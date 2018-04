Jak vytvořit přátelské pracoviště

Jak by to mělo být: Chci, abys připravil vánoční výzdobu. Máš sám nějaký nápad? Co se dá udělat jinak než vloni? Kolik času potřebuješ? Kdo s tím může pomoci? Potřebuješ ode mne něco? Shrňme si, na čem jsme se dohodli. V krizových případech má jasný, přímý a direktivní styl vedení týmu své opodstatnění. Stejně tak i v situacích, které je nutné řešit rychle, nebo při opakujících se okolnostech, kde nelze nic měnit. Tento styl vedení se osvědčuje také během komunikace se zcela nezkušeným pracovníkem, který nemá znalosti ani zkušenosti z daného pracovního prostředí. V dlouhodobější perspektivě se však osvědčuje koučování týmu, kolegů a podřízených.

Je to styl zaměřený na podporu nápadů, na nové, nezvyklé pohledy na problém či na věc. Směřuje k podněcování iniciativy zaměstnanců, vede je k odpovědnosti za práci. Vedoucí pracovník koučováním své kolegy více zapojí nejen do řešení úkolů, ale i do života firmy. Přispívá tak k prohloubení vzájemné komunikace. Správné koučování nezabere více času než jiné styly. Je však dobrou investicí do budoucna, dává prostor pro motivaci. Navíc uvolňuje ruce manažerovi, který tak kolem sebe vytvoří kolektiv odpovědných, samostatných a iniciativních pracovníků.

Teorie vypadá v popisu jednoduše, ale její uvedení do praxe je pro mnohé "rychlé a efektivní" manažery velmi obtížné. Odměnou za správné koučování týmu je však přátelská atmosféra na pracovišti, ochota vzájemně si naslouchat, respektovat názor druhého. Zaměstnanci se nebudou obávat klást otevřené otázky a naučí se respektovat odpovědi na ně. Kdo by nechtěl mít takové pracoviště?