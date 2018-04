Klasické životopisy časem zaniknou, nahradí je profil na sociální síti

Nebude to prý dlouho trvat a sociální sítě nahradí klasické profesní životopisy. Lidé už nebudou psát, co studovali, jakou mají praxi a co umějí, do wordovského dokumentu, ale pošlou personalistům odkaz na svůj profil.

Odhaduje to polovina manažerů oslovených v mezinárodním průzkumu Workplace Survey společnosti Robert Half International. V České republice jsou ale odhady střízlivější. Takovou budoucnost přijímacího řízení považuje za pravděpodobnou jen čtvrtina dotázaných manažerů lidských zdrojů.

Pěkný profil na sociální síti tak v současnosti může k dobrému místu pomoci hlavně specialistům, a to nejvíce ve finančnictví, bankovnictví a v informačních technologiích. Shodují se na tom odborníci z personálních agentur.

Nejlepší je umístit si svou "stránku" na LinkedIn, která se považuje za kariérní sociální síť. Svůj profil si pečlivě zpracovat a být aktivní.

Vědí o vás vše, ještě než se potkáte

Podle Jany Laukové ze společnosti Randstad je zcela běžné, že si personalisté profily kandidátů na sociálních sítích prohlížejí. Dívají se třeba na to, do jakých skupin se budoucí zaměstnanec řadí, zda často střídá práci, jestli a jak se zapojuje do diskusí.

"To, jak se člověk prezentuje na sociálních sítích, může ovlivnit názor budoucího zaměstnavatele ještě dříve, než se s ním osobně setká při pohovoru," upozorňuje Jana Lauková a doplňuje, že pro své klienty na sociálních sítích nejčastěji hledá zaměstnance na pozice finanční, projektové či produktové manažery a IT specialisty.

"Od letošního roku sháníme přes LinkedIn zejména uchazeče o juniorské pozice. O konkrétním kandidátovi si na sítích můžeme rychle udělat prvotní obrázek, vidíme ve zkratce jeho životopis, zájmy, statusy a lidi, s nimiž je ve spojení. Samozřejmě sám kontakt přes sociální síť nestačí, ale vnímáme ho jako vhodný nástroj pro první roztřídění uchazečů," říká Pavel Novák ze společnosti AMI Communications.

Doporučení je nejlepší

Podle zmiňovaného průzkumu společnosti Robert Half International využívá ve světě sociální sítě k vyhledávání kandidátů 26 procent personalistů, u nás je to jen 16 procent. "Přes LinkedIn, Twitter či Facebook tam komunikuje s uchazeči každý čtvrtý personalista, u nás každý osmý," doplňuje výsledky manažer firmy Tomáš Bergl. Využívání sociálních sítí pro nábor je zatím nejvíce rozšířeno v Singapuru a Číně, kde je k samému vyhledávání kandidátů používá přes 50 procent oslovených respondentů.

Tomáš Bergl však upozorňuje na jedno minus sociálních sítí: "Hledat budoucí zaměstnance prostřednictvím sociálních sítí je často zdlouhavý proces. Dlouho trvá vyhledání vhodného kandidáta, následné oslovení a čekání na reakci. Nutné je osobní setkání. Nabídka musí být zajímavá natolik, aby se člověk rozhodl pro změnu zaměstnání." Takže největší váhu má při náboru stále doporučení. A když je doplněné dobrým profilem na sociální síti, je to bod navíc.

Bude Facebook konkurencí pracovním portálům?

Sociální sítě jsou v současnosti na trhu práce stále jakýmsi doplňkem, který dává především informace o uchazečích i firmách. Hlavní role v on-line náborech patří stále pracovním portálům. Jestli jim teď prvenství vezme ohlášený plán Facebooku vybudovat burzu práce, je otázkou. Výhodu má tato síť v tom, kolik toho ví o uživatelích. Může tedy pracovní nabídky cílit podle vzdělání, věku a dalších kritérií.

Významnou roli v hledání nového uplatnění na trhu práce mohou postupně sehrávat i LinkedIn a Twitter, proto je užitečné vnímat již nyní, v čem mohou být užitečné.

Sociální síť LinkedIn je ideální pro hledání nového zaměstnání či vhodného kandidáta na volné místo. Shodují se na tom personalisté nejenom z České republiky. Pohybuje se na ní totiž velké množství headhunterů a pracovníků personálních agentur.

Jak si založit účet? Na www.linkd.in/changelanguage je možné se zdarma zaregistrovat. Přestože jsou v nabídce i placené služby, pro efektivní hledání práce s bezplatným přístupem vystačíte. Vyplníte nacionále a dále informace o vzdělání a pracovních zkušenostech. Vhodné je přiložit i nějakou pěknou fotografii, případně reference od bývalých nadřízených či spolupracovníků. Přidejte i zajímavosti – například charitativní činnost. Dejte si na vytvoření profilu záležet, uvědomte si, že prezentace působí podobně jako webové stránky.

Způsoby, jak shánět zaměstnání, jsou dva: buď uživatel reaguje na nabídku v sekci Jobs, nebo se zapojí do zájmových skupin, kde o tématech z nejrůznějších oborů diskutují takzvané Groups. V těch je možné klást dotazy nebo na ně odpovídat a tím vyjadřovat vlastní názory, především ty odborné. Tak si člověk může postupně budovat renomé. Je to dlouhodobý proces, ale vyplatí se.

Na LinkedInu je dobré být "oficiální", je to přece jen pracovní síť. Na vyprávění o tom, co jste dělali ve volném čase, je lepší Facebook. Po nějakém čase vám mohou začít chodit nabídky od personalistů. Když ne, buďte aktivní a kompetentním lidem v dané společnosti se nabídněte. Sociální sítě využijte i k tomu, abyste se o firmě, do níž chcete nastoupit, dozvěděli co nejvíce. V současnosti tuto síť v České republice využívá zhruba 300 tisíc lidí.

Twitter má zhruba 500 milionů uživatelů, těch českých je asi 100 tisíc. Většina z nich se rekrutuje z počítačových oborů.

I na této síti je možné si budovat renomé odborníka na dané téma, občas se tu objeví pracovní nabídka či upoutávka na ni. "Ta se pak může rychle šířit v rámci celé sítě, může ji například zmínit někdo ze spřátelených kontaktů. Anebo lze práci vyhledávat aktivně. Třeba pomocí monitoringu určitých klíčových slov, která mohou identifikovat zajímavou pracovní nabídku v nepřeberné záplavě všech zpráv," říká Jan Horna, odborník na sociální sítě.

Založení účtu je jednoduché. Na stránce www.twitter.com si vyberete český jazyk a hned na první stránce se registrujete. Uživatelské jméno volte s rozvahou, pokud chcete tuto sociální síť využívat pracovně. Na přezdívky typu "veveruška", "velkymacho" a další raději zapomeňte. Po vytvoření účtu vás síť provede základními nastaveními a představí jednotlivé funkce.

Na Twitteru sledujete ostatní. Musíte si však najít jejich účty. Využijte vyhledávací funkci v horní liště. V záložce Lidé se vaši příbuzní, známí a kolegové objeví, pak stačí kliknout na avatar a v otevřeném okně na Sledovat. Stejný postup lze uplatnit i u firem.

Pokud někoho přestanete sledovat, protože vás už zajímá jiné téma, nikomu to nevadí, je to běžné.

Příspěvky pište s vědomím, že si je může přečíst kdokoliv. Důležitou součástí je komunikace a interakce s ostatními. Nepište jen o sobě, ale zapojujte se do diskusí, reagujte na příspěvky ostatních a přeposílejte zajímavé tweety.

Facebook má přes 900 milionů uživatelů, těch z České republiky je zhruba dva a půl milionu. Tato síť je vhodná především pro trávení volného času, komunikaci s přáteli, pro hledání práce ji odborníci příliš nedoporučují. Přesto je ale dobré dát si pozor, co na Facebook píšete a jaké fotky prezentujete.

Personalisté ho totiž často využívají k tomu, aby si kandidáta na volné místo "proklepli". "Lidé jsou hodně sdílní a prozradí toho na sebe tolik, že se mnohdy nestačíme divit. Neuvědomují si, že jim to může i uškodit, a to třeba právě při hledání zaměstnání," říká Adam Reinberger z komunikační společnosti Redmedia.

V zahraničí je populární aplikace BrachOut, kterou každý měsíc využívají téměř čtyři miliony lidí. V Česku podobná aplikace pro hledání práce neexistuje. "Jedinou možností, jak Facebook pro hledání místa využít, je zveřejnit příspěvek o tom, že sháníte práci, ideálně s krátkým profesním profilem, a poprosit přátele, aby tento příspěvek dále sdíleli. Může se stát, že někdo z přátel nebo z jejich přátel potřebuje právě vás," radí Jan Horna, odborník na sociální sítě.

Je také možné přes Facebook kontaktovat přímo firmu, kde byste rádi pracovali. "Podniky většinou mají facebookovou stránku, takže není nic snazšího, než jim poslat zprávu nebo napsat příspěvek či komentář," doplňuje Jan Horna.