Jak vytěžit z rodinných financí maximum

Panu Dvořákovi je 32 let a je zaměstnán jako vedoucí technik v telekomunikační společnosti. Jeho žena Eva je o dva roky mladší a po mateřské dovolené nastoupila do stejné telekomunikační společnosti jako asistentka. Dvořákovi mají 4-letou dceru Janu a bydlí ve vlastním bytě.

Všichni tři členové rodiny mají uzavřené smlouvy o stavebním spoření za starých podmínek, tedy s maximální státní dotací 4 500 Kč za rok. Pan Dvořák má cílovou částku 200 000 Kč, kterou letos dospoří do celé výše, zatímco manželka i dcera mají cílovou částku 300 000 Kč. Stavební spoření otevírali až v prosinci 2003, mají tedy na svých stavebních spořeních dostatečnou rezervu do naspoření cílové částky.

Pan Dvořák v rámci plnění svých pracovních povinností tráví mnoho času za volantem a rád by zajistil svou rodinu pro případ, že by došlo k nejhoršímu. Zároveň postrádají úrazové pojištění pro dceru Janu.

Navíc zaměstnavatel obou manželů rozhodl o příspěvcích na penzijní připojištění, které budou konstantní pro všechny zaměstnance, a to ve výši 300 Kč.

Požadavky a cíle

Pan Dvořák chce zažádat o výběr peněz z dokončeného stavebního spoření a oněch 200 000 Kč zainvestovat. Tyto peníze jsou určeny pro start Jany do života, předpokládá se tedy, že je rodina nebude minimálně 14 let potřebovat. Pan Dvořák by rád zvolil nějakou dynamičtější strategií, je ochoten respektovat případné krátkodobé výkyvy. Očekává vysoký výnos okolo 9 % ročně, příliš velké riziko však přesto podstoupit nechce.

Ukončením stavebního spoření se rodině uvolní 1 500 Kč měsíčně, které byla zvyklá odkládat. Dvořákovi by tuto sumu rádi využili na zajištění úrazového připojištění pro dceru a zajištění finančního obnosu při smrti manžela. Jelikož si Jana v nedávné době zlomila ruku, rodiče už teď vědí, co od dětského úrazového pojištění očekávají. Jednak denní dávky v případě úrazu, tzv. bolestné, kdy je dítěti za každý den léčení úrazu vyplácena dohodnutá finanční částka a také trvalé následky úrazem.

Pan Dvořák ví, že kdyby se s ním stalo to nejhorší, rodina bude mít velké finanční problémy, proto si chce zajistit pojistnou ochranu proti smrti ve výši dvoj až trojnásobku svého ročního příjmu. Zároveň chce, aby daný produkt i spořil.

Na základě rozhodnutí zaměstnavatele o udílení příspěvků na penzijní připojištění si manželé Dvořákovi chtějí otevřít penzijní fond. Jejich představa je „dávat na penzijní připojištění tolik, kolik bude nejefektivnější“, horní hranici však stanovili na 300 Kč na hlavu.

Návrh řešení

Pojďme tedy pro tuto rodinu najít takové řešení, které bude splňovat všechny jejich požadavky:

1. Investovat jednorázový vklad 200 000 Kč ze stavebního spoření

2. Uzavřít pro oba manžele penzijní fondy s příspěvkem zaměstnavatele

3. Zajistit pro pana Dvořáka pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

4. Zajistit pro malou Janu úrazové připojištění

Rady a tipy · Poraďte se s finančním konzultantem, který má možnost vybírat z více pojišťoven a produktů.



· Vedení každé smlouvy vás něco stojí, zvažte tedy, zda je možné vyřešit požadované parametry jedinou smlouvou.



· Při jednorázové investici zvažte, zda dokážete jasně definovat dobu investování a účel vložených peněz. Výběrem přesně cílené investiční strategie můžete totiž dosáhnout zajímavého zhodnocení. Ad 1. - Investování

Způsob investování 200 000 Kč ze stavebního spoření můžeme definovat celkem přesně, jelikož rodina ví, na co a kdy hodlá dané peníze použít. Tyto peníze nebudeme po dobu 14 let potřebovat, pan Dvořák chce investovat odvážněji, očekává vysoký výnos a je srozuměn s případnými výkyvy - zvolíme tedy dynamické portfolio. Cílem dynamického portfolia je dosahovat v dlouhodobém horizontu růstu hodnoty investice, přičemž prostředky budou investovány do podílových listů akciových fondů.

S blížícím se koncem programu doporučujeme v pravidelných intervalech snižovat poměr akcií a navyšovat zastoupení dluhopisů a peněžního trhu. Tímto tzv. „zamykáním zisků“, tedy přesouváním akciové složky portfolia do konzervativnějších instrumentů, zabráníme případnému propadu dříve nabytých výnosů v závěru programu.

Až bude rodina peníze potřebovat, zažádá o výběr prostředků, navíc (dle současných zákonů) bez zdanění zisku, kterému by se nevyhnula, pokud bychom peníze uložili např. v rámci životního pojištění nebo penzijního připojištění.

Ad 2. - Příspěvek zaměstnavatele

Dvořákovi jsou mladí a penzijní připojištění si chtějí otevřít pouze z důvodu příspěvku zaměstnavatele. Nejvhodnější variantou bude zvolit jejich vlastní příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně. Vznikne nám tak velmi efektivní investice – 100 Kč dá každý sám, 300 Kč dostane každý od zaměstnavatele a 50 Kč měsíčně přispěje stát.

Ad 3. a 4. – Životní a úrazové pojištění

Jelikož pan Dvořák nevyužívá žádné životní pojištění a chce být pojištěn proti smrti a současně spořit, najdeme řešení v investičním životním pojištění. Pojistná ochrana proti smrti by měla být trojnásobkem ročního příjmu živitele rodiny, pro pana Dvořáka tedy potřebujeme ochranu na 600 000 Kč. Zároveň však chceme naspořit, pojistit na úraz Janu a máme k dispozici 1 300 Kč, protože 200 Kč z volných peněz jsme již „utratili“ na penzijním připojištění.

Dále musíme počítat s úrazovkou pro malou Janu. 200 Kč denního odškodného v případě úrazu a 600 000 Kč pro trvalé následky úrazu nás bude stát 144 Kč měsíčně.

Zbývá nám tedy 1 166 Kč, se kterými můžeme počítat do spořící složky. Celkově zaplacené pojistné bude tedy 1 166 Kč x 28 let x 12 měsíců, to je 391 776 Kč. Z této částky pojišťovna dovoluje uznat až 200 % na pojistnou ochranu proti smrti. My potřebujeme 600 000, což je 150 %.

Pan Dvořák má tedy v jedné smlouvě pojištěnou Janu, sebe na smrt, 1 166 Kč mu jde na spoření a navíc si vytvořil nárok na daňový odpočet.