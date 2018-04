Jak zbohatnout, jak nezchudnout

Existuje několik způsobů, jak zacházet s dlouhodobými úsporami. Za prvé, můžeme je držet na termínových vkladech nebo ve fondech peněžního trhu. Výhodou je, že o své peníze nepřijdeme, pakliže nám je inflace neznehodnotí. Nevýhoda je jasná: takto zaručeně nezbohatneme. Platí to i pro oblíbené stavební spoření se státním příspěvkem. Málokdo si uvědomí, že během pětiletého spořicího cyklu váha státního příspěvku klesá, takže celkový výnos je nižší, než jaký prezentují dealeři.

Za druhé, můžeme investovat do smíšených nebo akciových fondů či portfolií. Zde máme šanci mírně zbohatnout. Je ovšem nutné si uvědomit, že tyto typy investic jsou náročnější než termínové vklady a stavební spoření: na trpělivost i na znalosti. Každá investice do akciových či smíšených fondů obsahuje element spekulace. To samo o sobě není nic špatného - pokud známe rozdíl mezi spekulací a hazardem. Rozumná spekulace zahrnuje riziko dočasného poklesu hodnoty, což je cena, kterou investor platí za potenciál nadprůměrných dlouhodobých výnosů.

Kapitálový trh ovšem není supermarket. Během některých období je riziko poklesu velmi vysoké, jindy se zdá, že akcie rostou do nebes téměř bezrizikově. V současné době trvá takzvaný „medvědí trh“ - období, kdy většina vyspělých akciových trhů je postižena vleklým poklesem. Tedy něco na způsob „období placení“, které v tomto případě trvá již od první poloviny roku 2000. Ačkoli zatím každý medvědí trh v zemích Severní Ameriky a západní Evropy během posledních dvou století skončil oživením, ne každý investor má nervy na to, aby po dlouhé měsíce (či dokonce po dobu dvou až tří let) sledoval nepřetržitý pokles hodnoty svých celoživotních úspor. Kdo má rád své jisté, nechť raději zůstane u termínových vkladů.

Kdo se naopak chce zabezpečit na stáří či z jiných vážných důvodů hodlá dlouhodobě investovat, měl by o akciových či smíšených fondech vážně uvažovat. Průměrný reálný výnos (tedy výnos nad inflací) termínových vkladů obvykle dlouhodobě dosahuje hodnot kolem jednoho procenta ročně, často bývá dokonce záporný. Akcie v dlouhodobém průměru „nesou“ kolem 5 až 7 procent nad inflací. Pokud střádáme peníze na dobu kratší než pět let, může být tento vyšší potenciální zisk „přehlušen“ střednědobým poklesem. V delším časovém horizontu však dlouhodobý trend nakonec převládá. I některá velmi konzervativní portfolia (velké zahraniční penzijní a nadační fondy) bývají z velké či dokonce většinové části investována do akcií.

Existují i takové způsoby nakládání s penězi, kterým je lepší se vyhnout. O kampeličkách a pokoutních organizacích typu KTP Quantum již bylo řečeno dost. Relativně málo známá je problematika investování do jednotlivých akcií. Na rozdíl od fondů zde můžeme vydělat během krátké doby „majlant“ - třeba tisíce procent. To se ovšem povede jen hrstce šťastlivců, drtivá většina krátkodobých spekulantů tvrdě prodělá. Počet pravděpodobnosti je proti nim, podobně jako je tomu v ruletě nebo v hazardních karetních hrách typu „valcha“. V ruletě funguje zelená nula ve prospěch bankéře, na burze mají stejný význam makléřské poplatky. Tudy cesta ke zbohatnutí nevede.

Hledáte informace o akciích? Naleznete je spolu s články na toto téma ZDE. Snad ještě horší než krátkodobé spekulace je vybrat si jednu nebo několik málo akcií a dlouhodobě je držet. Pravděpodobnost, že si vybereme akcii s podprůměrným budoucím výnosem, je větší než 50 procent. Tento způsob investování není pouze nevýhodný, ale na rozdíl od krátkodobých spekulací nepociťujeme ani vzrušení ze hry. Existují však i výjimky. V říjnu 2001 zemřel ve věku 91 let Herbert Block, slavný karikaturista deníku The Washington Post. Zanechal po sobě dědictví v hodnotě mnoha desítek milionů dolarů. Zbohatl tak, že po dlouhé desítky let investoval své úspory do akcií svého zaměstnavatele. Měl štěstí - navzdory všem dobrým radám finančních poradců. Blockovu strategii ovšem nelze doporučit. Spoléhat se na štěstí není racionální investiční strategie. Kromě toho Štěstěna nemá ráda ty, kdo ji chtějí uhnat. Na trpělivého a nesmírně skromného Blocka, který žil svou prací a po zbohatnutí netoužil, se usmála. Těm, kdo chtějí rychle zbohatnout, se téměř vždycky vysměje do očí.

Autor je ekonomem