Jak žádat o zvýšení platu? Rozvážně

, aktualizováno

Z výplatní pásky na vás smutně kouká suma, která by měla být podle vašeho mínění daleko vyšší. Rada je snadná! Požádejte o vyšší plat. Dobře si to však rozmyslete a načasujte. Pokud se rozhodnete jít za šéfem v době, kdy vás na každé poradě "sjíždí" za špatné výkony, asi neuspějete. Podobně však můžete dopadnout i ve chvíli, kdy se on sám netěší přízni svých nadřízených.