují. A kromě toho státní podpora byla natolik vysoká, že i po poklesu úrokových sazeb dosahoval roční výnos hodnot nad deset procent.

Novela zákona o stavebním spoření státní podporu snížila, přesto výnosnost stavebního spoření dosahuje při úročení vkladů 2% sazbou v průměru téměř sedmi procent, pokud neuvažujeme placené poplatky, které výnosnost o něco sníží. Když spořitelna úročí vklady vyšší sazbu (Wüstenrot a HYPO), výnosnost je ještě vyšší. HYPO stavební spořitelna uvádí, že její klienti mohou dosáhnout výnosu až 8,79%.

Každý rok lze získat na státní podpoře až 3 000 korun. Tuto maximální částku získá ten, kdo ročně včetně úroků naspoří 20 000 korun. To znamená, že nejvhodnější výše měsíčního vkladu vychází na 1 667 korun. Pokud má spořitel dostatek volných prostředků, může tuto částku jistě zaokrouhlit na 1 700 korun. Je třeba dát pozor na to, že nový zákon omezil převody částek nad 20 000 korun do dalších let, kde by tvořily základnu pro výpočet další státní podpory. Tyto převody je možné uskutečnit pouze u smlouvy, která je uzavřena se státní podporou a zároveň nebude po celou dobu svého trvání změněna na smlouvu bez státní podpory. Na druhou stranu je možné mít uzavřeno několik smluv se státní podporou zároveň. Součet všech státních podpor však v jednom roce nepřekročí limit 3 000 korun.

Cílová částka

Při uzavírání smlouvy je velice důležité zvolit si správně výši cílové částky. Pokud si

Není čím zajistit úvěr – nabídněte movitou zástavu. Více ZDE

klient spořitelny bude brát úvěr ze stavebního spoření,by se měla vždy odvíjet od výše nákladů, které bude nutné vynaložit na zamýšlenou investici, ať již jde o koupi bytu, stavbu domu, nebo rekonstrukce a úpravy bydlení. Také v případě, kdy si uzavíráte smlouvu s nejasnou představou, zda budete pouze spořit, nebo zda by mohl být někdy v budoucnu přeci jen čerpán, je lépe zvolit cílovou částku vyšší.sice navyšování cílových částek umožňují, ale na druhou stranu se k tomu nezavazují. V nedávné době dokonce dodatečné zvyšování cílových částek odmítaly, neboť je pro ně nevýhodné udržovat starší smlouvy s vysokým úročením vkladů.Pouze pokud jste si jisti, že úvěr potřebovat nebudete, můžete si výši cílové částky odvodit od výše vkladů, které chcete na účet zasílat. Pokud mají střadatelé dostatek volných prostředků, často si volí výši vkladů odvozenou od maximální státní podpory. Jak bylo uvedeno výše, v současnosti je to přibližně 1 700 korun měsíčně, či 20 000 korun ročně. Minimální doba spoření je šest let, spořit je však možné bez omezení i poté, cílová částka ovšem nesmí být přespořena. Její výše tedy bude záviset i na tom, jak dlouho si klient přeje spořit.

Nejvyšší procentní výnosnosti se dosahuje při takovém způsobu spoření, kdy smlouva trvá co nejkratší možnou dobu (minimálně šest let) a kdy je zároveň ukládána taková minimální výše vkladů (přibližně 1 700 korun), která zajišťuje maximální státní podporu (3 000 korun ročně). Současně s tím mají klienti snahu minimalizovat výši cílové částky tak, aby splnila všechny tyto podmínky a zároveň z ní byla zaplacena co nejnižší úhrada za uzavření smlouvy. Toto jsou však maximalistické, a ne vždy zcela racionální požadavky. Pokud má někdo volné peníze,

Sazby hypoték opět pod pěti procenty! Více ZDE .

které chce nějakým způsobem zhodnocovat, rozhodně se nemusí snažit o dodržování těchto „pravidel“. Třeba pro vás bude výhodné ve spoření pokračovat i po šesti letech. Výhodou je také to, ževětšinou netrvají na pravidelných vkladech v konstantní výši, která je zapsána ve smlouvě. Pokud se vám to bude hodit, můžete třeba uložit vklady vyšší. S touto možností je však nutné počítat předem a sjednat si dostatečnou

Pomocné vodítko je v následující tabulce. Pro vybrané výše měsíčních vkladů je zde uvedeno, kolik byste celkově uložili za šest let (72 vkladů) a jak vysoká bude celková uspořená částka se započtením úroků a státní podpory. V posledním sloupci je uvedena výše ročního výnosu.



měsíční vklad součet vkladů za šest let celkové úspory za šest let procento zhodnocení vkladů 500 36 000 Kč 44 200 Kč 6,95% 1 000 72 000 Kč 88 440 Kč 6,95% 1 500 108 000 Kč 132 620 Kč 6,95% 1 700 122 400 Kč 148 700 Kč 6,60% 2 000 144 000 Kč 171 620 Kč 6,00%

Poznámka k oběma tabulkám:

Vklady jsou tu úročeny 2% a neuvažují se tu žádné poplatky, jelikož jejich výše se v průběhu spoření bude měnit. Ve výpočtu je zahrnuto šest státních podpor. Výsledná čísla jsou přibližná, neboť záleží například na tom, k jakému datu v měsíci jsou vklady připisovány na účet nebo k jakému datu spořitelna připíše státní podporu.

V další tabulce je celková uspořená částka (zahrnující vklady, úroky a státní podporu) po šesti, sedmi a osmi letech spoření. Kromě toho i ten, kdo chce spořit co nejkratší dobu, může za šest let a několik málo měsíců získat až osm státních podpor. Tento případ nejlépe vychází při uzavření smlouvy koncem kalendářního roku.



měsíční vklad celkově naspořeno za šest let za sedm let za osm let 500 44 220 Kč 52 190 Kč 60 350 Kč 1 000 88 440 Kč 104 390 Kč 120 700 Kč 1 500 132 620 Kč 156 420 Kč 180 700 Kč 1 700 148 700 Kč 175 240 Kč 202 320 Kč 2 000 171 620 Kč 202 250 Kč 233 500 Kč

Minimální cílová částka by vždy měla být o něco vyšší než uvedená čísla, je lepší si ponechat nějakou rezervu. Jelikož úhrada za uzavření smlouvy je většinou ve výši 1% z cílové částky, jistě nebude její zvýšení například o 10 000 korun, za které klient zaplatí 100 korun navíc, nijak velkou finanční zátěží.



Považujete stavební spoření stále za výhodný spořicí produkt? Jak vysoké vklady si ukládáte na účet a jakou jste si zvolili cílovou částku? Podle čeho jste si tyto hodnoty vybrali?