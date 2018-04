Jak zacházet s utajovanými informacemi?

První rada by mohla znít: velmi důkladně vybrat a prověřit všechny osoby, které by mohly přicházet do styku s utajovanými informacemi. Včetně sekretářek. Mají-li řídit svého šéfa, musí vědět víc než jiní pracovníci, musí však umět také mlčet. To neznamená, že by měly být osobami uzavřenými a nemluvnými. Musí jen umět rozlišit, co, kdy, komu a jak sdělovat. To se pochopitelně o to víc týká všech, kteří mají utajované informace tak říkajíc v náplni práce. Nejvíc problémů totiž vždy vzniká právě z úniku informací, které měly zůstat pod pokličkou. U řady i vysoce postavených lidí však běžně zjišťujeme, že neumějí ve správný čas a na správném místě mlčet. Není pak divu, že obchodní partneři i konkurence vědí všechno ačasto dřív než spolupracovníci.

Druhá rada: je třeba přesně vymezit, jaké informace mají zůstat utajeny, a určit okruh osob, které s nimi mohou přijít do styku. To souvisí i se zadáváním těchto informací do počítačových databází a jejich "ošetřováním". Například informace o pracovnících musí být obsaženy jen v uzavřeném počítačovém okruhu. I u nich je přitom míra utajení různá. Za nejdůvěrnější bývají pokládány ty, které se týkají osobního života pracovníků a jejich případných problémů a handicapů, za méně důvěrné již bývají považovány informace, které se týkají profesních náležitostí pracovní kariéry lidí či jejich odměňování. Otevřeně je možno zacházet s údaji charakterizujícími například požadavky profese či pracovních funkcí. V první řadě je proto třeba znát a umět si správně vyložit zákony, které se utajovaných informací týkají. V současné době jsou mimořádně aktuální. V konkurenčním prostředí, na něž jsme dlouho nebyli zvyklí, však logicky mezi utajované informace patří všechny ty, které jsou nositeli určité konkurenční výhody. I tady proto platí mluviti ­ stříbro, mlčeti ­ zlato.



