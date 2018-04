Jak zareagují fondy na snížení úrokových sazeb?

Dluhopisový trh

Dluhopisový trh zareagoval okamžitě a ceny dluhopisů na dlouhém konci výnosové křivky šly vzhůru o 20-50 procentních bodů. Původní optimismus však ve světle dalších událostí rychle vyprchal a čtvrteční seanci tak tyto dluhopisy ukončily jen s 15-bodovým ziskem. V pátek ale dluhopisy prudce posílily o 100 procentních bodů. Je však nutné zdůraznit, že trh je v současnosti silně volatilní, a že trh (i když jen o 0,5 procentního bodu) se snížením počítal a toto očekávání již bylo do cen dluhopisů promítnuto. Navíc cena dluhopisů na dlouhém konci bude v delším období negativně ovlivněna neutěšeným stavem státních financí. V období delším než je několik dní, ve kterých se projeví konečná změna jen u dluhopisů na dlouhém konci, by mohlo dojít ke snížení výnosů a tím zvýšení cen u státních dluhopisů se splatností do 4 let, podnikových dluhopisů a hypotečních zástavních listů. Právě hypoteční zástavní listy lze najít v mnoha portfoliích českých dluhopisových fondů.

Výsledný efekt snížení sazeb je tedy pro dluhopisové fondy příznivý, s přehnaným růstem výkonnosti však počítat nelze. Zlepšení lze očekávat i u IKS Plus bondového a ISČS Trendbondu, které investují do polských a maďarských dluhopisů, ale z jiného důvodu. Na snížení sazeb totiž reaguje oslabením i česká koruna. Její prudké posilování bylo příčinou záporné výkonnosti těchto dvou fondů v poslední době. Výkonnost fondu je měřena v korunách, depreciace měny tedy zvyšuje čisté obchodní jmění po přepočítání z původní měny (zlotý, forint). Situaci těchto dvou fondů jsme se věnovali v komentáři " Konvergenční vlna nebo spíše vír? ".

Fondy peněžního trhu

Snížení úrokových sazeb má na fondy peněžního trhu přesně opačný efekt než na dluhopisové fondy. Budeme-li předpokládat, že převážnou část portfolia fondu tvoří cenné papíry vázané na PRIBOR, pak spolu s jeho poklesem klesne i výnos těchto cenných papírů. PRIBOR podle doby splatnosti klesl během uplynulého týdne v rozmezí 0,54 (14-denní) do 0,15 procentního bodu (1 rok). V průměru tak lze počítat se snížením roční výkonnosti o 0,3%, přičemž dosavadní průměrná výkonnost fondů peněžního trhu činí 3,8% (bez vlivu fondu Akro Obligace, který investuje do zahraničních cenných papírů).

Akciový trh

Vliv snížení úrokových sazeb na akciový trh nelze pozorovat v horizontu dní. V delším období se ale projeví ve snažším přístupu firem k úvěrům, neboť lze počítat se snížením jejich sazeb. Oslabující koruna nahrává vývozcům, korunové ceny rostou, zatímco se ceny v cizí měně nemění. Tento efekt se projeví po několika měsících, protože firmy mají nasmlouvány kontrakty dopředu již za daný kurz. Celkový efekt by se tak kladně projevuje na ziskovosti firem a potažmo na ceně jejich akcií. V delším období tak lze očekávat zlepšení na akciových trzích a tím pádem i u akciových fondů. Roční výkonnosti –33%, jaké české akciové fondy v průměru k dnešnímu dni dosáhly, se v příštím roce nemusíme obávat.

Pozastavení odkupování podílových listů

Společnost J&T Asset Management pozastavuje odkupování podílových listů některých svých fondů s účinností od 29.7.2002, nejdéle však do 2.8.2002. K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení podílového fondu peněžního trhu J&T Perspektiva – P s fondem J&T Komenius a smíšeného fondu J&T Perspektiva – S s fondem J&T Vysočina. Důvodem pozastavení je provedení auditu těchto fondů a technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu Komenius za Perspektiva – P a Vysočina za Perspektiva - S.

Obchodování podle UNISu

Příliv peněz do fondů neutuchá. V tomto týdnu dosáhly čisté prodeje členů UNISu 716 milionů korun. Tento výsledek kalí fakt, že čisté obchodní jmění zvýšilo jen 17 fondů, zatímco u 46 převýšily zpětné odkupy nad prodeji podílových listů. Akciovým fondům se silně nedařilo. Trpěly pod vysokými ztrátami především zahraničních akciových trhů. Oslabená koruna dala možnost vyniknout IKS Plus bondovému a ISČS Trendbondu. Akro Obligace také těžil z oslabené koruny a svého zaměření na cenné papíry se splatností delší, než je u klasických fondů peněžního trhu běžné.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 282 mil. 1. IN Restituční - 53 mil. ISČS Sporoinvest 258 mil. IKS Globální - 9 mil. ISČS Sporobond 123 mil. IKS Plus bondový - 9 mil. Akciové fondy ČPI Farmacie a biotechnologie 0,39% Newton Euro -8,69% Akro Svět 0,0% ČPI Nové ekonomiky -7,50% J&T Perspektiva - A -1,94% Živnobanka - AF -7,41% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 1,55% ČPI Korporátních dluhopisů -1,18% IKS Plus bondový 0,78% IKS Dluhopisový -0,11% ISČS Sporobond 0,32% ČPI Státních dluhopisů 0,0% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 1,68% ČSOB Český pen. trh 0,0% ISČS Merkur 0,10% ČPI Peněžní 0,0% ISČS Sporoinvest 0,09% IKS Peněžího trh 0,05% Fondy fondů IKS Fond fondů -3,69% 1. IN Fond fondů -4,77% ISČS Globaltrend -7,32% Smíšené fondy ČPI Universální 0,60% Newton Balancovaný -5,87% InvestAGe AG 2000 0,19% ČPI Smíšený -4,41% ŽB Trust Fond nadací 0,13% ISČS Sporomix 5 -4,22%

