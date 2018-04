Jak zařídit pohřeb krok za krokem

1. Volejte záchranku, pak pohřební službu

Pokud někdo zemře v nemocnici, zdravotnické zařízení zprávu pozůstalým sdělí telegramem a na nich je, aby vypravili pohřeb. Když k úmrtí dojde doma, nejdřív zavolejte záchranku. Lékař tělo ohledá a vystaví ohledací list, teprve pak shánějte pohřební službu.

Kontakty na pohřební služby najdete na internetu nebo ve Zlatých stránkách. Řada lidí dá na předcházející dobrou zkušenost nebo doporučení známých.

2. Rozmyslete si, jaký obřad chcete

V pohřební službě od vás budou chtít občanský průkaz – váš vlastní i zemřelého, případně jeho rodný a oddací list. Někdy nemocnice občanku sama vrátí úřadům a pohřeb můžete vyřídit i bez ní jen s potvrzením nemocnice o úmrtí.

Měli byste mít jasno v tom, jaký pohřeb chcete objednat – kde a kdy by se měl konat, jestli má jít o zpopelnění (kremaci), nebo pohřeb do země. U kremace můžete vybírat mezi pohřbem s obřadem, bez obřadu nebo rozloučení s urnou – to proběhne až po zpopelnění. Pohřeb do hrobu nebo hrobky je vždy s obřadem. Oba druhy pohřbů mohou být civilní i církevní.

Na rozdíl od ostatních evropských zemí u nás zatím příbuzní nejsou povinni člena rodiny pohřbít. Může to udělat i cizí člověk. Zvykem je, že je to ten, kdo první pohřeb objedná a zaplatí. Pokud se nikdo nepřihlásí do 96 hodin po úmrtí, pohřeb vypraví obecní úřad v místě, kde k úmrtí došlo. Jde o takzvaný sociální pohřeb. Nemyslete si však, že se zaplacení pohřbu takhle vyhnete a pak zdědíte třeba 100 000 korun. Pokud se o dědictví přihlásíte, bude od vás obec náklady na pohřeb vymáhat.

3. Nejprve zaplaťte, potom bude pohřeb

O své představě pohřbu si popovídáte s pracovníkem pohřební služby, potom si z katalogu vyberete rakev a květinovou výzdobu. "Při pohřbu do hrobky musí být rakev z tvrdého dřeva a se zinkovou vložkou," upřesňuje Julius Mlčoch. Ta je dražší, nejlevnější rakve pro kremaci stojí okolo 4 000 korun, za tu do hrobu dáte klidně dvojnásobek a v zimě bývá dražší i vykopání hrobu.

V pohřební službě s vámi také hned sepíší parte a vytisknou je. V ceně se objeví i náklady za dopravu těla – v místě svého podnikání si pohřební služby obvykle účtují paušál, mimo zaplatíte podle ujetých kilometrů. Například u Pohřební služby Jiří Habich z Písku je to necelých 20 korun za kilometr.

Nakonec vám pohřební služba všechny položky sepíše do kalkulace a vystaví fakturu nebo smlouvu. Počítejte s tím, že ji také budete muset hned zaplatit, a to buď v hotovosti, nebo kartou. Jen v menších obcích se ještě můžete setkat s platbou v podobě zálohy a vyúčtování. Vždycky je však potřeba, aby bylo zaplaceno před pohřbem.

Pohřeb se vším všudy vyjde tak na 18 000 korun, cenu nejvíc ovlivní výběr rakve a květinové výzdoby. Svoji roli hraje i vzdálenost při případném převozu zemřelého a také doba, po kterou bylo tělo uloženo v chladicí komoře.