Jak zaplatit: složenkou, či převodem?

Když budete posílat peníze z účtu v bance, nenechávejte platbu také na poslední chvíli, převod peněz nějakou dobu trvá. Banky většinou neprovedou příkaz v den podání, ale až druhý den a už vám může naskočit úrok z prodlení. Nejvíce času mají ti, kteří budou platit složenkou na poště. Zde platí razítko pošty, kdy jste peníze poukázali. I když mají pošty ve velkých městech otevřeno až do půlnoci, počítejte s tím, že tam budou fronty a mohlo by se stát, že se na vás do půlnoci nedostane řada.

Vyplňujeme složenku

Ministerstvo financí spolu s Českou poštou vydalo speciální „daňovou složenku“. Její podoba je stejná jako v roce 2006 a vyzvednout si ji můžete na všech pobočkách České pošty nebo na finančním úřadě. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků.

Daňová složenka musí obsahovat tyto údaje:

■ částku – vyplňujte zprava, neuvádějte haléře. Prázdné místo před částkou proškrtněte dvojitou vodorovnou čárou.

■ číslo účtu finančního nebo celního úřadu FÚ/CÚ – vyplňujte zprava pouze základ čísla účtu (bez předčíslí). Prázdná místa nedoplňujte a ani neproškrtávejte. Pozor, každý úřad má jiné číslo. To se dozvíte přímo na finančním úřadě nebo na internetových stránkách ministerstva financí http://cds.mfcr.cz.

■ variabilní symbol (slouží pro identifikaci plátce) – vyplňujte zprava rodné číslo (fyzické osoby) nebo IČ (právnické osoby). Prázdná místa nedoplňujte ani neproškrtávejte.

■ specifický symbol (vyplňujtepouze, je-li požadován úřadem), vyplňujte zprava a prázdná místa nedoplňujte a ani neproškrtávejte.

■ název finančního úřadu – napište slovy (například Praha 9)

■ druh daně (předčíslí čísla účtu) – označte křížkem pouze jeden druh daně z nabídky nebo označte křížkem volbu „jiný“ a doplňte číselné označení požadovaného druhu daně. Pro platbu více druhů daní musíte vyplnit vždy novou daňovou složenku.

■ adresu odesílatele – vyplňte na hlavní díl a na potvrzení čitelně, hůlkovým písmem včetně poštovního směrovacího čísla

Příkaz k úhradě

I když je daňová složenka určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, mnozí lidé ji využívají jako podklad k bezhotovostnímu placení daní formou internetového či telefonického bankovnictví nebo příkazem k úhradě. Pokud se tedy rozhodnete pro placení daní bezhotovostní formou – příkazem k úhradě bance nebo prostřednictvím telefonického či internetového bankovnictví, musíte uvést při zadávání účtu příjemce všechny tři základní položky určující číslo bankovního spojení FÚ:

■ předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně) – pro daň z příjmů je to 721

■ číslo účtu finančního úřadu – to zjistíte buď přímo na konkrétním úřadě nebo na: http://cds.mfcr.cz

■ variabilní symbol – máte-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), napište do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, čísla za písmeny CZ.

Nejste-li registrován, to znamená, že nemáte přiděleno DIČ, uvedete v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, v případě právnické osoby uvedete své IČO.

■ kód banky – je součástí čísla účtu a musí být vždy 0710 (ČNB)

Příklad

Číslo účtu daně z příjmů FÚ v Praze 9 je: 721-7623091/0710. Pokud uvedete při převodu pouze číslo účtu finančního úřadu, tedy bez předčíslí bankovního účtu, úřad platbu nepřijme a vrátí vám ji.

Pozor na pokuty

Nepodaří-li se vám zaplatit daně včas nebo uhradíte špatnou částku, budete se muset smířit s tím, že vás to bude něco stát. Kolik korun to bude, záleží na tom, zda si chybu uvědomíte sami, nebo vám pokutu vyměří finanční úřad. Nespoléhejte na to, že jste například malý podnikatel z velkého města a kontrola se vás netýká. Vzhledem k tomu, že si finanční úřad vybírá své oběti podle mnoha kritérií a někdy je volí i počítač, musí s kontrolou počítat každý.

Kolik zaplatíte navíc

■ když zaplatíte sice pozdě, ale sami, tedy nikoli na základě kontroly z finančního úřadu, úrok z prodlení vás přijde na: roční úrok je stanoven jako repo sazba České národní banky (v současné době jsou to 2,5 %) + 14 %, celkem tedy 16,5 % z dlužné částky ročně

■ když na chybu přijde finanční úřad a daň vám doměří, úrok z prodlení vás přijde na: roční úrok je stanoven jako repo

sazba České národní banky (v současné době jsou to 2,5 %) + 14 %, celkem tedy 16,5 % z dlužné částky ročně penále: 20 % z dlužné částky

■ pokud žádáte o posečkání s placením daně, úrok z prodlení vás přijde na: roční úrok je stanoven jako repo sazba České národní banky (v současné době jsou to 2,5 %) + 7 %, celkem tedy 9,5 % z dlužné částky ročně.