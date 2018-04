Jak začít s potápěním a na kolik to přijde

, aktualizováno

Poznávat taje podmořského života můžete dvojím způsobem. Buď se šnorchlem a ploutvemi prozkoumáte to, co se nachází bezprostředně pod hladinou, nebo se ponoříte s maskou, přístrojem a dalším vybavením až do hloubky několika metrů.