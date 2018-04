Jak z malých peněz udělat velké

Na výplatní pásce necelých dvanáct tisíc korun čistého. Copak se z toho dá něco ušetřit? Pět tisíc korun padne na bydlení, zbytek na jídlo, oblečení, cesty autem, telefonování a běžný provoz domácnosti. Snad se neporouchá dosluhující pračka, protože na ni by už nezbylo. Že si stýskáte stejně? Možná vám bude připadat známé i následující.

Perný pracovní den začíná kávou z automatu za osm korun (během osmi hodin dojde na další čtyři). Oběd v závodní jídelně se nestíhá a stravenka za dvacet korun nenávratně propadá, kručení v žaludku odstraní bageta a dortík za čtyřicet. Po cestě domů z práce koupit rychle něco k večeři. Polotovary z prodejny na hlavní třídě jsou nejjednodušším, ale také nejdražším řešením. Je třeba zavolat známým. Sice by to počkalo - z domácího pevného přístroje se telefonuje levněji - ale rozhovor ukrátí nudnou jízdu autobusem. Doma: blik, praskla žárovka. Nic nevydrží tyhle obyčejné (neúsporné). K příbuzným pro tašku jablek je to pěšky dvacet minut, ale poprchává, příjemnější bude cesta autem ...

Přeháníme? Možná. Momentů v jednom dni, kdy člověk zbytečně utrácí se ale najde mnoho. Ne všichni si vedou podrobné rodinné účetnictví. Kdyby ano, zřejmě by se podivili, kolik peněz proteče za rok doslova mezi prsty.

Alespoň malé rezervy v hospodaření s penězi má většina domácností. Sto či dvě stě korun měsíčně se dá ušetřit na jídle, na koníčcích i osobní spotřebě. Může se ze

Vyjdete vždycky s penězi? Ptáme se Pavla Šenycha, generálního ředitele Shell Czech Republic: Zatím se mi daří přizpůsobovat potřeby zdrojům, což je jinými slovy totéž co šetřit. Snažím se vyhýbat výrobkům a službám, jejichž pravá hodnota se vždy nakonec poskládá nejen z pořizovací ceny, ale i případných cen za opravy nebo reklamace. To platí u všech kategorií výrobků, pohonné hmoty (k nimž mám nejblíže) nevyjímaje. Kvalita pomáhá šetřit čas. A protože čas jsou peníze, pomáhá i jim.

stokoruny odkládané měsíčně stranou zbohatnout? Ano, ale ne hned. V dlouhém časovém období se peníze rozmnoží až nečekaně. Při sto korunách měsíčně, tedy 3,3 korunách denně, ukládaných do penzijního fondu po dobu třiceti let člověk naspoří při šestiprocentním zhodnocení vkladů, kterého fondy průměrně dosahují, zhruba 150 tisíc korun. Patnáct set korun měsíčně, tedy 50 korun denně (což je například krabička cigaret, láhev stolního vína nebo svačinka v rychlém občerstvení) zasílaných na účet stavební spořitelny, se díky státní podpoře rozmnoží za pět let na 120 tisíc korun.

Několik tipů, kde ušetřit

velké nákupy pořizujte v hyper- a supermarketech, je tam přibližně o deset procent levněji, do patnáct kilometrů vzdáleného obchodu se vyplatí jet autem už pro nákup za zhruba 600 korun, nenechte se tu ale omámit triky obchodníků a slevami, ne vždy se "mimořádná" koupě vyplatí

pamatujte, že více než polovinu rodinných výdajů za elektřinu spolkne topení, když si budete přitápět jen o jediný stupeň, než je třeba, zaplatíte ročně navíc asi dva a půl tisíce korun, tutéž částku za rok uspoříte, pokud dáte přednost sprchování před koupáním

dvouminutové čištění zubů pod tekoucí vodou stojí ročně více než dvě stě korun, pokud si vystačíte s vodu natočenou v kelímku, zaplatíte stokrát méně, otcovo holení stejným způsobem zatíží rodinu ročně pěti sty korunami a tisíc korun ušetří ti, kdo budou mít jednou denně nádobí v napuštěném dřezu

nebuďte líní opatřit hrnec s vodou, kterou dáváte vařit, pokličkou, přivedete ji k varu třikrát rychleji, a stejně tak i ušetříte, vaření zlevní i rychlovarná konvice nebo tlakový hrnec

nechte si opravit kapající kohoutek, uspoříte 350 korun za rok

nefungují vám ventily u ústředního topení? Jeden vyměníte za 300 korun, ale za rok ušetříte 800

používání úsporné zářivky namísto klasické žárovky dokáže rodině ušetřit při patnácti tisících hodinách svícení (osm hodin denně po dobu pěti let) více než tři tisíce korun

delší telefonní hovory vyřizujte večer nebo o víkendech, kdy jsou tarify nižší

kontrolujte pravidelně výpisy z banky, pokud najdete nesrovnalosti, ihned banku kontaktujte

obsluhujte svůj účet pomocí telefonu či počítače, měsíčně ušetříte na poplatcích několik desítek korun

pro pečlivé a trpělivé: veďte si rodinné účetnictví (více o jeho zásadách v příštím díle seriálu)

A co s uspořenými penězi

pravidelně je odkládejte, aby nebyly snadno dostupné, například:

založte stavební spoření nebo penzijní připojištění

vyberte si vhodný podílový fond, pro začátek nejlépe méně rizikový dluhopisový nebo peněžního trhu

Kam je rozhodně nedávejte

na běžný nebo sporožirový účet - zaručeně je utratíte

doma do slamníku - znehodnotí je inflace

Soutěžní hry z vás až na výjimky milionáře neudělají. Zkuste se proto na čas řídit radami ze seriálu 50 rad, jak dobře hospodařit s penězi. Výsledek se jistě dostaví!

