Jak zacházet s platební kartou v cizině, abyste nepřišli o peníze

Užitečný slovníček pro výběr z bankomatu

Anglicky Česky

ATM / Cash machine Bankomat

Insert your card Vložte kartu

Choose your language Zvolte jazyk

Insert your PIN code / Type your PIN Code Zadejte PIN kód

Withdraw cash / Cash withdrawal Výběr hotovosti

Balance Zůstatek

Account Bankovní účet

Other services Ostatní služby

Select / Choose the amount (of cash) Zvolte výši (hotovosti k výběru)

Confirm... Potvrďte...

Do you want a receipt? Požadujete stvrzenku?

Yes / No Ano / Ne

Wait please, your requirement is being processed Počkejte prosím, váš požadavek se zpracovává

Please, take your card Prosím, vezměte si kartu

Please, take your cash Prosím, odeberte hotovost

Please, take your receipt Prosím, odeberte stvrzenku

Thank you for using this ATM Děkujeme za využití tohoto bankomatu

Error Chyba