Jak využít nečekaného poklesu úrokových sazeb v USA

Americká centrální banka FED nečekaně snížila sazby o 0,5% na 4,5%. Trhy na tuto životodárnou mízu reagovaly velmi prudce. Nasdaq okamžitě vyletěl o zhruba 8% nad 2000 bodů - poprvé za více než měsíc. Zisky zaznamenaly i indexy S&P 500 a DJIA. Dluhopisy reagovaly velmi zdrženlivě, protože jejich ceny již v sobě možnost dalšího snížení sazeb zahrnovaly a navíc někteří investoři prodávali obligace, aby mohli zainvestovat do rostoucích akcií.

Trhy vřou

Trhy vřou a mnohým investorům se výrazně zlepšila nálada. Nižší úrokové sazby totiž napomáhají růstu spotřeby firem i občanů, což je základní předpoklad pro růst firemních zisků a tím pádem i akcií. Snižují se také náklady na kapitál, což se příznivě odráží v hodnotících modelech pro akcie i dluhopisy. Snížením sazeb FED vyslyšel nářky investorů, kteří se dožadovali dalšího snížení (letos již čtvrté) sazeb jako předpokladu pro nastartování růstu ekonomiky.

Drobní investoři by měli zůstat v klidu

Co to vše znamená pro drobného investora? Pozitivní nálada se zajisté přelije na evropské trhy včetně českého a akciové a smíšené fondy opět zřejmě vykážou velmi slušnou výkonnost. Růst trhů probíhá již skoro od začátku dubna. Nejvíce by měli profitovat v současnosti velmi zkoušené technologické tituly. Vzrušení je to jistě velké, pro podílníky ve fondech by to ale zas tak moc znamenat nemělo. Měli by mít zainvestováno podle svých dlouhodobých cílů a není důvod je dnes měnit. Z dlouhodobého pohledu jsou krátodobé pohyby akcií způsobené změnami úrokových sazeb či jinými událostmi nepředvídatelné. Představují jen šum v dlouhodobém trendu. Stačí se jen podívat na tři předešlé snížení úrokových sazeb, které přes různé naděje obrat trhu nenastartovaly. Ten se prostě nedá spolehlivě předpovědět. Investoři musí doufat, že přirozená korekce přejde, ekonomika se zotaví a akcie opět nastoupí svůj dlouhodobý růstový trend, který by měl být právě alfou a omegou finančního plánování.

Je třeba si uvědomit, že akcie nesou dlouhodobě zisk těsně nad 10% a od svého dlouhodobého růstového trendu se občas více či méně prudce odchýlí. Drobný investor by měl tyto krátkodobé fluktuace ignorovat a dívat se na akcie jako na dlouhodobou záležitost, u níž se časovat trh (odhadovat krátkodobé pohyby cen) většinou nevyplácí.

Malý prostor pro spekulaci

Malý prostor pro spekulaci však existuje, a to zejména u fondů s vyšším podílem evropských technologických titulů v portfoliu. Podílové fondy v drtivé většině případů přeceňují svá portfolia na aktuální hodnotu vždy na konci obchodního dne. Z této hodnoty pak vypočítají hodnotu podílového listu, která se vyhlásí na příští den. Za tuto hodnotu je pak možné podílové listy od investiční společnosti po celý den nakupovat. Lze očekávat, že prudký růst amerických akcií vlije krev do žil i těm evropským, jejichž ceny též prudce vzrostou a zvýší během čtvrtka hodnotu podílových listů některých fondů. Za tuto vyšší hodnotu se budou podílové listy prodávat až v pátek, což představuje příležitost k určitému zisku, podstatně sníženému o vstupní a výstupní poplatky, které bývají právě u specializovaných fondů, které by měly z poklesu úrokových sazeb těžit nejvíce, nejvyšší.