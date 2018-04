Jak využít léto v kanceláři

Někteří zaměstnanci mají to štěstí, že v jejich firmách zavládne alespoň na pár prázdninových dní letní pracovní útlum. Lidé, kteří rozhodují o zakázkách, jsou na dovolené nebo se na ni chystají. E-maily od obchodních partnerů se vracejí s automatickou odpovědí informující o délce volna. Kolegové mizí na celé týdny, aby se vraceli s různým stupněm opálení a lehce snivým výrazem. Pracovní tempo se automaticky zvolňuje a často uslyšíte, že jižní národy s jejich siestou pochopily, jak správně fungovat.

Jestli se v práci zrovna trochu nudíte, zkuste dobu využít jako přípravu na podzimní snahu splnit plány a dosáhnout "ambiciózních" cílů. Využijte několika tipů, jak si vytvořit náskok. Je to lepší, než se každých pět minut dívat na internet, kontrolovat na iDNES.cz, zda na něm není nová zpráva, nebo jen tak bezcílně brouzdat po síti.

Vyházejte kostlivce v doručené poště

Projděte si staré e-maily. Zřejmě narazíte na úkoly, které vytrvale odsouváte. Preventivní prohlídky, proškolení řidičů, report pro personální oddělení, to jsou například typičtí kandidáti pro takové resty. Vylovte je z pošty a už neodkládejte. Léto je totiž zákeřné v tom, že i ti, kteří tyto úkoly mají na starosti, často fungují v letním módu, a tak vás nikdo neurguje. A tak hrozí, že se necháte svést k dalšímu odsouvání. Je přitom pravděpodobné, že se přihlásí o pozornost ve chvíli, kdy budete v plném nasazení po vyhlášení výsledků "třetího kvartálu“. Jinými slovy, zkomplikují vám práci ve chvíli, kdy se vám to bude nejméně hodit. Proto neváhejte a pusťte se do nich právě teď.

Udělejte si audit pracovního stylu

Znáte ten okamžik, kdy si říkáte: "Už zase nevím, kde to mám poznamenané. Zase jsem nestihl poradu začít včas. Znovu jsem musel předělávat nabídku, zprávu a podobně." Zajímavé na takových situacích je právě jejich opakování. Pokud se totiž nějaká chyba objevuje stále dokola, bývá to chyba pracovního stylu. A právě doba, kdy nejste zavaleni prací, je ideální pro zamyšlení se nad změnou.

Udělejte si takový malý osobní audit. Staňte se sami sobě poradcem. Podívejte se na svou práci z nadhledu.

. pár otázek pro inspiraci Je nějaká činnost, kterou kdybych dělal pravidelně, ušetřil bych si spoustu času? A kdy ji tedy budu dělat? Nejsou nějaké úkoly, které dělám, zbytečné? Co bych se potřeboval naučit, aby mi šla práce rychleji a jednodušeji? Neodsouvám některé úkoly jen proto, že mě nebaví?

Změna pracovního stylu vám může ušetřit hodně času, práce a případně vás i posunout na vyšší místo ve firmě nebo k vyšším výdělkům. Například pracovníci, kteří byli povýšeni, opakují stále stejné chyby. Přibylo jim povinností a kompetencí, ale oni mají pocit, že stále musí dělat i práci, za kterou byli placeni původně. Neumějí ji delegovat na podřízené a pak nestíhají plnit své termíny.

Získejte čas na kreativní návrhy

Další oblastí, kterou můžete během prázdninového klidu udělat, je využít své kreativity. Je na ni totiž potřeba klid. Občas slyším, že nejlepší návrhy vznikají pod časovým tlakem. Musím všechny vyznavače tohoto hesla zklamat. Stres naopak myšlenkové procesy blokuje. Přínosem časového tlaku je, že se k řešení nějakého problému vůbec dostanete. Prostě už to nejde odložit. Kvalita takových řešení je pak často pochybná.

Proč? Zaprvé vybíráte z velmi omezeného počtu řešení, jež stačíte vymyslet v úzkém časovém limitu. Zadruhé vám mozek funguje ve stresovém, to znamená "bojovém" režimu. U zvířat se stres spouští, když jsou fyzicky ohrožena. Evolučně je stres obranný mechanismus, který velí: Moc nepřemýšlej a zaútoč, nebo uteč. A podobně ve stresu, tedy i v časovém stresu, funguje lidská psychika.

V praxi to znamená, že vám mozek ve stresu nabízí zjednodušující řešení bez zohledňování souvislosti. Sáhnete pak po prvním, trochu funkčním řešení. Dalo by se obrazně říci, že střílíte bez míření.

Je také možné, že vám mozek ve stresu nabídne trik místo skutečného řešení. Některá zvířata například předstírají, že jsou mrtvá. Kreativním návrhem tohoto druhu je třeba výrok: "Tak šéfovi řekneme, že jsme nevěděli, že to má být písemně." Kde se zlepšit?

Zapomeňte na triky a stres a vyberete si oblast, kterou chcete zlepšit. Třeba jak zvýšit povědomí o vaší společnosti, jak vést obchodní rozhovor o novém produktu nebo jak dosáhnout lepší součinnosti mezi obchodníky a provozem. Potom věnujte čas mapování současného stavu. Popovídejte si s kolegy, kteří vám budou spíše ochotni odpovídat, když nejsou zavaleni běžnými úkoly. Vytvořte si seznam nápadů, jak dosáhnout zlepšení.

Nechte všechny své nápady "uležet" několik dní a pak se k nim znovu vraťte. Nakonec vyberte to nejlepší a vytvořte prezentaci tohoto návrhu. Až přijdete v září s propracovaným nápadem, budete za hvězdu a hlavně to bude skutečně promyšlené.