Jak zabavit na prázdninách malé dítě?

Tábory zpravidla od šesti let

V nabídkách cestovních kanceláří se běžně vyskytují tábory pro děti od šesti let. Najdou se však i takové, které připravují zájezdy pro děti pětileté, nebo dokonce čtyřleté. Například cestovní kancelář Hanka nabízí týdenní pobyty v rodinném penzionu na Křivoklátsku nebo na Benecku už pro čtyřletá až desetiletá děvčata a chlapce.

Za cenu necelých 2400 korun zajistí ubytování, celodenní stravu a program pod profesionálním vedením. Rodiče mají možnost jednu určenou noc přespat v penzionu s dětmi. V pokynech k pobytu však kancelář rodiče prosí, aby dětem s sebou nedávali mobilní telefony a nežádali je k telefonu. „Tábor děti vychovává k samostatnosti, k pohybu mezi dalšími lidmi bez rodičů za zády, učí děti rozhodovat o svých věcech a řešit své konflikty bez neustálých telefonních konzultací s rodiči,“ píše se na webových stránkách cestovní kanceláře Hanka. Informace o dětech podávají vedoucí tábora.

Pro školáky je výběr větší

Čerství školáci, tedy děti ve věku šest či sedm let a více, mají větší výběr – jim jsou určeny tematické tábory, například zaměřené na výuku jízdy na koni (zpravidla od 7 let), sporty, s výtvarným či jazykovým programem. Anebo „klasické“ pobyty, kde se učí tábořit, sportují, hrají hry a chodí do přírody.

Cena se obvykle pohybuje zhruba mezi 3000 až 6000 korun podle délky pobytu, typu ubytování a programu tábora. K těm dražším patří například pobyty s výukou tenisu či intenzivní jazykové kurzy. Některé tábory poskytují slevy (okolo 100 až 200 korun) v případě, že k pobytu přihlásí rodiče více dětí, například sourozence nebo kamarády svých potomků.

Více zaplatí rodiče také v případě, že pošlou své děti na tábor k moři. Například desetidenní zájezd do Chorvatska s ubytováním v apartmánech s plnou penzí přijde zhruba na osm tisíc korun. Pokud se bydlí ve stanech, cena se snižuje.

Rodinná dovolená vítězí

Obvykle rodiče jezdí s předškoláky a prvňáky na prázdniny společně. Na výběr tak mají z celé nabídky cestovních kanceláří. Pokud chtějí, aby se jejich potomek nenudil, mohou zajít do kanceláře, která se specializuje na rodinné dovolené. Účastníky takových zájezdů totiž bývají rodiny s dětmi, někdy kanceláře připravují pro děti speciální program nebo výlety.

Podobné pobyty se od „obyčejné“ dovolené odlišují i typem ubytování a stravy. Vybírají se totiž klidné lokality vhodné pro rodiny s dětmi. U moře například mimo rušná turistická centra a hlavní komunikace.

Kromě cestovních kanceláří organizují tyto zájezdy také například mateřská centra. Na dovolenou pak jede parta maminek a tatínků, kteří se spolu s dětmi setkávají celý rok.

Zábavný pobyt mohou zajistit rodiče pro své děti i vlastními silami. Například pokud si vyberou dovolenou na statku, ať v Česku nebo třeba v Rakousku. Statky a farmy, které jako doplňkovou činnost pronajímají pokoje a apartmány, se totiž ve většině případů specializují právě na rodinnou dovolenou a děti. Mají k dispozici dětská hřiště, nabízejí ekologickou stravu – domácí produkty. Děti mohou chodit ke zvířatům, starat se o ně nebo se například svézt na koni.

