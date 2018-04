Jak vznikl šek?

Obchodníci si ukládali u bankéřů své peníze a jako potvrzení vkladu od nich dostávali stvrzenky. Uložené peníze bylo možné použít k placení obchodních závazků na základě písemného příkazu vkladatele, který předal příjemci. Tak vznikly první ručně psané šeky.

Tento způsob placení se rychle ujal v Anglii a rozšířil se do dalších zemí. Ve Spojených státech je doloženo používání šeků v roce 1681. První tištěné šeky byly vydány nejpozději v roce 1762 britským bankéřem Lawrencem Childsem. Slovo šek – „check“ – pochází pravděpodobně z Anglie ze 17. století, kdy se na šeky začala tisknout sériová čísla, aby se snadno evidovaly – „check on them“.

Jakmile se šeky rozšířily v obchodním styku, banky začaly přijímaly jako vklady svých klientů i šeky jiných bank. Tyto šeky pak u těchto bank předložily k proplacení. Bylo-li těchto bank více, bylo časově náročnější šeky inkasovat. Tento problém podle bankovní legendy vyřešili dva britští bankovní poslíčci u šálku kávy. Legenda říká, že koncem 17. století se v londýnské kavárně setkali dva bankovní poslíčci. Dali se do řeči a zjistili, že oba mají šeky vystavené na stejné banky a rozhodli se, že je nebudou jako doposud jednu po druhé obcházet, ale šeky si mezi sebou vymění. Tím si ušetřili část cesty a dali podnět ke vzniku šekových zúčtovacích centrál (tzv. clearinghouses).

První výlet Thomase Cooka

Mnohokrát v historii se ukázalo, že velké věci vyrůstají z malých začátků. Dobrým příkladem této zkušenosti je historie nejstarší cestovní kanceláře na světě – Thomas Cook. Když bylo jejímu zakladateli (truhláři a bývalému baptistickému kazateli) Thomasu Cookovi 32 let, věřil, že za většinu sociálních problémů viktoriánské Anglie může alkoholismus a nízká vzdělanost. 9. června 1841 šel Thomas Cook ze svého domu v Harborough v Anglii do nedalekého Leicesteru na schůzku abstinentů.

Cestou ho napadla myšlenka použít příští měsíc k dopravě příznivců protialkoholního hnutí na akci v Loughborough vlak a hned to na schůzi navrhl. Jeho myšlenka byla přijata a 5. 7. 1841 se vypravilo okolo 500 příznivců vlakem společnosti Midland Railway Company z Leicesteru do 12 mil vzdáleného Loughborough. Zpáteční jízdenka stála jeden šilink. Setkání se zdařilo, a proto začal Thomas Cook organizovat další cesty příznivců protialkoholního hnutí a nedělních škol mezi Leicesterem, Nottinghamem, Derby a Birminghamem. Z těchto cest neměl žádný osobní fi nanční prospěch, dělal to z nadšení.6 První obchodně zaměřené cesty začal organizovat až v létě roku 1845. Zpáteční cesta do Liverpoolu stála 15 šilinků v 1. třídě a 10 šilinků ve 2. třídě. Cook také popsal cestu v 60stránkové brožuře, předchůdci dnešních turistických průvodců.

Hotelové poukazy a cestovní šeky

Koncem 50. let 19. století Thomas Cook zajišťoval cesty ve Walesu, Skotsku a Irsku a začal organizovat zájezdy do Evropy, Spojených států a Svaté země. V roce 1851 dopravil 150 000 návštěvníků na Velkou výstavu v Londýně a o čtyři roky později organizoval zájezdy na Světovou výstavu v Paříži. Koncem 60. let zavedl pro cesty po železnici mezi Paříží a Alpami velmi úspěšné předplatní jízdenky, tzv. circular tickets. Odtud byl už jen krůček ke vzniku prvních cestovních šeků. Turisté Cookovy cestovní kanceláře mířící do Evropy pocházeli ze středních vrstev, a proto očekávali vyšší komfort ubytování než zákazníci v Anglii. Proto dojednal s majiteli hotelů a restaurací nabídku ubytování a stravování za výhodné ceny a zavedl dvě

nové služby:

hotelové poukazy (the hotel coupons) v roce 1868, které turisté použili k placení ubytování a stravování místo peněz,

peněžní poukázky (the circular notes) – předchůdce cestovních šeků – v roce 1874, které jejich majiteli zajistily výplatu hotovosti v místní měně.

Oba vynálezy usnadnily cestování a zvýšili jeho bezpečnost. Později, v 90. letech 19. století, začal Thomas Cook spolupracovat s americkou cestovní kanceláří American Express. Její podobný produkt – American Express Travellers Cheques – bude přijímán k výplatě ve více než 150 pobočkách Thomas Cook v Evropě.

Vnuci Thomase Cooka prodali v roce 1928 cestovní kancelář belgické cestovní a železniční společnosti Belgian Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, která provozovala většinu evropských luxusních vlaků, včetně legendárního Orient Expressu.

V roce 1999 se Thomas Cook spojil s další cestovní kanceláří Carlson Leisure Group a v roce 2000 Thomas Cook oznámil prodej své divize Global and Financial Services společnosti Travelex. Dnes je Thomas Cook jednou z vedoucích cestovních kanceláří a jednou z nejuznávanějších obchodních značek v tomto sektoru. Více než 1050 poboček na celém světě a 16 000 pracovníků obslouží ročně přes 20 milionů klientů.

