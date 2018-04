Jak zaplatit bance co nejméně

Z ákladem je správné konto

Vybíráte-li si bankovní účet, měli byste mít vždy na paměti, že pouze výjimečně se vyplatí si jej pořídit samostatně. Drtivá většina bank dnes nabízí tzv. balíčky služeb. Ty v sobě zahrnují v rámci jediného paušálního poplatku celou řadu služeb od správy běžného účtu, přes vedení platební karty až například po zřízení a vedení kontokorentu. Pozor, kvantita však nemusí znamenat kvalitu. Tím se rozumí, že není dobré sáhnout za každou cenu po takovém balíčku služeb, který toho obsahuje nejvíce. Měli byste si zvolit takový, jehož součásti skutečně využijete. Prostě si před první návštěvou v klidu sedněte a zeptejte se sami sebe, které náležitosti od balíčku bezpodmínečně vyžadujete. Potřebujete hromadu transakcí v měsíci zdarma? Potřebujete kontokorent okamžitě po založení účtu? Potřebujete tři kanály přímého bankovnictví najednou? Zvolíte-li si balíček, který je modifikován na jiný typ klienta, snadno se vám může stát, že budete platit o více než tisíc korun ročně více, než byste museli.

Z bytečně drahý kousek plastu

Platební karta je dnes již neodmyslitelnou součástí běžného účtu. Výběry hotovosti, platby za zboží či služby – to jsou základní, nikoliv však jediné služby, které vám platební karta nabízí. Některé karty na sobě nesou reliéfní písmo, pojištění nebo třeba speciální slevy za platby na konkrétních obchodních místech. Pro kterou se rozhodnout? V případě platebních karet platí stejné pravidlo, jako v případě balíčků služeb: Nechcete zbytečně vyhazovat peníze? Pak sáhněte po takové platební kartě, kterou skutečně využijete.

Kupříkladu elektronická karta vás přijde v průměru na 250 korun ročně, zatímco embosovaná klidně i na troj až čtyř násobek. Víte-li, že kartou platíte minimálně a se stejnou četností také cestujete, pak na embosovanou kartu, která je dražší díky širšímu záběru obchodních míst a většinou i cestovnímu pojištění, raději zapomeňte. Ušetříte dalších pár set korun ročně. Několik tisíc korun navíc ušetříte v případě, že se vám vaši platební kartu podaří ztratit nebo v případě, že vám ji někdo odcizí. Zatímco zablokování elektronické platební karty vás přijde na pouhých pár stovek (většinou 200 až 300 Kč), za blokaci embosované karty (uvedení karty na stoplist) si banka obvykle účtuje i několik tisíc. Naopak, potřebujete-li, aby bylo možné vaší kartou platit téměř všude nebo aby vás karta zajistila při vašich četných cestách za hranice naší republiky, pak rozhodně stojí za to pečlivě vybírat mezi embosovanými platebními kartami, a to například v této speciální sekci.

O sobní kontakt se rozhodně nevyplatí

Pokud vám není jedno, kam tečou vaše peníze, určitě by ve chvíli, kdy se rozhodnete provést nějakou transakci na vašem účtu, neměly vaše kroky směřovat na pobočku banky. Již dávno není tajemstvím, že se banky snaží tlačit náklady na obsluhu na pobočkách dolů. A to prostě tak, že cenově znevýhodňují transakce provedené na přepážkách oproti transakcím provedeným na dálku. Ačkoli je čas od času nevyhnutelné do banky zajít, měli byste se snažit, aby to bylo co možná nejméně a veškeré operace, které lze provést po telefonu nebo po internetu, jste řešili právě tímto způsobem. I ti největší konzervativci, kteří ještě nedávno nedali dopustit na osobní kontakt se zaměstnanci banky, dnes musí uznat, že platit dvoj i trojnásobek za jednorázový převod na jiný účet nebo za změnu trvalého příkazu je opravdu zbytečné. Navíc, k vyšším poplatkům nezapomeňte připočítat ještě volný čas, který musíte osobní návštěvě věnovat. Je zřejmé, že využitím kanálů přímého bankovnictví ušetříte hned dvakrát.

Už jste si někdy zkusili spočítat, na kolik vás přijde, když budete namísto bankomatů banky, u které máte účet, používat bankomat jiné společnosti? Při čtyřech výběrech do měsíce u bankomatu jiné banky můžete za rok snadno zaplatit i bezmála o 1 000 korun více, než byste museli (případ ČSOB, KB a Poštovní spořitelny). Pokud máte účet u banky, která disponuje několika sty bankomaty (jsou tedy „na každém rohu“), je snadné si ohlídat, abyste nevybírali u konkurence. Horší to mají ti, kteří zvolili banku, jež disponuje malým počtem bankomatů (například eBanka a Živnostenská banka). Ti se často výběru z bankomatu konkurence nevyhnou. Je proto vhodné při výběru banky sledovat i tento faktor.

N esprávný úvěr je pořádně drahý úvěr

Spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, nebo kreditní karta? Která z těchto bankovních půjček vás vyjde nejlevněji? Nejde pouze o to porovnávat půjčky mezi jednotlivými bankami. Důležité je vůbec zvolit správný typ půjčky, která se hodí na váš konkrétní finanční problém. Určitě není vhodné pořizovat si například ojetý automobil nebo kompletní vybavení domácnosti na kontokorentní úvěr nebo na úvěr z kreditní karty, ačkoli vám to úvěrové limity zmíněných produktů umožňují. Ve vašem rozhodovacím procesu o volbě úvěru musí hrát roli nejen výše úvěru, který máte možnost čerpat, ale také délka splatnosti a pochopitelně i jeho cena. Zmíněný kontokorent a kreditní karta jsou pouze krátkodobé úvěry a tudíž nevhodné pro rozložení splátek do několika let.

Účelem kontokorentu je především zajistit vás v období, kdy se vám nedostává vlastních finančních prostředků k zajištění standardních nákupů zboží a služeb. Víte-li, že se často dostáváte do situace, kdy je do platu daleko a vy už nemáte kam sáhnout pro peníze, pak právě pro vás je kontokorent správnou volbou. Pokud si však ani nepamatujete, kdy se vám naposledy nedostávalo před platem peněz, pak je pro vás zřízení kontokorentu zbytečný luxus, který vás přijde ročně na pár set korun. Chcete-li se o kontokorentu dozvědět více, pak čtěte ZDE.

Ovšem kontokorentní úvěr je ještě docela levný, jeho úroková sazba se v současné době pohybuje kolem 13,5 % p.a. Podstatně dražší je úvěr čerpaný díky. Ta by měla svému majiteli sloužit jako nástroj, kterým může ovládat nenadálé výdaje, které by jinak jako jednorázový výdaj dramaticky zasáhly do jeho rozpočtu. Stejně jako kontokorent lze pak také kreditní kartu pokládat za jakýsi záchranný kruh v případě, kdy vám dojdou peníze před výplatou. Právě pro tento účel je kreditní karta vybavena tzv. bezúročným obdobím. Je to takové období, během něhož vám není účtován žádný úrok za čerpaný úvěr v případě, že splatíte úvěr čerpaný v jednom měsíci do určitého dne v měsíci druhém. V každém případě patří kreditní karta mezi nejdražší bankovní úvěrové produkty (v průměru 21,3 % p.a. a 700 Kč ročně za vedení karty) a navíc není úplně snadné je získat, neboť banky v jejich případě kladou dosti velký důraz na klientovu bonitu. Detailnější informace o kreditních kartách naleznete

Poslední z druhů bankovních půjček, se kterým se můžete nejčastěji setkat, je úvěr spotřebitelský. Tento úvěr je úročen v průměru od 10 % p.a., k čemuž ještě musíte připočítat roční poplatek za jeho vedení (okolo 600 Kč ročně) a poplatek za poskytnutí úvěru (až 1 % z výše poskytnutého úvěru). Chcete-li jednorázově provést dražší nákup (dokonce v řádu několika set tisíc korun) a nejste schopni půjčku splatit dříve než za několik let, porovnejte si spotřebitelské úvěry jednotlivých bank (například ZDE) a zažádejte si o něj. Posoudí-li vás banka jako dostatečně bonitního pro vámi požadovanou výši úvěru, můžete vyrazit na nákup.

P očítejte dobře!

Ačkoli se vám některé dílčí náklady na vaše finance spravované bankou nezdají být nijak náročné, v celkovém souhrnu se skutečně může stát, že díky neuváženému výběru produktů a vašemu přístupu k účtu, zaplatíte ročně o tisíce více, než kolik je nutné. Naše rada na závěr zní: Komunikujte s bankou co nejlevněji, volte jen takové produkty, které skutečně využijete a ty dobře porovnejte s produkty konkurence.

