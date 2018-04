Jak vytěžíte z leasingu co nejvíce?

Leasing je z hlediska ZDPH považován za tzv. dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 4 ZDPH:



„Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, smlouvy o finančním pronájmu, smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě…”

Leasing tedy obecně podléhá DPH. Výjimky jsou uvedeny v § 56 odst. 2 a násl. ZDPH. Podle těchto ustanovení v podmínkách roku 2005 platí, že:



„(2) Finanční pronájem staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od DPH, s výjimkou uzavření smlouvy o finančním pronájmu do 3 let (v podmínkách ZDPH platného v období 1. 5. 2004 – 31. 12. 2004 byla tato lhůta 5 let) po nabytí nebo kolaudaci stavby nebo před nabytím či kolaudací stavby.

(3) Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od DPH, s výjimkou převodu stavebních pozemků…

(4) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od DPH. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního movitého vybavení, popřípadě dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

(5) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů, a nebytových prostor jiným plátcům pro uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u tohoto nájmu.”

Leasing a DPH - 1.část ZDE. K omentář: Obecně tedy platí, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je při splnění podmínek ZDPH osvobozen od DPH. Plátce DPH však má právo si zvolit, že uvedené činnosti budou DPH podléhat. V takovém případě musí tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy. Z hlediska finančního pronájmu staveb, bytů a nebytových prostor dochází v podmínkách roku 2005 k osvobození od DPH u smluv, které jsou uzavřeny po uplynutí alespoň 3 let od nabytí nebo kolaudace stavby (v podmínkách ZDPH platného do 30. 4. 2004 tato doba činila 2 roky, v podmínkách ZDPH platného od 1. 5. 2004 – 31. 12. 2004 muselo uplynout alespoň 5 let).

Sazby DPH uplatňované v nájemních vztazích

Z hlediska uplatňování sazeb DPH u finančního nájmu (leasingu) je nutno důsledně dbát na okamžik zahájení pronájmu. Pokud byly leasingové vztahy zahájeny46 před datem účinnosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, což je od 1. 5. 2004, uplatňují se u těchto nájemních vztahů sazby dle zákona č. 588/1992 Sb., o DPH platného před datem 1. 5. 2004, v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a to i po datu 1. 5. 2004.

Výše sazeb DPH u těchto smluv je upravena především v § 16 ZDPH uplatňovaného před datem vstupu do EU, čili jedná se o základní sazbu 22 % a sníženou sazbu 5 %. To platí i u smluv finančního pronájmu osobních automobilů uzavřených před datem 1. 5. 2004 a za podmínky, že byl předmět nájmu předán do užívání do tohoto data nájemci, se uplatňuje dle přechodných ustanovení ZDPH (§ 111 odst. 12) i nadále rozdílná sazba týkající se pořizovací ceny automobilu, tj. základní sazba ve výši 22 % bez nároku na odpočet, a snížená sazba daně, tj. 5 % z leasingové marže s nárokem na odpočet.

Od okamžiku účinnosti zákona č. 235/2004 Sb. podléhá drtivá většina všech zdanitelných plnění, a tedy i nájemních vztahů, které nejsou od DPH osvobozeny, základní sazbě DPH, tj. 19 %. U finančního pronájmu osobních automobilů se ruší rozdílnost daňových sazeb u pořizovací ceny a leasingové marže a nově se uplatňuje jediná sazba – základní, ve výši 19 %, přičemž nájemce nemá dle § 75 odst. 2 ZDPH nárok na odpočet DPH. Pronajímatel (leasingová společnost) pořizující osobní automobil za účelem jeho finančního pronájmu však nárok na odpočet DPH podle § 75 odst. 2 ZDPH uplatnit může. Z hlediska operativního pronájmu (leasingu) platí, že se i u smluv uzavřených před 1. 5. 2004 (resp. předmětů předaných na základě uvedené smlouvy ve stavu obvyklém k užívání nájemci do uvedeného data) v období po 1. 5. 2004 uplatní sazba DPH podle nového zákona o DPH, tj. ve výši 19 %. Na rozdíl od finančního leasingu tak v případě operativního leasingu nedobíhají původní sazby DPH.

