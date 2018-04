Jak zabezpečit rodinu nejlevněji?

Finanční plán každé rodiny by měl začít vyřešením základní otázky, kterou je způsob zabezpečení rodiny v případě nemožnosti dosažení finančních cílů z důvodu předčasného úmrtí jejího živitele. Obzvláště pro mladé rodiny je každá koruna dobrá, zaměříme se tedy na to, jak tuto nepříjemnou otázku vyřešit prostřednictvím životního pojištění s vynaložením co nejmenšího objemu finančních prostředků.

Neplaťte více než musíte

U většiny životních pojištění platíte pojišťovně konstantní pojistné po celou dobu pojištění. Co to znamená? Znamená to, že pojišťovně posíláte stále stejnou výši pojistného po celou dobu trvání pojištění a to i přes skutečnost, že riziko pro pojišťovnu postupně roste s tím, jak stárnete. V první fázi pojištění tak platíte více než kolik ve skutečnosti opravdu musíte, tedy než by činilo pojistné, které odráží vaše riziko pro pojišťovnu (tzv. přirozené pojistné). Názorně je to patrné z následujícího grafu:

Zde je dobře vidět, že již na počátku pojistné doby se od vás žádá, abyste platili pojistné spojené s vyšším věkem. Například ve věku 20 let platíte pojistné, které odpovídá až věku 30-ti let. Výměnou za to v další fázi pojištění platíte méně než byste měli. Správně by po vás na počátku pojištění měla pojišťovna požadovat poměrně nízké částky, které by v čase postupně narůstaly. Tento způsob pojišťovny ale příliš nevyužívají (např. z důvodu vyššího rizika předčasných výpovědí) a raději volí konstrukci stále stejného pojistného, kterou zdůvodňují zejména tím, že pojištění s rostoucím pojistným nemusí všem vyhovovat – nejvyšší pojistné by pojištění platili v důchodovém věku, proto i z marketingových důvodů častěji uplatňují pojistné stále stejně vysoké, které umožňuje rovnoměrné rozložení nákladů pojištění.

To, že pojišťovny raději volí konstrukci konstantního pojistného, nutně neznamená, že je to ten nejvýhodnější způsob pro každého zákazníka. Pro vás je často výhodnější platit pojistné postupně. Proč? Za prvé, v tomto případě budete platit nejnižší pojistné na počátku sjednání pojištění, kdy je pojistná potřeba zpravidla nejvyšší a každá koruna navíc v rodinném rozpočtu může být v tomto okamžiku velmi důležitá - počáteční splátky pojistného jsou relativně nízké a zvětšují se až s předpokládaným růstem příjmů pojištěného. Za druhé, vyšší sazbu pojistného spojenou s vyšším věkem budete platit až tehdy, když se vyššího věku skutečně dožijete. Rovněž dochází k prodlužování průměrné délky života, není tedy nereálné ani postupné zlevňování pojištění pro případ úmrtí. Za třetí, za několik let můžete zjistit, že již životní pojištění nepotřebujete. Pokud v takové situace pojištění předčasně vypovíte, peníze, které jste zaplatili navíc, již nikdy neuvidíte.

Konstrukce pojistného Výhody Nevýhody konstantní pojistné rovnoměrné rozložení nákladů v čase od počátku platíte vyšší sazbu než musíte, peníze zaplacené navíc při předčasné výpovědi zpátky již nedostanete přirozené pojistné nízké počáteční splátky pojistného, neplatíte nic navíc - dostanete to, co si zaplatíte nutno počítat s růstem pojistného

Konstrukce přirozeného pojistného tak přináší pro klienta řadu výhod, jedinou „nevýhodou“ postupně rostoucího přirozeného pojistného je pouze nutnost smíření se s faktem, že s vyšším věkem je spojeno placení vyššího pojistného. Jak ale ukážeme dále, zvolením klesající pojistné částky na základě reálného předpokladu poklesu potřeby pojistné ochrany životního pojištění v čase, může být tento nárůst pojistného v čase alespoň částečně potlačen.

Potřeba pojištění v čase často klesá

Červená křivka představuje nahromaděná aktiva či majetek a je rostoucí, neboť lze oprávněně předpokládat, že nahromaděný majetek rodiny v čase roste a rodina je stále blížeji svým vysněným finančním cílům. Pro náš účel za majetek považujeme pouze likvidní aktiva (hotovost, vklady u banky apod.), z kterých by pozůstalá rodina mohla hradit veškeré výdaje, aniž by došlo k nějakému výraznému poklesu životní úrovně. Modrá křivka představuje potřebnou pojistnou ochranu (aktiva, která by byla potřebná pro zjištění příjmu rodiny) a je v čase klesající. Lze totiž rovněž předpokládat, že za několik let bude vaše dítě o něco starší a již bude blíže soběstačnosti, rovněž i partner/ka bude mít již uhrazenu určitou hodnotu životních nákladů apod.

Většina pojišťoven mírně snižuje technickou úrokovou míru, která se používá při výpočtu ceny pojištění.

Součástí pojistné potřeby je často také dluh, který by měl být v čase splácen, což rovněž hovoří pro snižující se velikost pojištění (pojistné částky) nutného pro zajištění rodiny, které je dáno rozdílem mezi majetkem a pojistnou potřebou. Je také známo, že v případě předčasné smrti může být část peněz, které bude rodina potřebovat, pocházet z majetku, který již nahromadila. Zpočátku však ale bude muset většina peněz pocházet pravděpodobně ze životního pojištění, proto je pojistná potřeba na počátku sjednání pojištění obvykle nejvyšší.

Z uvedeného grafu je rovněž zřejmé, že životní pojištění je potřebné pouze po omezenou dobu. V určitém čase se totiž velikost nahromaděného majetku přesně vyrovná sumě peněz potřebné pro zajištění rodiny (na grafu bod A). V tomto okamžiku jste plně samopojištěni prostřednictvím svých vlastních investic a životní pojištění již dále nepotřebujete.

Indexovat - ano či ne?

Zelená křivka na grafu představuje náklady pojištění, které v případě přirozeného pojistného rostou s věkem. Z grafu vidíme, že náklady (v případě přirozeného pojistného) jsou nejmenší, když potřeba životního pojištění je největší.

Od postupně rostoucího přirozeného pojistného je nutné odlišit rostoucí pojistné v důsledku sjednané indexace, která je spojena s růstem pojistné částky. Indexací se rozumí valorizace pojistného (navyšování podle vývoje cen) a je nabízena nejčastěji ke smíšenému životnímu pojištění. Někteří agenti pojišťoven indexaci pojištění doporučují z důvodu obavy o ztrátu reálné hodnoty pojistné částky. Je nutné si ale uvědomit, že indexace není žádný dar od pojišťovny – jde v podstatě o postupné dokupování pojištění za stále vyšší a vyšší cenu. Přikupované pojištění tak bude stále dražší, což je dosti nákladný způsob řešení poklesu reálné hodnoty pojistné částky (vzhledem k růstu pravděpodobnosti smrti s narůstajícím věkem se pojistná částka zvyšuje v menším poměru než pojistné). To, že při indexaci není požadována zdravotní prohlídka, lze považovat za velice malou náplast na uvedené problémy. Indexaci lze tak spíše interpretovat jako zajištění reálných příjmů pojišťovny v případě nepříznivého vývoje inflace či snahu o dosažení vyššího zisku. Inflace může být klientovi kompenzována například podílem na zisku, kromě toho se pojistná potřeba často vyvíjejí jinak než míra inflace (jak jsme ukázali, pojistná potřeba většinou klesá).

Situace na pojistném trhu

Princip postupně rostoucího pojistného je někdy uplatňován u moderních životních pojištění (univerzálních či investičních), kdy je z „konta klienta“ sráženo pojistné, které v určitém měsíci přesně odpovídá riziku. Dalším příkladem je dočasné pojištění pro případ smrti na jeden rok s opcí (tzv. obnovitelné dočasné rizikové pojištění), které je možno prodloužit na další období bez dodatečné lékařské prohlídky.

Z oslovených pojišťoven zadaným kritériím vyhověla pojišťovna Allianz, která nejlevnější variantu životního pojištění (přirozené pojistné a klesající pojistná částku) umožňuje sjednat v programu Život.

Program Život - muž 25 let, konstantní PČ: 500 000 Kč Dosažený věk Roční pojistné 25 1328 26 1368 27 1440 28 1536 29 1640 30 1736 31 1808 32 1896 33 1992 34 2128 35 2304 36 2520 37 2768 38 3040 39 3320

Zdroj: Allianz

Vybírat životní pojištění je ale nutné z celé škály nabídek trhu, neboť potřebné zajištění rodiny lze dosáhnout prostřednictvím různých pojištění za různou cenu. Každá životní pojišťovna upravuje produkty tak, aby byly více atraktivní a vhodné pro mnoho klientů. Může tak nastat situace, kdy životní pojištění s přirozeným Víte, jak správně vybírat pojištění? Nechte si od nás poradit ZDE. pojistným bude dražší než životní pojištění s konstantním pojistným u jiné pojišťovny. Například pro mladší zájemce o pojištění má velmi levnou nabídku životního pojištění pojišťovna Kooperativa, která ale neumožňuje měnit pojistnou částku v průběhu pojištění. Při podobných pochybnostech, které pojištění je opravdu to nejlevnější, lze pro stejná pojištění použít metodou ohodnocení nákladů (pojistného) životního pojištění. Tato metoda spočívá ve výpočtu indexu pojištění, který se vypočítá diskontováním placeného pojistného v jednotlivých letech k počátku pojištění. Tento index může vyhotovit seriózní pojistný agent, přičemž platí, že čím nižší index, tím méně nákladné pojištění.

Na závěr znovu zdůrazňuji, že to, že má pojišťovna nejlevnější cenu pojištění pro 25-ti letého, neznamená že poskytuje nejlevnější pojištění i pro 35-ti letého. Výběrem správné pojišťovny můžete dosáhnout úspory až ve výši několika tisíc korun ročně!

Jaké životní pojištění je podle vás nejlevnější a zároveň nejvhodnější? Jste ochotni platit postupně rostoucí pojistné nebo dáváte přednost vyššímu, ale stále stejnému pojistnému? Podělte se s námi o vaše názory.