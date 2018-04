Jak vyzrát na bankovní poplatky

Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že zrušíte bankovní konto, číhá na vás poplatek, který není zrovna malý. Jedná se o poplatek za zrušení účtu, který se pohybuje od 100 do 400 Kč. S nejvyšším zmíněným poplatkem se při tom setkáte u HVB Bank. Málokdo ovšem ví, že zmíněnému poplatku je možné se vyhnout. Ptáte se jak?

Stačí dělat „mrtvého brouka“. Poté, co si zřídíte nový účet u jiné banky, převeďte na něj zůstatek z účtu starého a nastavte si znovu trvalé platby (inkaso, SIPO, trvalé příkazy), abyste si nepřidělali problémy s institucemi a spořícími produkty. Trvalé příkazy na starém účtu poté zrušte. Dalším důležitým krokem je vyrovnání veškerých závazků, čímž může být například čerpaný kontokorent. Také je nutné dát pozor, aby se vám na starém účtu neprojevila nějaká zpožděná zúčtování – například platba embosovanou kartou na imprinteru. Poslední, co byste měli udělat, to je dát bance najevo, že nechcete, aby vám po konci platnosti vaší platební karty vydala automaticky novou. Také tím se vyhnete nárůstu závazku vůči ní.

Chcete-li se dozvědět více o běžných účtech, navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI. Je- li nepotřebný účet zcela na nule (nebo několik málo korun v plusu), pak už jen stačí s účtem neoperovat – prostě jej necháte ležet netknutý. Co se bude dít dál? Banky mají pro tuto situaci připravený standardní postup. Po té, co zjistí, že je na vašem účtu po určitou dobu nízký zůstatek a účet nevykazuje žádný pohyb (u České spořitelny je to jednou za kalendářní rok, Raiffeisenbank: 3 měsíce nízký zůstatek a rok bez pohybu), bude se vás banka snažit zkontaktovat – většinou písemnou formou. V dopise vás upozorní na situaci a nabídne vám nějaké vhodné řešení. Upozorní vás rovněž na to, že byste měli uhradit vzniklý „dluh“, vyplývající ze zúčtovaných poplatků (vedení účtu, platební karty apod.). Některé banky vás ještě zkusí kontaktovat telefonicky prostřednictvím osobního bankéře. Pokud ani na opakované výzvy nebudete reagovat, může banka přistoupit k vypovězení smlouvy z důvodu porušení smluvních podmínek. Následkem bude zrušení vašeho účtu.

Poplatky v rámci zrušení účtu Banka Zrušení účtu Zrušení každého trv. příkazu, inkasa a SIPA Zrušení platební karty Převod zůstatku na nový účet v jiné bance Citibank 150 Kč 40 Kč 0 Kč 6 Kč ČSOB 200 Kč 30 Kč 0 Kč 8 Kč eBanka 200 Kč 30 Kč 0 Kč 0 Kč Union banka 200 Kč 20 Kč* 0 Kč 8 Kč HVB Bank 400 Kč 50 Kč 0 Kč 20 Kč Raiffeisenbank 300 Kč 0 nebo 30 Kč** 0 Kč 20 Kč Komerční banka 250 Kč 30 Kč - tr. př. a inkaso, SIPO 60 Kč 0 Kč 10 Kč GE Capital Bank 200 Kč 30 Kč tr. př. a SIPO, 20 Kč inkaso 200 a 250 Kč*** 3 Kč nebo 12 Kč** Česká spořitelna 300 Kč 0 nebo 30 Kč 0 Kč 7 Kč Živnostenská banka 100 Kč 15 nebo 30 Kč** 0 Kč 15 Kč Poštovní spořitelna 200 Kč 20 Kč 0 Kč 6 Kč

*Zrušení periodických plateb v I-bance zdarma. Stejně tak u Konta EFEKT, Konta PROGRES, Konta AMOS a Konta JUNIOR odvolání trvalého příkazu, podmíněného příkazu, příkazu k autorizaci inkasa a SIPO zdarma.

**První částka prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, druhá na přepážce.

***200 Kč za zrušení platební karty Maestro, 250 Kč za EC-MC Standard.

Zdroj: tisková oddělení bank

Další postup banky uvádí jako vysloveně individuální. Citibank například vyhrožuje předáním případu oddělení pohledávek a možným vymáháním dlužené částky soudní cestou. eBanka vám ještě před možným využitím služeb inkasních společností pošle tři výzvy k uhrazení pohledávky, jejichž výše se pohybuje dle vašeho zůstatku od 50 do 500 korun. GE Capital Bank vám rovněž zašle výzvu, ovšem pouze jednu, a to ve výši 200 Kč. Další kroky bank jsou údajně individuální s ohledem na výši dlužné částky.

Podstatně měkčí se zdá být Česká spořitelna. Nevyvrátila, že vám po roce bez pohybů na účtu a vaší následné pasivitě, jednoduše účet zruší bez jakýchkoli následků. Rok bez pohybu na účtu a navíc již zmíněné tři měsíce s nedostatečnou výší zůstatku jsou hybným momentem k řešení problémového stavu i pro Raiffeisenbank. Další postup Raiffeisenbank je tradičně individuální.

Ať vás však banky straší čímkoli, realita je taková, že pokud jim budete dlužit minimální částku v podobě poplatků za vedení účtu, elektronické platební karty a výpisu z účtu (bez pohybů budou náklady banky stejně minimální), je málo pravděpodobné, že po vás začnou vymáhat pohledávky soudní cestou. Snažte se proto, aby byly poplatky spojené s vedením „mrtvého účtu“ co nejnižší. Dobré je například nastavit frekvenci výpisů z běžného účtu na co možná nejdelší období. Pak už můžete být v klidu, pro nějakých 500 korun za rok, které navíc vyplývají jen z poplatků za vedení neaktivních nástrojů, vás banky honit k soudu nebudou. Podle vyjádření bank ani nenarazíte na problémy s úvěrovým registrem. Záznamy v něm se totiž týkají pouze vašeho chování z pohledu na splácení úvěrových produktů.

Máte-li však slabší nervy a bojíte se, že vám dříve či později přijde dopis s modrým proužkem, pak raději poplatek za zrušení účtu zaplaťte.

Využili byste náš návod k tomu, abyste se vyhnuli poplatku, nebo byste jej raději zaplatili? Co si myslíte o výši poplatků, kterými nás banky doslova zavalují?