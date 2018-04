Jak vznikla kartová asociace MasterCard

Jenže stejný název si pro kreditní kartu vybrala i Interbank Card Association z východního pobřeží, která se ozvala. Koncem roku 1966 s ní Jack Elmer jednal o podmínkách jejich vyplacení. Zajímavé je, že Interbank Card Association později převzala California Bank Card Association, která na ni zpět převedla práva k ochranné známce Master Charge.

Na konci roku 1966 se o přípravách nové kartové asociace dozvěděly další banky a chtěly se připojit. Wells Fargo a její tři partneři souhlasili. V prosinci 1966 byla 14 bankami, v čele s Wells Fargo, založena California Bank Card Association. Krátce nato se přidalo dalších 60 bank v Kalifornii. Protože novou kartu chtěly používat také další banky z Nevady, Oregonu a dalších států, byla v roce 1967 asociace přejmenována na Western States Bankcard Association (WSBA). Během několika měsíců se jejími členy stalo dalších 200 amerických bank.

Také na východním pobřeží Spojených států se v té době připravoval velký projekt. Na jeho počátku stála Marine Midland Bank. Začátkem roku 1966 navštívil její viceprezident Karl H. Hinke ředitele Verna Richardse z Bank of America a otázal se, zda by bylo možné, aby jeho banka vydávala její kreditní kartu BankAmericard, která byla v té době považována za nejúspěšnější projekt bankovní kreditní karty. Richardsova odpověď byla velmi ostrá: „My vás nepotřebujeme. Jste ve skutečnosti náhodný faktor v obchodu a Bank of America může jít dál bez vás.“ Tato slova nasměrovala Marine Midland Bank jiným směrem.

Karl H. Hinke v lednu 1967 navštívil Jacka Elmera z Wells Fargo a informoval ho o zájmu jeho banky stát se členem asociace Western State Bankcard Association. Měl však řadu připomínek k pravidlům a jejímu znaku. Projednat je dostal na starost Bob Footman – ředitel marketingu nové asociace. V polovině ledna se sešel v Buffalu s Karl H. Hinkem. Na jednání vzpomínal v rozhovoru v listopadu 1992 takto: „Byl opravu ledový. Držel jsem se a snažil se jednat. A on a jeho kolega sedící naproti mně zleva se na mě dívali, jako bych byl ryba v moři… Ať jsem řekl cokoli, nic je nerozehřálo. A konečně mě to najednou napadlo. Řekl jsem: ‚Ještě chvilku, pane Hinke. Nejste ten člověk, který jednal s Vernem Richardsem z Bank of America a on vás vyhodil?‘

A on najednou vyskočil a sedl si na stůl, byl to malý muž, a řekl: Povězme si o tom něco.‘ A ledy se prolomily… A Hinke pokračoval: "Vymotali jsme se na ulici. Stáli jsme tam a dívali se okolo Montgomery Street (sídlo Bank of America – pozn. autora). A jeho kolega, jehož jméno jsem zapomněl, řekl: ´Karl, slyšel jsem nějaké zvěsti, že Wells Fargo zvažuje, že bude mít kreditní kartu. Pojďme si promluvit s nimi.´Tak vešli do 20. patra centrály Wells Fargo a jednali s Jackem Elmerem a ten jim řekl: ´Samozřejmě že vás chceme. Chceme každého, kdo chce jít s námi.‘“

O rok dříve Marine Midland Bank a další banky začaly jednat o vytvoření vlastního systému kreditních karet. Výsledkem bylo setkání, které svolal Karl H. Hinke 16. srpna 1966 do Buffala ve státě New York. Zde zástupci 17 bank založili federaci pro reciproční akceptaci kreditních karet. Dostala název Interbank Card Association (ICA). Jejím úkolem se stalo zabezpečení mezibankovních autorizací, clearingu a zúčtování transakcí. V tu dobu to byl jeden z mnoha pokusů vytvořit systém bankovních kreditních karet a stal se prvním úspěšným.

Pro svou kreditní kartu banky zvolily nejprve název Master Charge, ale nakonec ho prodaly za 25 000 USD asociaci Western States Bankcard Association, když se později ukázalo, že i ona si zvolila stejný název. Karty členů ICA pak nesly název Intercard a symbol „i“. Použití značky Master Charge na celé přední straně karty se stalo povinné od roku 1970. Ne všechny banky tento princip podporovaly, ale bylo to nutné, pokud se měl vytvořit dojem společné sítě.

Úspěch Interbank Card Association byl ohromný a předčil původní obchodní plány bank. V roce 1967 členské banky vydaly 6 milionů karet, které k placení přijímalo 131 000 obchodů. Obrat dosáhl 312 mil. USD. Toho všeho bylo dosaženo bez placeného personálu, protože všechny úkoly plnili členové rady ředitelů. Členské banky hradily všechny provozní náklady. Když Karl H. Hinke cestoval s Richardem Jaehningem (Vice Chairman asociace) na jednání bank, přespávali v levných ubytovnách YMCA za 12 USD za noc, aby bankám šetřili náklady.

Prvním ředitelem ICA se stal Karl H. Hinke, Senior Vice President Marine Midland Bank, který organizoval založení asociace. American Bankers Association mu v roce 1999 udělila cenu Distinguished Service Award in memoriam za přínos při rozvoji platebních karet ve Spojených státech (Karl H. Hinke zemřel v roce 1990 ve věku 84 let). Karl H. Hinke se snažil získat za členy banky, které založily Western States Bankcard Association. Bylo snazší jednat s již existující skupinou bank než s každou individuálně. ICA měla členy hlavně v New Yorku a na východním pobřeží USA, bylo by proto velmi taktické spojit je s asociací bank působící na západním pobřeží a středozápadě.

Po náročných jednáních se Hinkemu jeho cíl podařil. V roce 1967 se s Interbank Card Association spojila Western States Bankcard Association. Tím došlo k vytvoření systému kreditních karet pokrývajícího celé území Spojených států. Právně ICA převzala WSBA, která jí za 300 000 USD prodala zpět své logo Master Charge, které od ní před rokem koupila. Interbank Card Association si na tuto operaci vzala bankovní úvěr. Prosadit myšlenku jednotné obchodní značky však nebylo jednoduché. „Tehdy členské banky byly stále velmi individualistické, pokud jde o jejich obchodní značky, a skutečně nikdo nechtěl být zapojen do jednotné tváře karty,“ vzpomínal později první Vice Chairman asociace Richard Jaehning.

Master Charge se koncem 60. let stal vedoucím systémem bankovních kreditních karet ve Spojených státech. Do konce roku 1969 se členy ICA stalo 1207 bank a obrat jejich karet dosáhl 2,639 mld. USD. Konkurenční NBI (dnes VISA) měla v roce 1970 jen 243 členů ve Spojených státech a několik desítek mimo ně. V roce 1968 bylo bankovními kreditními kartami zaplaceno 5 mld. USD, zatímco American Express, Diners Club and Carte Blanche dosáhly 3 mld. USD. Růst bankovních karet však akceleroval zapojením dalších bank a dalších klientů. Největším samostatným systémem bankovních kreditních karet byl v roce 1969 UNICARD se 2 miliony klientů.

V roce 1971 byl kartami Master Charge dosažen obrat 17,6 miliard USD, zatímco BankAmericard (NBI) měl obrat o třetinu menší – 12 miliard USD. Konkurenční Charge Card American Express v té době měly obrat 7 miliard USD a Diners Club 1 miliardu USD (obojí v roce 1969). V roce 1968 se stala členem systému Master Charge první banka v zahraničí – mexická Banco Nacional de México (Banamex) a některé japonské banky. Ve stejném roce došlo k dalšímu významnému kroku – Master Charge uzavřel smlouvu o strategickém partnerství se společností Eurocard. Na jejím základě Eurocard zodpovídal za získávání členských bank a rozvoj systému Master Charge a Eurocard v Evropě, s výjimkou Velké Británie. ICA zajišťovala budování a provoz systému platebních karet na ostatních kontinentech. V roce 1979 změnila asociace Master Charge svůj název na mnohem výraznější MasterCard.

