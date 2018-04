Jak využívat bankovní karty v cizině

Do zahraničí je lepší embosovaná karta

Rozdíl mezi elektronickou a embosovanou kartou poznáte snadno. Druhá z nich má údaje o majiteli vytištěné plasticky, což umožňuje placení i na obchodních místech vybavených pouze mechanickou čtečkou. V Česku není problém platit kteroukoliv kartou, v zahraničí jsou možnosti platit elektronickou kartou omezené. Například si s ní nemůžete rezervovat hotel či platit v autopůjčovnách.

Výhodou je i prestiž karty, elektronická karta v zahraničí nemusí být z pohledu obchodníka vždy zárukou vaší solventnosti. Elektronické karty jsou levnější, platíte méně za její vystavení, obnovení i zablokování. Embosované (reliéfní) karty mají zase širší možnost placení v cizině, můžete s nimi platit přes internet, většina z nich už v ceně obsahuje asistenční služby a pojištění.

Kreditní kartou raději nevybírejte

Debetní karta je nejrozšířenější platební kartou, je vydávána k běžnému účtu a můžete s ní také čerpat předem určenou částku do minusu. S kreditní kartou získáváte od banky předem dohodnutý úvěr. Pokud jej splatíte během takzvaného bezúročného období (45 až 55 dní), nebudete platit žádný úrok. Ve využití obou karet není rozdíl, lze s nimi platit na stejných místech i vybírat z bankomatů. V cizině je výhodnější používat kreditní karty k přímé platbě za zboží, výběr z bankomatů je totiž většinou dražší než u debetní karty.

CESTOVÁNÍ

Nyní je nejlevnější

Platba u obchodníků je i v cizině zdarma

Výhody placení kartou u obchodníků jsou v cizině stejné jako v tuzemsku, za použití karty neplatíte žádný poplatek. V zahraničí můžete oproti platbě v hotovosti počítat s výhodnějším směnným kurzem. Za výběr z bankomatu v cizině si banky účtují fixní poplatek plus zhruba 0,5 procent z vybírané částky nebo jen procento z vybírané částky.

Směna je při vyšších částkách výhodnější než v české směnárně. Ze všech bankomatů je možné vybírat peníze na oba typy karet (VISA, MasterCard), podobně je to u obchodníků. Dostupnost bankomatů si před cestou můžete ověřit na webových stránkách obou asociací (www.visa.com a www.mastercard.com). Rozdíly mezi kartou Visa a MasterCard jsou v podstatě jen symbolické.

Hotovost můžete získat i jinak

Vedle výběru hotovosti z bankomatu existuje v některých zemích, například v Dánsku, Švédsku, Norsku, Itálii, Polsku, Velké Británii, Německu, Francii, v Jihoafrické republice či Spojených státech, možnost získání hotovosti při platbě nákupu (služba se nazývá CashBack). Je to jednoduché, při placení kartou v obchodě požádáte pokladní zároveň o vydání hotovosti. Můžete takto získat i menší částky zahraniční měny bez dalších poplatků.

Kartu nespouštějte z očí

Když budete platit kartou v restauraci, měl by číšník přinést ke stolu mobilní zařízení na čtení karet. Pokud by ho v zařízení neměli a on chtěl kartu odnést, máte právo jít s ním a zkontrolovat celou transakci. Jen tak zabráníte případnému zneužití vaší platební karty.