Jak z vás finanční poradci dělají hlupáky

S voboda volby investic má ovšem smysl jen do té míry, pokud je doprovázena znalostí. Právě ve vysvětlování těchto zákonitostí a důležitosti role jednotlivých kritérií spočívá hlavní smysl skutečných finančních poradců. Dobří poradci mají klientům poskytnout objektivní a nezaujaté školení ohledně potenciálních výnosů a rizik cenných papírů, pomoci jim definovat finanční cíle a doporučit vhodné prostředky k jejich dosažení.

E xistuje velký rozdíl mezi finančními poradci, kteří skutečně radí, a finančními zprostředkovateli, kteří jsou pouhými dealery a klientům neposkytují žádnou hodnotnou radu. Ve vyspělejších zemích fungují finanční poradci, kteří nepobírají žádné provize a fungují na bázi poradenských honorářů (fee-only advisers). V jejich postavení vůči klientům proto neexistuje konflikt zájmů. V České republice však tento typ poradců na svůj rozmach teprve čeká. I v naší zemi existují někteří provizní poradci, kteří se snaží sami sebe vzdělávat, kteří na klienty nepohlížejí jen jako na zdroj poplatků, a u kterých existují předpoklady, aby se z nich stali finanční profesionálové ve všech smyslech tohoto termínu. Nebylo by fér je házet do jednoho pytle se „sběrači provizí“. Není zkrátka poradce jako poradce. Ovšem pozor: jak si ukážeme, vynikajících poradců je zlomek ve srovnání s průměrnými a podprůměrnými poradci.

N ikdy nesvěřujte peníze firmám nebo osobám, které znáte jen po telefonu nebo na základě rozhovoru s obchodním zástupcem. Nikdy neposílejte peníze na jiné účty nebo adresy, než které jsou uvedené ve smlouvě. Nikdy nedávejte hotové peníze přímo obchodnímu zástupci. Pokud vás někdo bude přesvědčovat k podobným praktikám, uvědomte příslušné úřady.

V ždy vyžadujte osobní doručení písemných konfirmací obchodních příkazů.

V elké naléhání na klienta signalizuje problémy. Buďte ostražití vůči komukoli, kdo vám říká „investujte rychle nebo zmeškáte životní příležitost“. Jakýkoli nátlak, zejména pokud není konzistentní s vaším rizikovým profilem a investičními cíli, je varovným faktorem.

D oporučení založená na „důvěrných informacích“, předpovědi skvělých zisků („za půl roku se vám peníze zdvojnásobí“) a doporučení radikálně zvýšit riziko vašeho osobního portfolia budí automaticky podezření. Pamatujte, pokud něco vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, pak to obvykle není pravda!

J e zakázáno, aby makléř doporučil klientovi investici, která je nevhodná vzhledem k jeho věku, finanční situaci, investičním cílům a zkušenostem.

J e zakázáno, aby správce portfolia prováděl jménem klienta nadměrné množství obchodů.

Z akázány jsou samoúčelné obchody bez ekonomického zdůvodnění, například přestup mezi fondy s podobnou investiční strategií.

D ezinterpretace nebo zamlčování podstatných faktů patří rovněž mezi zakázané praktiky. Mezi podstatné fakty patří zejména rizika spojená s investováním do určitého cenného papíru, poplatky a náklady spojené s investováním, technické a analytické informace, jako například kreditní ratingy.

J e zakázáno účtovat klientům nepřiměřené přirážky, srážky nebo provize z nákupu či prodeje cenných papírů.

J e zakázáno garantovat klientům, že neztratí peníze při určité transakci (nemusí se týkat derivátových struktur, například garantovaných fondů!), stejně jako souhlas makléře se sdílením případných ztrát klienta.

J e zakázáno poskytování konkrétních předpovědí kursů cenných papírů.

esolidní finančníci se vyskytují všude na světě. Úřad státního zástupce státu New York vydal doporučení, jak se bránit proti některým nekalým praktikám. Z tohoto užitečného dokumentu vyjímáme:

C o ještě dodat? Je nutné si důkladně přečíst všechny právně závazné dokumenty, včetně prospektu emitenta cenných papírů, do nichž hodláte investovat. V případě jednotlivých akcií musíme ovšem vzít na vědomí, že tyto dokumenty bývají pouze v angličtině (zahraniční fondy nabízené v ČR však již musejí mít statuty přeložené do češtiny). V případě nejasností požadujme vysvětlení a čas na rozmyšlenou. Ověřme si, zda váš makléř nebo správce portfolia má všechny příslušné licence a jaká je jeho vlastnická struktura, případně též kreditní rating.

M nozí podvodníci používají psychologické manipulativní triky typu „každý ví, že to a to je běžné“ a spoléhají se, že budeme poslušně přikyvovat, protože nechceme vypadat jako neznalec. Není vhodné stydět se přiznat, že něčemu nerozumíme. Jakmile máme pocit, že z vás obchodní zástupce nebo makléř „dělá hlupáka“, rozlučme se s ním slušně, ale rychle.

K lasickým manipulativním trikem, který je s úspěchem používán falešnými hráči již od starověku, je dopřát oběti počáteční iluzi úspěchu. Skořápkář nechá nejprve svoji oběť několikrát pokusně uhodnout, pod kterou ze tří skořápek je ukryta kulička. Když „klient“ několikrát vyhrál menší částku, získá iluzorní pocit kontroly a je ochoten vsadit větší částku. V tomto okamžiku je správně psychicky připraven k dokonalému oškubání. Něco podobného používají i falešní finančníci. „Investujte nejprve menší částku, abyste si to vyzkoušel a osahal,“ vybízejí podvodníci potenciální klienty. „Teprve pak můžete s klidem investovat hodně.“

V českých zemích se koncem 90. let rozmohly pokoutní makléřské firmy slibující rychlé zisky prostřednictvím spekulací na měnovém a komoditním trhu. Agenti těchto firem vybírali oběti podle telefonního seznamu, slibovali rychlé a bezpečné výnosy, někdy připravili i „představení“, v jehož rámci ukázali klientovi profesionálně vyhlížející „dealing room“ – velkou místnost plnou počítačů, telefonů a důležitě se tvářících mladých mužů v oblecích. Čeští klienti (vesměs bohatší lidé – podnikatelé, manažeři, dobře placení profesionálové) přišli podle odhadů o finanční prostředky v řádech stovek miliónů dolarů. Tyto firmy byly z větší části čistě podvodné – spekulace před klientem pouze předstíraly a veškeré kulisy byly pouze kašírované.

N eklamným a naprosto spolehlivým znamením nesolidnosti je nabídka provize za získání dalšího klienta. Pyramidový marketing (multi-level marketing) může fungovat v distribuci kosmetických výrobků nebo prostředků na hubnutí, pokud však nějaká finanční instituce používá podobné metody prodeje, můžeme si být zcela jisti, že se nejedná o solidní podnik.

T aké činnost zcela solidních a zaručeně „nekriminálních“ privátních bankéřů a makléřů je ze své podstaty zatížena konfliktem zájmů. Ten bohužel není vždy jen teoretický. Byl popsán případ pražské pobočky jedné zahraniční banky, jejíž privátní bankéři dostávali odměny v závislosti na velikosti poplatků, které dokázali od klientů získat do správy.

S olidní banku sice lze považovat za záruku, že vaše peníze nebudou „vytunelovány“, avšak za naprostou jistotu kvalitního zacházení s vašimi finančními prostředky ji bohužel stále považovat nelze.